Зеленский ожидает доклада украинской делегации в США: нужен прогресс по документам, которые готовились. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в США, и он ожидает первые доклады ближе к вечеру.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Украинская делегация уже в США
"Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады о встречах", - отметил президент.
Он подчеркнул, что главная задача для украинской делегации - дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов.
Дискредитация дипломатического процесса
"В том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и в отношении документов, которые готовились", - сказал Зеленский.
Также президент подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии.
"Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, сегодня глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что уже прибыл в США на переговоры с американской делегацией.
- Ранее сообщалось, что делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности.
- Основная цель визита - доработка двух ключевых документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания Украины объемом до 800 миллиардов долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
+
сліпий і караарахамія і умеров.
У нас стільки досвідчених, розумних дипломатів, а найвеличніший лідор арахамію скрізь пхає.
Після війни вся ця гоп компанія загримить за ґрати.
АХАХАХАХ 🤣🤣
.
Слухає і чекає.
Від цих балачок у людей завищені очікування.Усі чітко повинні розуміти,ніякого миру не буде,а буде тяжка війна,де будуть воювати навість 2 та 3 група інвалідності,та усі заброньовані а жінки будуть працювати на чоловічих спеціальностях.
саме це,аккуратно та поступово потрібно говорити,щоб шок потрошку сходив