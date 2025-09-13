Зеленський закликав партнерів припинити шукати виправдання, чому не вводити санкції проти РФ: Якщо Путін не хоче миру, його треба примусити. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів запровадити санкції проти Росії, щоб примусити російського диктатора Володимира Путіна до завершення вйни проти України.
Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненнні, передає Цензор.НЕТ.
"Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі – це попередження для всієї Європи.
"Усі бачать, що війна Росії проти України – це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі – це теж війна Путіна. І це попередження не тільки для поляків, а для всіх у Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу", - йдеться у зверненні.
Також президент закликав запровадити санкції проти Росії.
Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни "Сімки", і країни "Двадцятки". Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина. Якщо Путін не хоче миру, до миру треба примусити. Війна Путіна завершиться, коли він – саме він – не зможе її продовжувати", - заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти Росії, "коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давно?!....
Тоді звертатись до зах.лідерів,щоби його зрозуміли.
Ато на Порошенка наклав,який фінансово і матеріально підтримує армію: зовсім ні в кут,ні в двері,тобто робить все навпаки,хоча риторика більш націоналістична,як в Тягнибока.
Ага. Саме після таких заяв руда мавпа з Вашингтону каже, що це - "не війна Трампа" і не вводить санкцій, припиняє допомогу (яку виділила попередня адміністрація), тисне на Україну (припиняючі передачу розвідданих та військової чи фінансової допомоги).
А те, що на московії більше сотні мільйонів таких путінів - то таке: в деменції все гарно і всі друзі...
Потрібно допомогти їм прийняти правильне рішення!