Зеленский призвал партнеров прекратить искать оправдания, почему не вводить санкции против РФ: Если Путин не хочет мира, его нужно заставить. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров ввести санкции против России, чтобы принудить российского диктатора Владимира Путина к завершению войны против Украины.
Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый, кто хочет завершения этой войны, должен сделать то, что надо для остановки российской машины войны. Рассчитываем на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, - сильную санкционно-тарифную политику. То, что будет аргументом для многих в мире", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши - это предупреждение для всей Европы.
"Все видят, что война России против Украины - это война Путина. Все видят, что российские дроны против Польши - это тоже война Путина. И это предупреждение не только для поляков, а для всех в Европе. Российские дроны могут преодолеть значительно большее расстояние. Это уже очень длинная война России - ее амбиций, ее возможностей, ее бюджета, а следовательно, российской нефти, российского газа, российского урана, российских ресурсов, которые делают Путину кассу", - говорится в обращении.
Также президент призвал ввести санкции против России.
"Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции, - всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки". Мир - это путь. Путь, который надо пройти от войны к миру. Всем надо пройти этот путь, и санкции - это его часть. Если Путин не хочет мира, к миру надо принудить. Война Путина завершится, когда он - именно он - не сможет ее продолжать", - заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против России, "когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России".
Давно?!....
Тоді звертатись до зах.лідерів,щоби його зрозуміли.
Ато на Порошенка наклав,який фінансово і матеріально підтримує армію: зовсім ні в кут,ні в двері,тобто робить все навпаки,хоча риторика більш націоналістична,як в Тягнибока.
Ага. Саме після таких заяв руда мавпа з Вашингтону каже, що це - "не війна Трампа" і не вводить санкцій, припиняє допомогу (яку виділила попередня адміністрація), тисне на Україну (припиняючі передачу розвідданих та військової чи фінансової допомоги).
А те, що на московії більше сотні мільйонів таких путінів - то таке: в деменції все гарно і всі друзі...
Потрібно допомогти їм прийняти правильне рішення!