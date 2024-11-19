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Голова Центробанку Росії заявила про вичерпання майже всіх ресурсів економіки

Набіулліна заявила про вичерпання майже всіх ресурсів економіки

Майже всі доступні ресурси в економіці Росії наразі вже задіяні, й у такій ситуації країна опинилася вперше: рівень безробіття опустився до історичного мінімуму з 2,4%, а нестача кадрів продовжує наростати.

Про це заявила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, передає The Moscow Times.

"Такого низького безробіття у нас не було ніколи. І мало знайдеться країн, де вона колись настільки сильно опускалася", – сказала Набіулліна.

За опитуваннями Центробанку РФ, 73% підприємств зазнають кадрового голоду, а рівень завантаження потужностей на заводах, згідно з Росстатом, перевищив 80%, що також є історичним рекордом.

За словами Набіулліної, коли економіка досягає меж своїх виробничих можливостей, але при цьому продовжується стимулюватися попит, виникає стагфляція, тобто кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією.

Вона пояснила, що, щоб уникнути цього ризику, ЦБ Росії підвищує ключову ставку.

"В інших країнах, які проходили через стагфляцію, це результат необґрунтовано м'якої грошово-кредитної політики, коли її треба посилювати", – сказалаголова російського Центробанку.

За даними Росстату, російська економіка продовжує зростати, хоча темпи сповільнюються в міру того, як кредити дорожчають, сировинні галузі втрачають західні ринки, а заводи ВПК досягають меж потужностей. У третьому кварталі, за офіційною оцінкою, ВВП РФ додав 3,1% після зростання на 4,1% у другому кварталі та на 5,4% – у першому.

Наступного року, за прогнозом Центробанку РФ, економіка може виявитися на межі стагнації: ВВП збільшиться лише на 0,5-1%, а темпи зростання інвестицій та приватного споживання можуть обнулитися.

Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення російської економіки втричі – з 3,9% зростання цього року до 1,3% – наступного.

Проблеми з роботою в Росії

Раніше повідомлялося, що в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

Інфляція в Росії

Наприкінці жовтня цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності".

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки. Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць – вересень.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

Водночас стало відомо, що різке посилення грошової політики Центробанку Росії, який довів відсоткову ставку до максимуму більш ніж за 20 років, відправило в штопор ринок російського державного боргу. Так, ціни облігацій федеральної позики (ОФЗ), які випускає Міністерство фінансів РФ, щоб позичати гроші для бюджету, 28 жовтня опустилися до мінімумів за останні 15 років.

Автор: 

росія (14175) санкції (4378) Набіулліна Ельвіра (28)


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Топ коментарі
+12
Як би нам цього не хотілось,сама кацапія точно не "загнеться". Їм в цьому потрібно активно допомагати.
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19.11.2024 20:35
+10
Хоч я і не маю фінансово-економічної освіти, але з цього всього зрозумів, що агресія московії вбиває її економіку.
Ну щож... Історія має циклічність: гонка озброєнь вбила СРСР (протистояння "Варшавській договір" - НАТО), а війна проти України, маю надію, знищить московію.
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19.11.2024 20:38
+9
Наїбуліна применшує кризу, яка скоро нападе на кацапів. Але то таке, вони до цього йшли самі і порятунку для них не буде, Китай їх просто проковтне, але він ще трішечки почекає, коли вони повністю стануть слабенькими як резинка на старих батькових трусах..
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19.11.2024 20:27
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Незабаром ця Наібулина сдохне.
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19.11.2024 20:03 Відповісти
Та хоч і здохне, шо воно козломордим на чолі з ****** дасть?
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19.11.2024 21:00 Відповісти
Здохне не здохне а її характеризують як толкову банкіршу . яка принесе Україні немало проблем .
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19.11.2024 21:25 Відповісти
)(уйло знайде і заставить
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19.11.2024 20:03 Відповісти
Так і в нас справи не кращі ,і кадрів не вистачає і ріст цін ,тільки велика різня - війна не на кацапщині а в Україні, та й кацапам не звикати вони і не в такій дупі бували ,так само як і ми ,недарма жили ж з кацапами 300 з гаком років в одній державі .
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19.11.2024 20:12 Відповісти
Кацапи стрімко прямують у таку дупу, з якою немає виходу
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19.11.2024 20:39 Відповісти
Нет, такой жопы у них еще не было.
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19.11.2024 21:03 Відповісти
В 1941 році в них ще гірша дупа була ,німці були за 25 км від Москви.
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20.11.2024 13:22 Відповісти
Это было другое время и другие условия.
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20.11.2024 15:15 Відповісти
Так тепер рашка в набагато кращих умовах.
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20.11.2024 15:34 Відповісти
Нет
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20.11.2024 16:09 Відповісти
А ми в яких умовах ?
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20.11.2024 17:42 Відповісти
Мы полностью зависим от Запада. Это Россия играет в геополитическую силу.
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20.11.2024 18:36 Відповісти
Так я і за це й кажу.
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20.11.2024 19:30 Відповісти
It's time for plan B - eat shit and die.
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19.11.2024 20:15 Відповісти
- Орал?
- Анал!
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19.11.2024 20:17 Відповісти
Перемога вже незабаром. Тільки треба трохи потерпіти. Рашка сама віддасть і Крим та Донбас. Ще Курську область надодачу. Аби з неї зняли санкції.
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19.11.2024 20:18 Відповісти
Іран уже 40 років під санкціями...
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19.11.2024 20:36 Відповісти
а чи захочуть багаті респуьліки утримувати і далі тих злиднів?
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19.11.2024 20:39 Відповісти
це ви про що конкретно?
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19.11.2024 20:44 Відповісти
ну Татарстан для прикладу, Якутія, ті з яких ресурси качають, а взамін нічого не дають. При нормальній владі, в Україні я маю на увазі, має йти робота з населенням через соц мережі, по підбурюванню до протестів, нагадувати, що кацапи їх обкрадають, що вбивають на чужй війні і таке інше.
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19.11.2024 21:16 Відповісти
можна і не дивитись на владу. нормальна вона чи ненормальна. дуже багато українців і без огляду на владу постійно тролять русню по всіх їхніх пабліках по всій цій федерації, що пора вже, пора.. не на "сво" пора їхати, а на мацкву. Звісно, там відчуття несправедливості має зашкалювати. а то викачують алмази з Якутії, а вже 30 років не можуть федерали їм міст побудувати через річку Лєну.. були би вони незалежні, то той міст їм китайці давно би вже побудували. та й не тільки міст... а зараз що в них? ціни ростуть, грошей все менше і менше, трупи в пакетах із "сво".. так же ж довго тривати не може. раніше чи пізніше вибухне там. і тригером може стати оголошення мобілізації 500 000.. ху йло сцить це робити. навіть якщо вони будуть робити це скритно без оголошення, то все одно це стане явним. а грошей на контракти все менше і менше. і бажаючих на контракт йти все менше і менше.
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19.11.2024 21:41 Відповісти
тролять це одне, але має йти і фінансування і підтримка, систематична спеціально створеними відділами, чи ще якось. ботоферми мають працювати не на імтацію підтримки блазня, а на протестні настрої на болотах.
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19.11.2024 21:59 Відповісти
Трохи про протести.
В Одесі мешканці вийшли на вулицю та перекрили дорогу на знак протесту, що світла нема після ракетної атаки кацапні... Сподіваюся, у них не було у руках плакатів з надписом "путін ввєді в Одєсу вєжлівих елєктріков"?
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19.11.2024 22:10 Відповісти
за що кому платять, а тупорилої вати в Одесі вистачає
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20.11.2024 08:07 Відповісти
Иран имеет совсем другую логистику , чем Россия.
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19.11.2024 21:04 Відповісти
это да. плюс он и не воюет сейчас...
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19.11.2024 21:09 Відповісти
и запилил ядерные станции, яо, ведет прокси войну с жидами, спонсирует террористов и еще делает и продает оружие, дроны и баллистику кацапам. у нас, очевидно, считается что лопат холопам достаточно, а госбабло лучше потратят "избранные люди" на свои хотелки, а не на какую-то непонятную (и все равно взорвущуюся) х*ень или завод по ее производству или хотя бы приличную бетонированную яму.
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20.11.2024 02:53 Відповісти
Санкцій не дотримуються. Тому вони не дають потрібного ефекту
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19.11.2024 20:41 Відповісти
Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился
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19.11.2024 20:21 Відповісти
Стальное вымя.
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19.11.2024 20:44 Відповісти
Дєд Пахом і трактор в ночном.
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20.11.2024 12:51 Відповісти
Та за таке хуьло повинен Набіуліну розстріляти!
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19.11.2024 20:21 Відповісти
Наїбуліна применшує кризу, яка скоро нападе на кацапів. Але то таке, вони до цього йшли самі і порятунку для них не буде, Китай їх просто проковтне, але він ще трішечки почекає, коли вони повністю стануть слабенькими як резинка на старих батькових трусах..
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19.11.2024 20:27 Відповісти
Кислобздійні скоро піздєц.
Слухаю цю мантру з 2014-го року.
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19.11.2024 20:45 Відповісти
У них продолжительный спор между ЦБ и профильными министерствами, бизнесом по поводу ключевой ставки.
