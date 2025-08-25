Дело Магамедрасулова: Апелляционный суд рассматривает обжалование меры пресечения. ВИДЕО

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов на заседание вышел из Киевского следственного изолятора.

Впоследствии суд решил отложить рассмотрение дела на 9 сентября.











Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.