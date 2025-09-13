УКР
Новини
Зеленський про російські дрони над Польщею: Я не вважаю, що НАТО провалилося, але потрібні сильні відповіді

Зеленський про НАТО

Президент Володимир Зеленський стосовно вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі заявив, що не вважає, що НАТО провалилося, але наголосив на необхідності "сильних відповідей"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося. Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти. Ми не говоримо, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, і ми не є членом НАТО", - зазначив президент.

Також читайте: Сікорський про версії росіян щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

Водночас Зеленський наголосив, що потрібні сильні відповіді, наприклад, надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку.

"Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить – не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США після вторгнення російських дронів у Польщу: Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Автор: 

Зеленський Володимир (25466) НАТО (6767) Польща (8921)
потужно. незламно. але спершу захисти свою країну.
13.09.2025 18:29 Відповісти
Боневтік Позорно-Брехливий і Барижний, направ в допомогу полякам свого бізнес-партнера міндіча, хай налагодить випуск дронів і гезнікова, щоб налагодив постачання яєць до польської армії. А то шатаються десь по світу без справи.
13.09.2025 18:41 Відповісти
Яку саме "його" країну? Це ж ,***, гібрид авраамо-лапотний💩
13.09.2025 18:45 Відповісти
потужно. незламно. але спершу захисти свою країну.
13.09.2025 18:29 Відповісти
Яку саме "його" країну? Це ж ,***, гібрид авраамо-лапотний💩
13.09.2025 18:45 Відповісти
ви знаєте, я таки помилився. дякую. і дійсно ,Україна не його країна.
13.09.2025 18:47 Відповісти
❗️ППО Польщі - у повній бойовій готовності, а в небі спільна оборонна операція з союзниками, повідомив Туск
13.09.2025 18:34 Відповісти
після драки кулаками не махають
13.09.2025 18:37 Відповісти
А по ідеї він мав би ходити в усьому зеленому...в них же не партія чорних, а партія зелених...
13.09.2025 18:35 Відповісти
Після цього він по прикладу Боневтіка одягне мілітарі і перевдягне в нього все керівництво країни.
13.09.2025 18:38 Відповісти
Боневтіке, запропонуй їм свою практику - асфальтоукладчики і бітум з білорусі. Головне перестать стрілять по дронах і сойтісь посередіне.
13.09.2025 18:37 Відповісти
Воно не вважає. Думка розміновувача-шашличка буде врахована
13.09.2025 18:37 Відповісти
І це безтолкове чмо ще щось коментує.
13.09.2025 18:38 Відповісти
Боневтік Позорно-Брехливий і Барижний, направ в допомогу полякам свого бізнес-партнера міндіча, хай налагодить випуск дронів і гезнікова, щоб налагодив постачання яєць до польської армії. А то шатаються десь по світу без справи.
13.09.2025 18:41 Відповісти
Актор комусь дає поради в необхідності сильних відповідях.

13.09.2025 18:42 Відповісти
Володя вже про безпеку Польщі думає та дає оцінку діям альянсу НАТО.
Ти в Україні вже всі проблеми вирішив?🦚
Засобів ППО в ЗСУ достатньо?
Енергетика України захищена?
До опалювального сезону готові на всі 💯%?
Порадниця ти наша мля🤬
13.09.2025 18:44 Відповісти
НАТО, як і рашка, можуть нападати на незахищених та беззбройних. Захищатись від більш менш озброєного гопника альянсу не до смаку.
13.09.2025 18:48 Відповісти
Воно вважає... Як то є чим. Падло тупе!
13.09.2025 18:52 Відповісти
І це каже тіло, як ігнорувало попередження (через ЗМІ та від офіційних осіб) про повномаштабне вторгнення більше пів року (а неофіціні попередження надавалися ще з березня 2021-го)...
Тіло, яке напередодні вторгнення радило готуватись до шашликів, а його "проксі" називали вимоги "ЄС" на виділення 50млрд на ЗСУ - популізмом, статті в західних ЗМІ - "хуже скабєєвой", відводити війська з лінії фронту та забороняти контрснайперську роботу та розвідку, а після вторгнення "сидіти вдома", бо рашисти мирняк не чіпатимуть. Тіло, яке покриває "будівників" фортифікаційних споруд на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині (і т.д.)...

Але тепер той, хто зупинив усі ракетні програми, вимагає далекобійну зброю, щоб бити по заводах на території московії.

Ц - цинізм найвищого ґатунку
13.09.2025 18:55 Відповісти
Морда цього брехуна так і напрошується щоб її розп..дячили якеж воно огидне це зрадливе мудило щоб тебе шлях трахнув як казали старші люди.
13.09.2025 18:55 Відповісти
"Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося"-зе.
А його боти вважають: видно,ще надійшла свіжа методичка,відстають вони.
13.09.2025 19:03 Відповісти
НАТО провалилось, коли вирішило сподіватись лише на США, а самі нічого не робили, а потім виявилось, що навіть у найсильніших армій Европи нема нічого, щоб без США зупинити можливий напад кацапів.

А #уйло провело блискучу спецоперацію, в ході якої розвалив НАТО зсередини, тепер щонайменше двоє членів НАТО його відверті підлабузники (Угорщина, Словаччина), а найсильніша армія світу розгортає червону доріжку перед ним.
13.09.2025 19:51 Відповісти
Ти ба гундос починая бути політіком, розуміє що нато обісралося, але на загал лиже їм дупку
13.09.2025 20:07 Відповісти
Ната не провалилася. Ната обісралася.
13.09.2025 20:27 Відповісти
Зайшли їм кірюша мамояна завгоспа бакланова
13.09.2025 21:24 Відповісти
 
 