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19.11.2024 20:29 Відповісти
Ставка 21%, Набиуллина хочет еще поднять на 2,4 %.
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19.11.2024 20:53 Відповісти
На днях стало 28 %
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19.11.2024 21:01 Відповісти
Нигде нет такой инфы. При поднятии ставки с 21% до 28% в коздломордии бы возник мгновенный коллапс.
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19.11.2024 21:36 Відповісти
5 дні тому підняли https://www.epravda.com.ua/news/2024/11/15/721880/
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20.11.2024 08:24 Відповісти
Это не ключевая ставка ЦБ, а ипотека - проценты за кредит на жилье.
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20.11.2024 12:59 Відповісти
Вот график ставки https://www.sdm.ru/exchange/keyrates/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
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19.11.2024 21:45 Відповісти
Ну все- тепер рашка розвалиться і пуйло помре від раку а буданов питиме каву в криму
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19.11.2024 20:30 Відповісти
Одне зауваження: Крим - пишеться з великої літери, а решта - норм
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19.11.2024 20:40 Відповісти
Проблеми в московії - це добре.
Але і у нас всіх мамкиних черешень, які "вони же ще діти", віком з 21 до 25 необхідно залучати до виробництва і суспільно-необхідних робіт.
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19.11.2024 20:30 Відповісти
Як би нам цього не хотілось,сама кацапія точно не "загнеться". Їм в цьому потрібно активно допомагати.
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19.11.2024 20:35 Відповісти
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19.11.2024 20:37 Відповісти
Хоч я і не маю фінансово-економічної освіти, але з цього всього зрозумів, що агресія московії вбиває її економіку.
Ну щож... Історія має циклічність: гонка озброєнь вбила СРСР (протистояння "Варшавській договір" - НАТО), а війна проти України, маю надію, знищить московію.
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19.11.2024 20:38 Відповісти
уточнення невеличке: знищить федерацію і поверне історичну справедливість, тобто московію. )
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19.11.2024 20:46 Відповісти
Тоді вже най поверне ту історичну справедливість до Тартарії
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19.11.2024 20:52 Відповісти
та там багато республік на базі тої федерації утвориться. якути ще на початку 90-х якраз після розвалу совка тисячами виходили на мітинги, щоб свою Саху проголосити.. ще трохи і там все реально може посипатись в тих глубінках.. менше грошей, більше трупів з "сво" на ці болота і може полихнути. хто би міг подумати, що в Абхазії щось подібне буде відбуватись, що зараз там робиться... президент вже подав у відставку і сховався десь на цапському кораблі.
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19.11.2024 21:08 Відповісти
Да, все это было бы зипись, еще бы годик, но тут случился ТРАМП.
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19.11.2024 21:50 Відповісти
Хто така та Набіуліна? Он наші "корифєї-експерти ютуба" з усіх дірок волають, що росія нездоланна, ресурси невичерпні, мобілізаційний потенціал безкінечний.
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19.11.2024 20:42 Відповісти
Росії кінець 😃 хепі енд
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19.11.2024 20:46 Відповісти
Та що вони переживають? Зе-ОПешні допомогли лівими контрактами з нафтою і газом. І взагалі на піку краху кацапської економіки планують перемир'я підписати. Без вимог. З капітуляцією по всім пунктам.
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19.11.2024 20:54 Відповісти
Это их обязательства
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19.11.2024 21:54 Відповісти
А де той чувак, який тут на форумі розповідав нам, що 21% ключової ставки це норм і з економікою Роісі все у порядку?
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19.11.2024 20:56 Відповісти
А цікаво ,що у них не норм?.І звідки ці всі висновки про проблеми в економіці росії-з хайпового заголовку недолугої недожурналістки????Якщо вже економіка не Ваш козир,то хоч догіку включайте!.ВВП росії росте шалено,підприємства відчувають кадровий голод не через бусифіковану мобілізацію,а через шалений ріст економіки і падіння безробіття до історичного мінімуму!!!То ж ,в якому з абзаців написано,що рашка економічно загинається???Такими темпами ще наші правнуки будуть спостерігати,як кацапія процвітає
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20.11.2024 06:58 Відповісти
Якраз через залученість населення до СВО і відчувають кадровий голод, а ріст економіки отримав поштовх від держзамовлень в оборонній промисловості яка за собою потягнула і інші дотичні до неї сфери, в людей з'явились вільні гроші на руках отримані внаслідок високих зарплат в армії та оборонці а також підвищенню їх в інших сферах внаслідок боротьби за працівника. Тому економіка і росте, люди тратять гроші і тд. Але всьому є межа. Розгін економіки потрібно стримувати що і роблять піднімаючи ключову ставку, і в принципі цей інструмент вже своє відпрацював, а іншого немає. Точніше є але він не від економіки.
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20.11.2024 08:05 Відповісти
Саме час верещати про необхідність переговорів.
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19.11.2024 20:57 Відповісти
Россия войну начала буквально чтобы санкции сняли, но им влупили еще страшнее санкции.
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19.11.2024 21:05 Відповісти
По суті, якби Залужний був би далі на місці, і наші воїни по його стратегії окопались та тримали б оборону без усіляких контрнаступів та курської хріні (що нам і радили робити союзники знаючи наслідки санкцій, берегти людей), то нам залишилось просто почекати поки у росіян настане гаплик як на радянському союзі.
Але ж ні, росіянами були задіяні зрадники у вищому політичному керівництві і тепер маємо те що маємо. Отже наказ зняти Залужного є злочинним, а за ним усі втрати як територій так і людей є повністю на людині яка віддала наказ, з цього виходить що зеленський зрадник або маріонетка зрадника єрмака. В любому випадку країною керують вороги.
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19.11.2024 21:07 Відповісти
Если бы Украина вела себя адекватно с 22 года, то у нас не было бы вообще потерь всего юга и человеческие потери меньше раза в 2-3. А так Россия может махать своими успехами - типа, мы там захватили кучу всего.
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19.11.2024 21:10 Відповісти
Не Украина, а КИБУЦА (наваруют и съе*буца)
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19.11.2024 21:59 Відповісти
Не з 22-го, а в 19-му
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19.11.2024 22:19 Відповісти
У России была кубышка, которую она накопила когда нефть была 100+ долларов. Кубышка уже на две трети сожжена за эти два года. Дальше пустота.
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19.11.2024 21:08 Відповісти
Економіка росії зростає. Якщо залучать більше мігрантів, то все у них буде ОК. Спочатку привезуть їх на роботу, а потім запропонують вбивати українців. А у нас виїхало 10 мільйонів, щодня гинуть мирні жителі, ціни ростуть швидше, ніж на росії, злодійська влада мародерить і збільшує податки. У нас більші проблеми
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19.11.2024 21:11 Відповісти
У них экономика не растет уже год. Огромная инфляция. Что ведет к девальвации валюты и оттоку мигрантов. Так что ты просто тупой русский бот.

