Мінус ворожий ЗРК С-300 та пункт управління БПЛА: Lasar’s Group НГУ та Повітряні сили провели масштабну спецоперацію на Запоріжжі. ВIДЕО

Прорив ППО: Завдяки аналітиці та розвідці 15-ї ОбрАР "Чорний ліс" було встановлено точне розташування систем ППО. Lasar’s Group завдали ударів, у результаті яких було уражено:

Фінальний акорд: Після того як шлях для української авіації було звільнено від загрози ППО, підрозділи ОКП Повітряних сил ЗСУ завдали нищівного удару по пункту управління російських БПЛА.