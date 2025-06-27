Експорт нафтопродуктів з Росії впав до восьмимісячного мінімуму

У червні морський експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з жовтня 2023 року – в середньому 2 млн барелів на добу, що на 8% менше, ніж у травні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa, передає галузеве видання enkorr.

Основне скорочення зафіксовано в балтійських портах – понад 15% порівняно з травнем. Зниження експорту аналітики пов’язують із затяжними ремонтами на нафтопереробних заводах, атакованих навесні безпілотниками, а також із зусиллями російської влади накопичити запаси пального перед піковим внутрішнім попитом – у сільському господарстві й під час відпусток.

Попри часткове відновлення перероблення, зростання експортних обсягів стримують технічні перебої й пріоритет на забезпечення внутрішнього ринку.

Найбільше просіли відвантаження мазуту – на 16%, до 537 тис. б/д. Експорт бензину й сумішевих компонентів майже зник (менше ніж 200 б/д), а авіапальне впало до 15 тис. барелів – мінімуму за дев’ять місяців.

Водночас постачання сировини для НПЗ, зокрема вакуумного газойлю, зросли на 84% – до 132 тис. б/д, що вказує на активізацію вторинного перероблення на заводах.

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Єдиний сегмент, що демонструє стабільність, – дизель і газойль: експорт виріс на 1% – до 1 млн б/д, причому левова частка постачань іде з Новоросійська до Туреччини.

Раніше керівники Центробанку Росії заявили, що ціни на нафту, ймовірно, надовго залишаться низькими, і закликали російський уряд підготувати до цього бюджет.

Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також стало відомо, що глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ.