Зеленський очікує на доповіді української делегації у США: Потрібен прогрес щодо документів, які готувалися. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула ДО США, і він очікує на перші доповіді ближче до вечора.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Українська делегація вже у США

"Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", - зазначив президент.

Він наголосив, що головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів.

Дискредитація дипломатичного процесу

"У тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії.

"Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що вже прибув до США на перемовини з американською делегацією.

  • Раніше повідомлялося, що делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки.
  • Основна мета візиту - доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.

Які документи гнидо ти там вже готуєш? Триндіти з Тромбом і обіцяти полизати один одному сраку можеш скільки завгодно, а нічого щодо України підписувати не смій, бо буде тобі погано
17.01.2026 15:32 Відповісти
17.01.2026 15:52 Відповісти
Серіал, дебіл народу
17.01.2026 15:44 Відповісти
Треба розуміти: "чекаю гарантій власної недоторканосі від Трампа. Натомість, готовий розплачуватися Україною. Яку я і так в рот ...бав і яку я завжди незважав. Квартал не дасть збрехати".
17.01.2026 16:15 Відповісти
Когда уже этот сериал закончится?
17.01.2026 15:36 Відповісти
17.01.2026 15:52 Відповісти
Все все і так відомо. Пуйло і Трамло ламають Європу на "двоетапний вступ України в ЄС". Зеленскій навідріз відмовляється підписувати документ, який підготували Пуйло+Трамп до виборів. Бо рейтинг!!! Спочатку вибори, всі закривають очі на маніпуляції, тоді що хоч підпише. Пуйло такий варіант не влаштовує, бо Зеля може так пролетіти, що і маніпуляції не допоможуть. Тому придуманий план "двоетапного вступу". Типу Україна ніби вступає, але без права голосу, без фінансування, і т.д. Фіктивний вступ для рейтингу Зеленского на вибори. Взамін цього Зеля обіцяє підписати зразу всі вимоги Пуйла.
17.01.2026 15:47 Відповісти
Єрмак узурпував владу. Але питання дня: що у США робить Буданов?
17.01.2026 15:52 Відповісти
Ти краще спитай, що там роблять Арахамія і Умеров.
17.01.2026 16:02 Відповісти
Архамія депутат по посаді, цей може. Умеров поплічник зеленського по узурпації влади, не має прав і повноважень вести перемовини. Він просто ховається за кордоном від відповідальності.
17.01.2026 16:12 Відповісти
Абізян такий самий поплічник віслюка.
17.01.2026 16:18 Відповісти
Хлопці, нам потрібні ракети. Документи -НІТ!
17.01.2026 16:01 Відповісти
Ви з кимось плутаєте цих "хлопців". Ракети, дійсно, потрібні нам. А їм потрібно зберегти намародерені лярди і гарантії безпеки для себе.
17.01.2026 16:21 Відповісти
зеленському ракети не потрібні) а домовлятись поїхали бандити зеленського, ніяк не українці.
17.01.2026 22:09 Відповісти
Переговорників пара - сліпий і кара арахамія і умеров.
У нас стільки досвідчених, розумних дипломатів, а найвеличніший лідор арахамію скрізь пхає.
Після війни вся ця гоп компанія загримить за ґрати.
17.01.2026 16:13 Відповісти
Ви думаєте хтось буде захищати Абізяна і Умерова з віслюком?
17.01.2026 16:23 Відповісти
Авжеж. Себе.
17.01.2026 16:55 Відповісти
У цього серіалу ще багато серій...йде обвал фронту а воно щось там підписує
17.01.2026 16:14 Відповісти
Знову київ за три дні?
17.01.2026 17:01 Відповісти
Усєрафф, буданафф, арахім ......АХАХАХАХ украінська делегація
АХАХАХАХ 🤣🤣
17.01.2026 16:16 Відповісти
Дебіл даже не стидається своєї дурості.
17.01.2026 16:16 Відповісти
Та ні...він своє діло добре робить а це для лохів...шоб жаба варилась потихеньку
17.01.2026 16:32 Відповісти
Потрібні потужні папери для потужної угоди. При нападі РФ розбити скло та засунути папери в потужную зеленую дупу.
17.01.2026 16:21 Відповісти
Я спочатку прочитав, що очкує... Це було б більше схоже на правду!... На жаль ще щось очікуе...
17.01.2026 16:30 Відповісти
Трамп вже все що хотів тобі сказав, він погодив план "миру" з пуйлом, ти не нього не погоджуєшся, Трамп ну ні так ні, зачекаю... але ракет для ППО не дам... що ще твоя команда хоче почути нового від нього? незрозуміло..., коли руде гівно, постійно повторює, єдина причина, що війна ще триває це непоступливість України, а фактично це її існування... не буде України не буде проблеми і війни...
17.01.2026 16:35 Відповісти
Володя як хатіко🐕
Слухає і чекає.
17.01.2026 16:49 Відповісти
я впевнений, Білий дім та Сенат США переглянули відосик Потужного в тєлєграммє💩
17.01.2026 16:56 Відповісти
рустем умєров , кирило буданов , давид арахамія , і з якого боку ти побачив тут українців .
17.01.2026 17:20 Відповісти
Мой кот тоже очикуе,когда насыпью ему корм и недовольно мяукает,если это происходит недостаточно шустро в его понимании.
17.01.2026 17:47 Відповісти
Ще хтось від цієї влади чекає щось позитивного для України? Особисто я не вірю, їх кожен крок тільки погіршує ситуацію. Звичайно Арахамія, умеров і буданов найдосвідченіші дипломати. Інших в Україні не має. Взяли б ще для сміху соксологиню, яка була чи є послом.
17.01.2026 18:19 Відповісти
На нари олуха тупорилого!
17.01.2026 18:56 Відповісти
Я не розумію,навіщо взагалі коментувати те,чого не буде в найближчі роки?!
Від цих балачок у людей завищені очікування.Усі чітко повинні розуміти,ніякого миру не буде,а буде тяжка війна,де будуть воювати навість 2 та 3 група інвалідності,та усі заброньовані а жінки будуть працювати на чоловічих спеціальностях.
саме це,аккуратно та поступово потрібно говорити,щоб шок потрошку сходив
17.01.2026 19:00 Відповісти
Не буде. Прорвуть західний кордон і на тому все закінчиться.
17.01.2026 22:11 Відповісти
Бреше,завжди бреше
18.01.2026 05:37 Відповісти
Зєля далі брехливо торгує надією, нема завтра є херова сьогодні, пора міняти просроченого і конфіскувати бабло пока це не зробили США, Англія чи щетхтось
18.01.2026 06:49 Відповісти
ОЧИКУЙ ГОВНОДРИЛ КОРРУПЦИОНЕР ГЛАВНЫЙ БАЛАБОЛ УКРАИНЫ
18.01.2026 11:09 Відповісти
 
 