Шахеды залетели в Польшу
681 22

Зеленский о российских дронах над Польшей: Я не считаю, что НАТО провалилось, но нужны сильные ответы

Зеленский о НАТО

Президент Владимир Зеленский относительно вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши заявил, что не считает, что НАТО провалилось, но подчеркнул необходимость "сильных ответов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Относительно российских дронов над Польшей: я не считаю, что НАТО провалилось. Всюду, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут сигналы такие, надо ответить. Мы не говорим, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, и мы не являемся членом НАТО", - отметил президент.

Также читайте: Сикорский о версии россиян относительно вторжения дронов в Польшу: Какой лжи мы должны верить?

В то же время Зеленский подчеркнул, что нужны сильные ответы, например, предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили изначально.

"Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО. Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит - не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не о НАТО. Это об Украине", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Автор: 

Зеленский Владимир (21921) НАТО (10303) Польша (8771)
Топ комментарии
+9
потужно. незламно. але спершу захисти свою країну.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:29 Ответить
+6
Боневтік Позорно-Брехливий і Барижний, направ в допомогу полякам свого бізнес-партнера міндіча, хай налагодить випуск дронів і гезнікова, щоб налагодив постачання яєць до польської армії. А то шатаються десь по світу без справи.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:41 Ответить
+6
Яку саме "його" країну? Це ж ,***, гібрид авраамо-лапотний💩
показать весь комментарий
13.09.2025 18:45 Ответить
потужно. незламно. але спершу захисти свою країну.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:29 Ответить
Яку саме "його" країну? Це ж ,***, гібрид авраамо-лапотний💩
показать весь комментарий
13.09.2025 18:45 Ответить
ви знаєте, я таки помилився. дякую. і дійсно ,Україна не його країна.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:47 Ответить
❗️ППО Польщі - у повній бойовій готовності, а в небі спільна оборонна операція з союзниками, повідомив Туск
показать весь комментарий
13.09.2025 18:34 Ответить
після драки кулаками не махають
показать весь комментарий
13.09.2025 18:37 Ответить
А по ідеї він мав би ходити в усьому зеленому...в них же не партія чорних, а партія зелених...
показать весь комментарий
13.09.2025 18:35 Ответить
Після цього він по прикладу Боневтіка одягне мілітарі і перевдягне в нього все керівництво країни.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:38 Ответить
Боневтіке, запропонуй їм свою практику - асфальтоукладчики і бітум з білорусі. Головне перестать стрілять по дронах і сойтісь посередіне.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:37 Ответить
Воно не вважає. Думка розміновувача-шашличка буде врахована
показать весь комментарий
13.09.2025 18:37 Ответить
І це безтолкове чмо ще щось коментує.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:38 Ответить
Боневтік Позорно-Брехливий і Барижний, направ в допомогу полякам свого бізнес-партнера міндіча, хай налагодить випуск дронів і гезнікова, щоб налагодив постачання яєць до польської армії. А то шатаються десь по світу без справи.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:41 Ответить
Актор комусь дає поради в необхідності сильних відповідях.

показать весь комментарий
13.09.2025 18:42 Ответить
Володя вже про безпеку Польщі думає та дає оцінку діям альянсу НАТО.
Ти в Україні вже всі проблеми вирішив?🦚
Засобів ППО в ЗСУ достатньо?
Енергетика України захищена?
До опалювального сезону готові на всі 💯%?
Порадниця ти наша мля🤬
показать весь комментарий
13.09.2025 18:44 Ответить
НАТО, як і рашка, можуть нападати на незахищених та беззбройних. Захищатись від більш менш озброєного гопника альянсу не до смаку.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:48 Ответить
Воно вважає... Як то є чим. Падло тупе!
показать весь комментарий
13.09.2025 18:52 Ответить
І це каже тіло, як ігнорувало попередження (через ЗМІ та від офіційних осіб) про повномаштабне вторгнення більше пів року (а неофіціні попередження надавалися ще з березня 2021-го)...
Тіло, яке напередодні вторгнення радило готуватись до шашликів, а його "проксі" називали вимоги "ЄС" на виділення 50млрд на ЗСУ - популізмом, статті в західних ЗМІ - "хуже скабєєвой", відводити війська з лінії фронту та забороняти контрснайперську роботу та розвідку, а після вторгнення "сидіти вдома", бо рашисти мирняк не чіпатимуть. Тіло, яке покриває "будівників" фортифікаційних споруд на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині (і т.д.)...

Але тепер той, хто зупинив усі ракетні програми, вимагає далекобійну зброю, щоб бити по заводах на території московії.

Ц - цинізм найвищого ґатунку
показать весь комментарий
13.09.2025 18:55 Ответить
Морда цього брехуна так і напрошується щоб її розп..дячили якеж воно огидне це зрадливе мудило щоб тебе шлях трахнув як казали старші люди.
показать весь комментарий
13.09.2025 18:55 Ответить
"Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося"-зе.
А його боти вважають: видно,ще надійшла свіжа методичка,відстають вони.
показать весь комментарий
13.09.2025 19:03 Ответить
НАТО провалилось, коли вирішило сподіватись лише на США, а самі нічого не робили, а потім виявилось, що навіть у найсильніших армій Европи нема нічого, щоб без США зупинити можливий напад кацапів.

А #уйло провело блискучу спецоперацію, в ході якої розвалив НАТО зсередини, тепер щонайменше двоє членів НАТО його відверті підлабузники (Угорщина, Словаччина), а найсильніша армія світу розгортає червону доріжку перед ним.
показать весь комментарий
13.09.2025 19:51 Ответить
Ти ба гундос починая бути політіком, розуміє що нато обісралося, але на загал лиже їм дупку
показать весь комментарий
13.09.2025 20:07 Ответить
Ната не провалилася. Ната обісралася.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:27 Ответить
Зайшли їм кірюша мамояна завгоспа бакланова
показать весь комментарий
13.09.2025 21:24 Ответить
 
 