Украина никогда не будет в хуже положении чем Россия пока у нас будет под рукой Европа.
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19.11.2024 21:21 Відповісти
Прямо сейчас у России обвал на рынке недвижимости. Который закончится обвалом всей банковской системы следующим летом где-то. Так как нужно засыпать систему деньгами, а откуда брать деньги непонятно.
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19.11.2024 21:22 Відповісти
напечатать
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20.11.2024 00:02 Відповісти
где брать? Из тумбочки...
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20.11.2024 10:54 Відповісти
Переведуть усі вклади населення, які пилососили рік, у військові облігації примусово, і будуть ще мати ресурс творити хєрню.
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19.11.2024 21:39 Відповісти
Цікава стаття. Написана дуже заплутано. ЦБ рф, підвищуючи ставку...просто реально підтримує громадян, що можуть мати депозити за більшими ставками (без податків, до речі). В Україні гривня перетворилася в папір, а гривневі депозити з податками просто перетворилися в посміховисько! І хто тут дурень?!
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19.11.2024 23:31 Відповісти
Ось новина , вже не свiжа але ще актуально Миссия МВФ в России - это геополитическая победа Кремля. Как фонд, будучи «вне политики», способствует нормализации режима Путина и затягиванию войны в Украине ?

https://forbes.ua/ru/money/misiya-mvf-v-rosii-tse-geopolitichna-peremoga-kremlya-yak-fond-buduchi-poza-politikoyu-spriyae-normalizatsii-rezhimu-putina-ta-zatyaguvannyu-viyni-v-ukraini-06092024-23478
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20.11.2024 00:12 Відповісти
Сергій Алексашенко . Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов.
Доклад "Надёжный тыл диктатора: Российская экономика на фоне войны"
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20.11.2024 00:17 Відповісти
Чергова брехня для вподобальників Росії на заході. Свої умови щодо закінчення війни диктатор оприлюднив 17-18 листопада черговим ракетним ударом по Україні. Вони криваві, але не останні. Потім з'явилися чергові ядерні погрози разом з примусом до колоніальних ініціатив уже не Україні, а всьому Заходу, Тож якось не складається в концепцію погроз, повідомлення голови центробанку РФ, що ми голі.
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20.11.2024 23:17 Відповісти
Самі росіянці називають її наібуліна. Так що не все там так гарно, як навчили її розповідати. Там свій брехливий телемарафон
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21.11.2024 16:03 Відповісти

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