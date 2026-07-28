Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
Українські захисники продовжують ефективно знищувати важку артилерію та реактивні системи окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вистежили та уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" на Костянтинівському напрямку Донецької області.
Влучний приліт FPV-дрона викликав миттєве займання та потужну детонацію повного боєкомплекту російської реактивної установки. У результаті вибуху ворожу техніку разом було повністю знищено.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль