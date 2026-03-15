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Маю 100% докази, що РФ передала Ірану "Шахеди" та розвіддані для атак на бази США, - Зеленський
Росія надає Ірану безпілотники "Шахед" для застосування проти США та Ізраїлю.
Про це президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії, інформує Цензор.НЕТ.
В іранських "шахедах" є російські елементи
"Вони (росіяни. - Ред.) використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували та виготовили велику кількість дронів. Вони передали їх. Я маю 100% докази, що Іран застосовував дрони з російськими елементами проти баз США і проти сусідів на Близькому Сході", - запевнив Зеленський.
"По-друге, моя розвідка потім повідомила мені, що, на їхню думку, вони діляться інформацією, розвідданими з іранським режимом. Вони їм допомагають", - додав глава держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.
- Згодом Трамп заявив, що Путін, можливо, трохи допомагає Ірану.
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