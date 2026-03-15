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Маю 100% докази, що РФ передала Ірану "Шахеди" та розвіддані для атак на бази США, - Зеленський

Росія надає Ірану безпілотники "Шахед" для застосування проти США та Ізраїлю.

Про це президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, інформує Цензор.НЕТ.

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В іранських "шахедах" є російські елементи

"Вони (росіяни. - Ред.) використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували та виготовили велику кількість дронів. Вони передали їх. Я маю 100% докази, що Іран застосовував дрони з російськими елементами проти баз США і проти сусідів на Близькому Сході", - запевнив Зеленський.

"По-друге, моя розвідка потім повідомила мені, що, на їхню думку, вони діляться інформацією, розвідданими з іранським режимом. Вони їм допомагають", - додав глава держави.

Також читайте: Перші "шахеди" по Україні запускали оператори з Ірану, які навчали росіян в "реальній війні", - Зеленський

Що передувало?

Читайте: РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) Іран (3532) росія (70533) Шахед (2281)
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Топ коментарі
+44
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
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15.03.2026 08:52 Відповісти
+41
негідник. Хоче посварити трампа з путіним.
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15.03.2026 08:49 Відповісти
+28
а трамп каже що то дощ йде
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15.03.2026 08:47 Відповісти

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