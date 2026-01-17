РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости Видео Мирные переговоры
1 709 39

Зеленский ожидает доклада украинской делегации в США: нужен прогресс по документам, которые готовились. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в США, и он ожидает первые доклады ближе к вечеру.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Украинская делегация уже в США

"Сегодня украинская делегация уже в Соединенных Штатах Америки: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады о встречах", - отметил президент.

Он подчеркнул, что главная задача для украинской делегации - дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов.

Дискредитация дипломатического процесса

"В том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать. Нужен прогресс и в отношении документов, которые готовились", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира, и именно от партнеров сейчас зависит, будет ли развитие дипломатии.

"Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, сегодня глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что уже прибыл в США на переговоры с американской делегацией.

  • Ранее сообщалось, что делегация Украины 17 января проведет в Майами переговоры с США о гарантиях безопасности.
  • Основная цель визита - доработка двух ключевых документов, о которых ранее заявлял президент Владимир Зеленский: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания Украины объемом до 800 миллиардов долларов.

Автор: 

Зеленский Владимир (24036) переговоры (5735) США (29254)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Які документи гнидо ти там вже готуєш? Триндіти з Тромбом і обіцяти полизати один одному сраку можеш скільки завгодно, а нічого щодо України підписувати не смій, бо буде тобі погано
показать весь комментарий
17.01.2026 15:32 Ответить
+17
показать весь комментарий
17.01.2026 15:52 Ответить
+16
Серіал, дебіл народу
показать весь комментарий
17.01.2026 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які документи гнидо ти там вже готуєш? Триндіти з Тромбом і обіцяти полизати один одному сраку можеш скільки завгодно, а нічого щодо України підписувати не смій, бо буде тобі погано
показать весь комментарий
17.01.2026 15:32 Ответить
Треба розуміти: "чекаю гарантій власної недоторканосі від Трампа. Натомість, готовий розплачуватися Україною. Яку я і так в рот ...бав і яку я завжди незважав. Квартал не дасть збрехати".
показать весь комментарий
17.01.2026 16:15 Ответить
Когда уже этот сериал закончится?
показать весь комментарий
17.01.2026 15:36 Ответить
Серіал, дебіл народу
показать весь комментарий
17.01.2026 15:44 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2026 15:52 Ответить
Все все і так відомо. Пуйло і Трамло ламають Європу на "двоетапний вступ України в ЄС". Зеленскій навідріз відмовляється підписувати документ, який підготували Пуйло+Трамп до виборів. Бо рейтинг!!! Спочатку вибори, всі закривають очі на маніпуляції, тоді що хоч підпише. Пуйло такий варіант не влаштовує, бо Зеля може так пролетіти, що і маніпуляції не допоможуть. Тому придуманий план "двоетапного вступу". Типу Україна ніби вступає, але без права голосу, без фінансування, і т.д. Фіктивний вступ для рейтингу Зеленского на вибори. Взамін цього Зеля обіцяє підписати зразу всі вимоги Пуйла.
показать весь комментарий
17.01.2026 15:47 Ответить
Єрмак узурпував владу. Але питання дня: що у США робить Буданов?
показать весь комментарий
17.01.2026 15:52 Ответить
Ти краще спитай, що там роблять Арахамія і Умеров.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:02 Ответить
Архамія депутат по посаді, цей може. Умеров поплічник зеленського по узурпації влади, не має прав і повноважень вести перемовини. Він просто ховається за кордоном від відповідальності.
+
показать весь комментарий
17.01.2026 16:12 Ответить
Абізян такий самий поплічник віслюка.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:18 Ответить
Хлопці, нам потрібні ракети. Документи -НІТ!
показать весь комментарий
