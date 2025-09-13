Зеленский о российских дронах над Польшей: Я не считаю, что НАТО провалилось, но нужны сильные ответы

Президент Владимир Зеленский относительно вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши заявил, что не считает, что НАТО провалилось, но подчеркнул необходимость "сильных ответов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Относительно российских дронов над Польшей: я не считаю, что НАТО провалилось. Всюду, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут сигналы такие, надо ответить. Мы не говорим, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, и мы не являемся членом НАТО", - отметил президент.

Также читайте: Сикорский о версии россиян относительно вторжения дронов в Польшу: Какой лжи мы должны верить?

В то же время Зеленский подчеркнул, что нужны сильные ответы, например, предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили изначально.

"Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО. Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит - не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не о НАТО. Это об Украине", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США после вторжения российских дронов в Польшу: Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.