Дело Магамедрасулова: Апелляционный суд рассматривает обжалование меры пресечения. ВИДЕО

Киевский апелляционный суд рассматривает жалобу на меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Магамедрасулов на заседание вышел из Киевского следственного изолятора.

Впоследствии суд решил отложить рассмотрение дела на 9 сентября.

Магамедрасулов оскаржує запобіжний захід
Магамедрасулов оскаржує запобіжний захід
Магамедрасулов оскаржує запобіжний захід
Магамедрасулов оскаржує запобіжний захід
Магамедрасулов оскаржує запобіжний захід

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, которые занимались документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины отрицала, что задержание и арест работника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

Апелляционный суд (417) Магамедрасулов (5)
"ГУР та СБУ супроводжували Чернишова після повернення, щоб його не арештували НАБУ та САП, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3565195"

це все що треба знати про зельону гниль в ГУР та СБУ

це все що треба знати про зельону гниль в ГУР та СБУ
показать весь комментарий
25.08.2025 13:07
він сидить не тому щось десь там йому інкрімінують по бізнесу з паРашею (у всіх топ зельоних гнид там щось є)

він сидить бо наїхав на друга Оманської Гниди міндіча ...і тому що Оманська Гнида багато що наварнякала на квартирі міндіча
показать весь комментарий
25.08.2025 13:12
Думаю дадут вышку.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:13
Люди президента України Володимира Зеленського продають свої кінопродукти в Росію щонайменше - два-три рази на рік. Особливо активно вони стали торгувати своїм контентом з росіянами щойно після того, як Зеленський став президентом.

https://prm.ua/v-obkhid-sanktsiy-iak-95-kvartal-zelenskoho-prodaie-svoi-serialy-do-rosii/

https://prm.ua/v-obkhid-sanktsiy-iak-95-kvartal-zelenskoho-prodaie-svoi-serialy-do-rosii/
показать весь комментарий
25.08.2025 13:17
Що дивує: на суд прибули люди у військовій формі,з картонками,типу підозрюваний-злочинець,рос.гнида,ніби вони мають докази із соцмереж,себе не називали журналісткам.
Суд перенесли на 09 15.45,підозріваного мають привести з сізо до суду,тепер перебував в сізо на відеозвязку з судом.
показать весь комментарий
25.08.2025 13:22
Бачу ,що більшості люди глибоко всеодно , що буде з набушником та його колегами ... І це не байдужість . Просто люди ставляться до цих "борців " так,як вони ставляться до простого народу. А оскільки набушникам ,прокурорам , грантовим активістам - глибоко нас ..ти на порушення прав та свобод простих посполитих - то і народу глибоко на них поюух ...
Крикунам-активістам ,які обіцяють,що це приведе до поліпшення стану простих кметів в майбутньому - хочу завуважити ,що цими обіцянками народ годують 3 2004 року .І поки що "поліпшення " помітне лише у статках "активістів ".
показать весь комментарий
25.08.2025 14:03
Для людей з таким прізвищем слово "бакшиш" є сприйнятним. Як він потрапив до набу? Яка освіта,де навчався,чи пам'ятають такого однокурсники?"Мєня терзают смутний сомненья"
показать весь комментарий
25.08.2025 15:07
 
 