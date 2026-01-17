Зеленський очікує на доповіді української делегації у США: Потрібен прогрес щодо документів, які готувалися. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула ДО США, і він очікує на перші доповіді ближче до вечора.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", - зазначив президент.
Він наголосив, що головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів.
Дискредитація дипломатичного процесу
"У тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались", - сказав Зеленський.
Також президент наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії.
"Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, сьогодні голова Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що вже прибув до США на перемовини з американською делегацією.
- Раніше повідомлялося, що делегація України 17 січня проведе в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки.
- Основна мета візиту - доопрацювання двох ключових документів, про які раніше заявляв президент Володимир Зеленський: угода про гарантії безпеки та пакет економічного процвітання України обсягом до 800 мільярдів доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
+
У нас стільки досвідчених, розумних дипломатів, а найвеличніший лідор арахамію скрізь пхає.
.
Слухає і чекає.
Від цих балачок у людей завищені очікування.Усі чітко повинні розуміти,ніякого миру не буде,а буде тяжка війна,де будуть воювати навість 2 та 3 група інвалідності,та усі заброньовані а жінки будуть працювати на чоловічих спеціальностях.
саме це,аккуратно та поступово потрібно говорити,щоб шок потрошку сходив