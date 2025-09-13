Зеленский призвал партнеров прекратить искать оправдания, почему не вводить санкции против РФ: Если Путин не хочет мира, его нужно заставить. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров ввести санкции против России, чтобы принудить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто хочет завершения этой войны, должен сделать то, что надо для остановки российской машины войны. Рассчитываем на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, - сильную санкционно-тарифную политику. То, что будет аргументом для многих в мире", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши - это предупреждение для всей Европы.

"Все видят, что война России против Украины - это война Путина. Все видят, что российские дроны против Польши - это тоже война Путина. И это предупреждение не только для поляков, а для всех в Европе. Российские дроны могут преодолеть значительно большее расстояние. Это уже очень длинная война России - ее амбиций, ее возможностей, ее бюджета, а следовательно, российской нефти, российского газа, российского урана, российских ресурсов, которые делают Путину кассу", - говорится в обращении.

Также президент призвал ввести санкции против России.

"Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции, - всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки". Мир - это путь. Путь, который надо пройти от войны к миру. Всем надо пройти этот путь, и санкции - это его часть. Если Путин не хочет мира, к миру надо принудить. Война Путина завершится, когда он - именно он - не сможет ее продолжать", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против России, "когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России".