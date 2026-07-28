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Новини Відео Костянтинівський напрямок
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Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили ворожу РСЗВ БМ-21 "Град" на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники продовжують ефективно знищувати важку артилерію та реактивні системи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вистежили та уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" на Костянтинівському напрямку Донецької області.

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Влучний приліт FPV-дрона викликав миттєве займання та потужну детонацію повного боєкомплекту російської реактивної установки. У результаті вибуху ворожу техніку разом було повністю знищено.

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93 окрема механізована бригада Холодний яр (333) РСЗВ (315)
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