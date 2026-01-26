Дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані: повідомляють про пожежу на НПЗ
Фрагменти БпЛА впали на території двох підприємств у російському Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край) - виникли пожежі, постраждала одна людина.
Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ASTRA.
Деталі
Як зазначається, місцеві жителі також повідомляють про пожежу на місцевому НПЗ.
Крім того, уламки безпілотників зафіксували в Сєвєрському та Абінському районах. Пошкоджено лінії електропередач, будівлі шкіл і приватні будинки, вибито вікна, заявили в штабі.
Більше інформації на цю мить не відомо.
