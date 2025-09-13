Зеленський закликав партнерів припинити шукати виправдання, чому не вводити санкції проти РФ: Якщо Путін не хоче миру, його треба примусити. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів запровадити санкції проти Росії, щоб примусити російського диктатора Володимира Путіна до завершення вйни проти України.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненнні, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський: "Російська машина війни зупиниться лише тоді, коли в неї закінчиться пальне"

Зеленський наголосив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі – це попередження для всієї Європи.

"Усі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна. І це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу", - йдеться у зверненні.

Читайте: Зеленський про російські дрони над Польщею: Я не вважаю, що НАТО провалилося, але потрібні сильні відповіді

Також президент закликав запровадити санкції проти Росії.

Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки". Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати", - заявив Зеленський.

Читайте: Зеленський: Китай міг би змусити Росію зупинити війну, але не має такого бажання

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти Росії, "коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії"