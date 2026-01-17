Зеленский ожидает доклада украинской делегации в США: нужен прогресс по документам, которые готовились. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в США, и он ожидает первые доклады ближе к вечеру.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Украинская делегация уже в США

"Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады о встречах", - отметил президент.

Он подчеркнул, что главная задача для украинской делегации - дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов.

Дискредитация дипломатического процесса

"В том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и в отношении документов, которые готовились", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии.

"Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что уже прибыл в США на переговоры с американской делегацией.