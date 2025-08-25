Дело Магамедрасулова: Апелляционный суд рассматривает обжалование меры пресечения. ВИДЕО
Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Магамедрасулов на заседание вышел из Киевского следственного изолятора.
Впоследствии суд решил отложить рассмотрение дела на 9 сентября.
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
це все що треба знати про зельону гниль в ГУР та СБУ
він сидить бо наїхав на друга Оманської Гниди міндіча ...і тому що Оманська Гнида багато що наварнякала на квартирі міндіча
https://prm.ua/v-obkhid-sanktsiy-iak-95-kvartal-zelenskoho-prodaie-svoi-serialy-do-rosii/
Суд перенесли на 09 15.45,підозріваного мають привести з сізо до суду,тепер перебував в сізо на відеозвязку з судом.
Крикунам-активістам ,які обіцяють,що це приведе до поліпшення стану простих кметів в майбутньому - хочу завуважити ,що цими обіцянками народ годують 3 2004 року .І поки що "поліпшення " помітне лише у статках "активістів ".