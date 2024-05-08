Ворог атакував залізничний вокзал у Херсоні, рух одного з поїздів обмежено

Уранці, 8 травня, російські військові атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Унаслідок цього пошкоджені колії та вокзал міста.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

"Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком", – наголосили в компанії.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Зранку, 8 травня, війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Ще два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури постраждали у Львівській області.

Окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.