17.01.2026 16:01 Ответить
Ви з кимось плутаєте цих "хлопців". Ракети, дійсно, потрібні нам. А їм потрібно зберегти намародерені лярди і гарантії безпеки для себе.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:21 Ответить
зеленському ракети не потрібні) а домовлятись поїхали бандити зеленського, ніяк не українці.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:09 Ответить
Переговорників пара - сліпий і кара арахамія і умеров.
У нас стільки досвідчених, розумних дипломатів, а найвеличніший лідор арахамію скрізь пхає.
Після війни вся ця гоп компанія загримить за ґрати.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:13 Ответить
Ви думаєте хтось буде захищати Абізяна і Умерова з віслюком?
показать весь комментарий
17.01.2026 16:23 Ответить
Авжеж. Себе.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:55 Ответить
У цього серіалу ще багато серій...йде обвал фронту а воно щось там підписує
показать весь комментарий
17.01.2026 16:14 Ответить
Знову київ за три дні?
показать весь комментарий
17.01.2026 17:01 Ответить
Усєрафф, буданафф, арахім ......АХАХАХАХ украінська делегація
АХАХАХАХ 🤣🤣
показать весь комментарий
17.01.2026 16:16 Ответить
Дебіл даже не стидається своєї дурості.
.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:16 Ответить
Та ні...він своє діло добре робить а це для лохів...шоб жаба варилась потихеньку
показать весь комментарий
17.01.2026 16:32 Ответить
Потрібні потужні папери для потужної угоди. При нападі РФ розбити скло та засунути папери в потужную зеленую дупу.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:21 Ответить
Я спочатку прочитав, що очкує... Це було б більше схоже на правду!... На жаль ще щось очікуе...
показать весь комментарий
17.01.2026 16:30 Ответить
Трамп вже все що хотів тобі сказав, він погодив план "миру" з пуйлом, ти не нього не погоджуєшся, Трамп ну ні так ні, зачекаю... але ракет для ППО не дам... що ще твоя команда хоче почути нового від нього? незрозуміло..., коли руде гівно, постійно повторює, єдина причина, що війна ще триває це непоступливість України, а фактично це її існування... не буде України не буде проблеми і війни...
показать весь комментарий
17.01.2026 16:35 Ответить
Володя як хатіко🐕
Слухає і чекає.
показать весь комментарий
17.01.2026 16:49 Ответить
я впевнений, Білий дім та Сенат США переглянули відосик Потужного в тєлєграммє💩
показать весь комментарий
17.01.2026 16:56 Ответить
рустем умєров , кирило буданов , давид арахамія , і з якого боку ти побачив тут українців .
показать весь комментарий
17.01.2026 17:20 Ответить
Мой кот тоже очикуе,когда насыпью ему корм и недовольно мяукает,если это происходит недостаточно шустро в его понимании.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:47 Ответить
Ще хтось від цієї влади чекає щось позитивного для України? Особисто я не вірю, їх кожен крок тільки погіршує ситуацію. Звичайно Арахамія, умеров і буданов найдосвідченіші дипломати. Інших в Україні не має. Взяли б ще для сміху соксологиню, яка була чи є послом.
показать весь комментарий
17.01.2026 18:19 Ответить
На нари олуха тупорилого!
показать весь комментарий
17.01.2026 18:56 Ответить
Я не розумію,навіщо взагалі коментувати те,чого не буде в найближчі роки?!
Від цих балачок у людей завищені очікування.Усі чітко повинні розуміти,ніякого миру не буде,а буде тяжка війна,де будуть воювати навість 2 та 3 група інвалідності,та усі заброньовані а жінки будуть працювати на чоловічих спеціальностях.
саме це,аккуратно та поступово потрібно говорити,щоб шок потрошку сходив
показать весь комментарий
17.01.2026 19:00 Ответить
Не буде. Прорвуть західний кордон і на тому все закінчиться.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:11 Ответить
Бреше,завжди бреше
показать весь комментарий
18.01.2026 05:37 Ответить
Зєля далі брехливо торгує надією, нема завтра є херова сьогодні, пора міняти просроченого і конфіскувати бабло пока це не зробили США, Англія чи щетхтось
показать весь комментарий
18.01.2026 06:49 Ответить
ОЧИКУЙ ГОВНОДРИЛ КОРРУПЦИОНЕР ГЛАВНЫЙ БАЛАБОЛ УКРАИНЫ
показать весь комментарий
18.01.2026 11:09 Ответить
 
 