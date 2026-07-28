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Новости Видео Константиновское направление
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Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" на Константиновском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать тяжелую артиллерию и реактивные системы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" выследили и поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" на Константиновском направлении Донецкой области.

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Точный удар FPV-дрона вызвал мгновенное возгорание и мощную детонацию полного боекомплекта российской реактивной установки. В результате взрыва вражеская техника была полностью уничтожена.

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Смотрите: Трое бойцов 93-й бригады удерживали позиции более 100 дней — подробности боя на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (335) РСЗО (305)
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