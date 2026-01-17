Зеленський очікує на доповіді української делегації у США: Потрібен прогрес щодо документів, які готувалися. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула ДО США, і він очікує на перші доповіді ближче до вечора.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Українська делегація вже у США

"Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", - зазначив президент.

Він наголосив, що головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів.

Також читайте: Україна та США прагнуть миру, але у деяких питаннях ми не на одному боці, - Зеленський

Дискредитація дипломатичного процесу

"У тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54% українців відкидають варіант віддати Росії Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, сьогодні голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що вже прибув до США на перемовини з американською делегацією.