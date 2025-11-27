Залізна завіса: В Москві почали відключати інтернет

Слідом за російськими регіонами, де кілька місяців тестуються відключення інтернету з переходом на "білі списки" дозволених владою сайтів, масові проблеми з доступом до мережі почали відчувати мешканці столиці РФ – Москви.

Як пише The Moscow Times, 27 листопада в москвичів став пропадати як мобільний, так і дротовий інтернет по WiFi.

За даними російських моніторингових ресурсів, Москва вийшла в топ за кількістю скарг на непрацюючий інтернет у всіх мобільних операторів. Від москвичів та жителів області надійшло 40% скарг на "Білайн", 26% – на "Мегафон" і 35% – на МТС.

У Московській області, за словами мешканців, не вантажаться відео, працюють тільки месенджери, відключився Google та банківські програми.

Напередодні режим роботи інтернету за "білими списками" де-факто вводили у Білгородській та Ростовській областях. Місцевим мешканцям залишили лише доступ до сервісу "ВКонтакте", державного месенджеру Max, а також частково – "Яндексу". Повністю заблоковано доступ до Google.

Блокування інтернету в Росії

Раніше стало відомо, що найближчими роками доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися аж до криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації, тотального введення системи розпізнавання осіб та запуску програмованих грошей, які можна витратити лише на дозволені покупки.

Перед тим речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того в листопаді в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.