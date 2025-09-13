Зеленський про російські дрони над Польщею: Я не вважаю, що НАТО провалилося, але потрібні сильні відповіді
Президент Володимир Зеленський стосовно вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі заявив, що не вважає, що НАТО провалилося, але наголосив на необхідності "сильних відповідей"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося. Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти. Ми не говоримо, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, і ми не є членом НАТО", - зазначив президент.
Водночас Зеленський наголосив, що потрібні сильні відповіді, наприклад, надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку.
"Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить – не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну", - додав Зеленський.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
Ти в Україні вже всі проблеми вирішив?🦚
Засобів ППО в ЗСУ достатньо?
Енергетика України захищена?
До опалювального сезону готові на всі 💯%?
Порадниця ти наша мля🤬
Тіло, яке напередодні вторгнення радило готуватись до шашликів, а його "проксі" називали вимоги "ЄС" на виділення 50млрд на ЗСУ - популізмом, статті в західних ЗМІ - "хуже скабєєвой", відводити війська з лінії фронту та забороняти контрснайперську роботу та розвідку, а після вторгнення "сидіти вдома", бо рашисти мирняк не чіпатимуть. Тіло, яке покриває "будівників" фортифікаційних споруд на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині (і т.д.)...
Але тепер той, хто зупинив усі ракетні програми, вимагає далекобійну зброю, щоб бити по заводах на території московії.
Ц - цинізм найвищого ґатунку
А його боти вважають: видно,ще надійшла свіжа методичка,відстають вони.
А #уйло провело блискучу спецоперацію, в ході якої розвалив НАТО зсередини, тепер щонайменше двоє членів НАТО його відверті підлабузники (Угорщина, Словаччина), а найсильніша армія світу розгортає червону доріжку перед ним.