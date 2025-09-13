УКР
Зеленський закликав партнерів припинити шукати виправдання, чому не вводити санкції проти РФ: Якщо Путін не хоче миру, його треба примусити. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів запровадити санкції проти Росії, щоб примусити російського диктатора Володимира Путіна до завершення вйни проти України.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненнні

"Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський: "Російська машина війни зупиниться лише тоді, коли в неї закінчиться пальне"

Зеленський наголосив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі – це попередження для всієї Європи.

"Усі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна. І це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу", - йдеться у зверненні.

Читайте: Зеленський про російські дрони над Польщею: Я не вважаю, що НАТО провалилося, але потрібні сильні відповіді

Також президент закликав запровадити санкції проти Росії.

Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки". Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати", - заявив Зеленський.

Читайте: Зеленський: Китай міг би змусити Росію зупинити війну, але не має такого бажання

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти Росії, "коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії"

Зеленський Володимир (25466) санкції (12693)
+10
13.09.2025 19:16 Відповісти
+4
І це безтолкове та плаксиве чмо називає себе верховним головкомом воюючої країни.
13.09.2025 19:11 Відповісти
+3
Тупий наркоман,але більшість його вважає головкомом .Проблема,не в ньому по факту
13.09.2025 19:12 Відповісти
Збою! - зброю давай!
13.09.2025 19:01 Відповісти
трамп продає. купуй зброю. в чому проблема?
13.09.2025 19:07 Відповісти
Продає - тільки де та зброя - снаряди міни літаки? - яких у нас можна на пальцях порахувати
13.09.2025 19:13 Відповісти
а ти купив хоча б щось? а зеля купив? а хто купив?
13.09.2025 19:18 Відповісти
Був на базарі - військові збирали - дав 200грн - у мене пенсія 3000грн - чого так роздухарився?
13.09.2025 19:23 Відповісти
ну так а чого ти скиглиш, якщо гроші є. купили літака на твої гроші.
13.09.2025 19:30 Відповісти
Шось з головою? - де я скиглив?
13.09.2025 19:32 Відповісти
ось тут 13.09.2025 19:01
13.09.2025 19:33 Відповісти
Це приказ! - в Україні всі президенти
13.09.2025 19:36 Відповісти
значить я неправильно зрозумів
13.09.2025 19:38 Відповісти
Проїхали
13.09.2025 19:39 Відповісти
Береш і вводиш, а не пишеш відосики із закликами.
показати весь коментар
Партнери пролайкали відосик ?
показати весь коментар
А " Дружбу" хто виключив?!...
Давно?!....
показати весь коментар
Верховный призыватель в действии).
показати весь коментар
Санкції треба ввести на квартал-95,який торгує з росією,в першу чергу.
Тоді звертатись до зах.лідерів,щоби його зрозуміли.
Ато на Порошенка наклав,який фінансово і матеріально підтримує армію: зовсім ні в кут,ні в двері,тобто робить все навпаки,хоча риторика більш націоналістична,як в Тягнибока.
показати весь коментар
путлер хоче перемоги. Пора б і тобі, ідіот, хотіти перемоги, а не абстрактного миру.
показати весь коментар
Так ****** в окоп.
показати весь коментар
можу тобі про окоп розповісти. і навчити тебе залишитись живим.
показати весь коментар
Зеленскій закликає всіх щось робити і вводити санкції. А в той же час через труби по Україні Кацапія качає в ЄС нафти й газу на 200 млн доларів кожну добу. Рівно на стільки кожен день летить на нас з Кацапії дронів і ракет. Зельоні фінансують наш обстріл. І прикриваються якимись міфічними причинами і договорами. У нас війна. А це причина, яка дає можливість не виконувати любий договір. Але Зельона риго-шобло цього не бажає.
показати весь коментар
"...це війна Путіна..." (с)

Ага. Саме після таких заяв руда мавпа з Вашингтону каже, що це - "не війна Трампа" і не вводить санкцій, припиняє допомогу (яку виділила попередня адміністрація), тисне на Україну (припиняючі передачу розвідданих та військової чи фінансової допомоги).

А те, що на московії більше сотні мільйонів таких путінів - то таке: в деменції все гарно і всі друзі...
показати весь коментар
Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, - сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", - зазначив президент. - розраховувати на рашистського агента "краснова" в СШАтеж саме.що розраховувати українському народові на "зе разом з ОП в Україні
показати весь коментар
До сраки ті заклики, як ти можеш переконати відвертого агента росії на посту президента США перестати бути агентом росії? Ніяк.
показати весь коментар
зеленський ти чудово знаєш ,шо партнери довіряють українському народу ,а не тобі ...віддай народу україни Україну і їдь за поребник чи до Ізраєлю ,там вас приймають пачками , особлива тих хто вдало грабував Україну ...дай людям шанс прийти до перемоги , бо ти ж 🤡 війну притягнеш у Європу !!!...
показати весь коментар
Країни заходу не поспішають зачиняти свої посольства у москві,це про щось говорить?
Потрібно допомогти їм прийняти правильне рішення!
показати весь коментар
Просрочка думає с кошерними і далі геноцидити Українців
показати весь коментар
