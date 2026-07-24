Лавров передав Рубіо добірку цитат Трампа про зустріч в Анкориджі: Ми ж все практично вирішили. ВIДЕО

Глава МЗС РФ Лавров вважає, що Україна відмовляється від пропозицій США, озвучених на Алясці, оскільки її "накачують зброєю".

Його цитують російські пропагандисти, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ось таке зарозуміле, навіть так би мовити, зневажливе відторгнення американської пропозиції відбувається, бо Зеленського накачують зброєю. Йому у величезних кількостях доставляють дрони, яким він намагається підірвати стабільність Російської Федерації", - сказав Лавров.

Також він зауважив, що "значною мірою частиною цієї підтримки є американська допомога".

Міністр країни-окупанта нагадав, що США не лише продають зброю в ЄС, яку потім передають Україні, але й надають розвідувальні дані.

Лавров сказав, що під час вчорашньої зустрічі передав Рубіо добірку цитат Трампа про саміт на Алясці.

"Я цитував і передав учора Марко Рубіо висловлювання президента Трампа на Алясці, в день проведення прес-конференції і потім, коли він уже повернувся до Вашингтона, ще три дні поспіль він коментував у захоплених тонах домовленості в Анкориджі, говорив, що ми практично все вирішили, там, може, одне питання залишилося", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, 23 липня державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.

Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.

Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.

Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України

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