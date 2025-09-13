РУС
Зеленский призвал партнеров прекратить искать оправдания, почему не вводить санкции против РФ: Если Путин не хочет мира, его нужно заставить. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров ввести санкции против России, чтобы принудить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто хочет завершения этой войны, должен сделать то, что надо для остановки российской машины войны. Рассчитываем на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, - сильную санкционно-тарифную политику. То, что будет аргументом для многих в мире", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши - это предупреждение для всей Европы.

"Все видят, что война России против Украины - это война Путина. Все видят, что российские дроны против Польши - это тоже война Путина. И это предупреждение не только для поляков, а для всех в Европе. Российские дроны могут преодолеть значительно большее расстояние. Это уже очень длинная война России - ее амбиций, ее возможностей, ее бюджета, а следовательно, российской нефти, российского газа, российского урана, российских ресурсов, которые делают Путину кассу", - говорится в обращении.

Также президент призвал ввести санкции против России.

"Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции, - всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки". Мир - это путь. Путь, который надо пройти от войны к миру. Всем надо пройти этот путь, и санкции - это его часть. Если Путин не хочет мира, к миру надо принудить. Война Путина завершится, когда он - именно он - не сможет ее продолжать", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против России, "когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России".

Зеленский Владимир (21921) санкции (11833)
Топ комментарии
+9
13.09.2025 19:16 Ответить
+4
І це безтолкове та плаксиве чмо називає себе верховним головкомом воюючої країни.
13.09.2025 19:11 Ответить
+3
Тупий наркоман,але більшість його вважає головкомом .Проблема,не в ньому по факту
13.09.2025 19:12 Ответить
Збою! - зброю давай!
13.09.2025 19:01 Ответить
трамп продає. купуй зброю. в чому проблема?
13.09.2025 19:07 Ответить
Продає - тільки де та зброя - снаряди міни літаки? - яких у нас можна на пальцях порахувати
13.09.2025 19:13 Ответить
а ти купив хоча б щось? а зеля купив? а хто купив?
13.09.2025 19:18 Ответить
Був на базарі - військові збирали - дав 200грн - у мене пенсія 3000грн - чого так роздухарився?
13.09.2025 19:23 Ответить
ну так а чого ти скиглиш, якщо гроші є. купили літака на твої гроші.
13.09.2025 19:30 Ответить
Шось з головою? - де я скиглив?
13.09.2025 19:32 Ответить
ось тут 13.09.2025 19:01
13.09.2025 19:33 Ответить
Це приказ! - в Україні всі президенти
13.09.2025 19:36 Ответить
значить я неправильно зрозумів
13.09.2025 19:38 Ответить
Проїхали
13.09.2025 19:39 Ответить
І це безтолкове та плаксиве чмо називає себе верховним головкомом воюючої країни.
13.09.2025 19:11 Ответить
Тупий наркоман,але більшість його вважає головкомом .Проблема,не в ньому по факту
13.09.2025 19:12 Ответить
Береш і вводиш, а не пишеш відосики із закликами.
13.09.2025 19:13 Ответить
Партнери пролайкали відосик ?
13.09.2025 19:13 Ответить
А " Дружбу" хто виключив?!...
Давно?!....
13.09.2025 19:13 Ответить
Верховный призыватель в действии).
13.09.2025 19:15 Ответить
Санкції треба ввести на квартал-95,який торгує з росією,в першу чергу.
Тоді звертатись до зах.лідерів,щоби його зрозуміли.
Ато на Порошенка наклав,який фінансово і матеріально підтримує армію: зовсім ні в кут,ні в двері,тобто робить все навпаки,хоча риторика більш націоналістична,як в Тягнибока.
13.09.2025 19:16 Ответить
путлер хоче перемоги. Пора б і тобі, ідіот, хотіти перемоги, а не абстрактного миру.
13.09.2025 19:16 Ответить
13.09.2025 19:16 Ответить
Так ****** в окоп.
13.09.2025 19:18 Ответить
можу тобі про окоп розповісти. і навчити тебе залишитись живим.
13.09.2025 19:21 Ответить
Зеленскій закликає всіх щось робити і вводити санкції. А в той же час через труби по Україні Кацапія качає в ЄС нафти й газу на 200 млн доларів кожну добу. Рівно на стільки кожен день летить на нас з Кацапії дронів і ракет. Зельоні фінансують наш обстріл. І прикриваються якимись міфічними причинами і договорами. У нас війна. А це причина, яка дає можливість не виконувати любий договір. Але Зельона риго-шобло цього не бажає.
13.09.2025 19:21 Ответить
"...це війна Путіна..." (с)

Ага. Саме після таких заяв руда мавпа з Вашингтону каже, що це - "не війна Трампа" і не вводить санкцій, припиняє допомогу (яку виділила попередня адміністрація), тисне на Україну (припиняючі передачу розвідданих та військової чи фінансової допомоги).

А те, що на московії більше сотні мільйонів таких путінів - то таке: в деменції все гарно і всі друзі...
13.09.2025 19:23 Ответить
Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, - сильну санкційно-тарифну політику. Те, що буде аргументом для багатьох у світі", - зазначив президент. - розраховувати на рашистського агента "краснова" в СШАтеж саме.що розраховувати українському народові на "зе разом з ОП в Україні
13.09.2025 19:26 Ответить
До сраки ті заклики, як ти можеш переконати відвертого агента росії на посту президента США перестати бути агентом росії? Ніяк.
13.09.2025 19:53 Ответить
зеленський ти чудово знаєш ,шо партнери довіряють українському народу ,а не тобі ...віддай народу україни Україну і їдь за поребник чи до Ізраєлю ,там вас приймають пачками , особлива тих хто вдало грабував Україну ...дай людям шанс прийти до перемоги , бо ти ж 🤡 війну притягнеш у Європу !!!...
13.09.2025 21:02 Ответить
Країни заходу не поспішають зачиняти свої посольства у москві,це про щось говорить?
Потрібно допомогти їм прийняти правильне рішення!
13.09.2025 21:14 Ответить
Просрочка думає с кошерними і далі геноцидити Українців
13.09.2025 21:23 Ответить
 
 