Банк Росії зафіксував найсильніше падіння грошових потоків у економіці з часів пандемії

Російська економіка різко гальмує. Так, Центробанк Росії прозвітував про те, що в липні вхідні платежі, проведені через його платіжну систему, знизилися на 8,1% до середнього рівня другого кварталу. Якщо виключити видобуток, нафтопереробку та держуправління, яким властиві різкі коливання, падіння становило 8%.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, це мінімум із червня 2020 року, а без видобутку, нафтопереробки та держуправління – з квітня 2020 року. Якщо зробити поправку на інфляцію, яка в липні різко прискорилася через підвищення тарифів на комунальні послуги, то падіння ще глибше – 9,3% та 9,4%.

Зниження зафіксовано майже скрізь: у всіх федеральних округах та укрупнених групах. Найсильніше падіння – у галузях зовнішнього (на 9,9%) та проміжного (-9,5%) попиту, трохи менше – у галузях, орієнтованих на споживчий попит (-7,4%), мінімальний спад (-4,7%) – у галузях інвестиційного попиту.

Основний внесок у зменшення вхідних платежів у галузях споживчого попиту внесли сільське господарство, продукти, оптова торгівля й операції з нерухомим майном. Серед галузей інвестиційного попиту ЦБ Росії виділяє зниження надходжень у будівельних галузях.

У галузях проміжного попиту основними джерелами зниження надходжень є сільське господарство, видобуток нафти та газу, а також транспорт. Видобуток нафти й газу підвів і галузі зовнішнього попиту. Їхнє падіння зумовили також хімічне виробництво, металургія та оптова торгівля (до неї входить експорт газу). В обох групах падіння трохи пом'якшило видобуток вугілля.

"Динаміка фінансових потоків може вказувати на гальмування економічної активності на початку третього кварталу", – зазначили в Центробанку РФ.

Як зауважують економісти, в липні вже спостерігається спад масштабніший, ніж у другому кварталі 2024 року, коли квартальний ВВП упав на 4,9%".

Раніше повідомлялося, що дефіцит федерального бюджету Росії продовжує стрімко зростати. Так, за липень він збільшився на 1,2 трлн руб. і за підсумками семи місяців становив 4,9 трлн руб. – і це набагато більше, ніж було заплановано за підсумками всього року (3,8 трлн руб.).

Як повідомлялося, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу в липні 2025 року склали 787,3 млрд руб, що на 28% менше, ніж торік. За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи федерального бюджету відстають від минулорічних третій місяць поспіль.

У липні в Центробанку Росії заявили, що на Росію чекає ще один рік стагнації економіки, а на росіян – "затягування поясів". Так, прогноз цін на нафту було знижено до $55 за барель Urals на 2025-2026 роки. У попередній, квітневій, версії він уже зменшувався – з $65 до $60 за барель.

Раніше голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.