Невідомий захопив двох заручників у перукарні на вулиці Філатова в Одесі. ВIДЕО

В Одесі невідомий узяв у заручники двох людей у приміщенні перукарні, розташованої на вулиці Академіка Філатова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та бійці спецпідрозділу. Силовики повністю оточили район, перекрили підступи до будівлі та наразі проводять невідкладні заходи і готуються до затримання правопорушника.

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