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Новини РФ почала глушити мобільний інтернет
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Залізна завіса: В Москві почали відключати інтернет

Залізна завіса: В Москві почали відключати інтернет

Слідом за російськими регіонами, де кілька місяців тестуються відключення інтернету з переходом на "білі списки" дозволених владою сайтів, масові проблеми з доступом до мережі почали відчувати мешканці столиці РФ – Москви.

Як пише The Moscow Times, 27 листопада в москвичів став пропадати як мобільний, так і дротовий інтернет по WiFi.

За даними російських моніторингових ресурсів, Москва вийшла в топ за кількістю скарг на непрацюючий інтернет у всіх мобільних операторів. Від москвичів та жителів області надійшло 40% скарг на "Білайн", 26% – на "Мегафон" і 35% – на МТС.

У Московській області, за словами мешканців, не вантажаться відео, працюють тільки месенджери, відключився Google та банківські програми.

Напередодні режим роботи інтернету за "білими списками" де-факто вводили у Білгородській та Ростовській областях. Місцевим мешканцям залишили лише доступ до сервісу "ВКонтакте", державного месенджеру Max, а також частково – "Яндексу". Повністю заблоковано доступ до Google.

Блокування інтернету в Росії

Раніше стало відомо, що найближчими роками доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися аж до криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації, тотального введення системи розпізнавання осіб та запуску програмованих грошей, які можна витратити лише на дозволені покупки.

Перед тим речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того в листопаді в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

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заборона (512) інтернет (1445) мобільний зв’язок (846) росія (15728) зв’язок (264) соціальні мережі (813)
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Топ коментарі
+9
Дело в том что интернет это огромный источник справочной информации. Начиная от ремонта автомобилей заканчивая программированием промышленного оборудования. Если все это закрыть - то уже как в СССР нет библиотек с миллионами справочников и учебников. Отключение интернета приведет к очень серьезному удару по экономике, в том числе и военной.
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27.11.2025 16:50 Відповісти
+5
Мірилом є посадка за "Інтернет".
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27.11.2025 16:43 Відповісти
+5
Хлопнуть інтернет щоб барани не розуміли нічого і не знали нічого.Під цим соусом можна подати що завгодно по інфі.Бовдури все рівно живуть в своїх фантазіях.
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27.11.2025 16:45 Відповісти
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Тирнєт, вони кажуть тирнєт.
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27.11.2025 16:45 Відповісти
місто Зраньсрань
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27.11.2025 20:37 Відповісти
Мірилом є посадка за "Інтернет".
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27.11.2025 16:43 Відповісти
Хлопнуть інтернет щоб барани не розуміли нічого і не знали нічого.Під цим соусом можна подати що завгодно по інфі.Бовдури все рівно живуть в своїх фантазіях.
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27.11.2025 16:45 Відповісти
Дело в том что интернет это огромный источник справочной информации. Начиная от ремонта автомобилей заканчивая программированием промышленного оборудования. Если все это закрыть - то уже как в СССР нет библиотек с миллионами справочников и учебников. Отключение интернета приведет к очень серьезному удару по экономике, в том числе и военной.
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27.11.2025 16:50 Відповісти
Барани і так нічого не знають, крім бояришника, а московіти і ще пару міст, де він буде до останнього не будуть призиватися, ну може якісь дійсно барани, або за білу ладу, тому нічого не зміниться
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27.11.2025 17:24 Відповісти
Газ! - з газу потрібно починати
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27.11.2025 16:46 Відповісти
Я думаю зебобік теж подивиться на свого шефа в кремлі і спробує зробити як і там, в Україні, бо так незручно виходить, розслідування набу продовжується і нарід все взнає.
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27.11.2025 16:46 Відповісти
Не то що спробує,а й не відстає.
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27.11.2025 17:09 Відповісти
Цікаво, гівна в чатах стане менше? Чи ні?
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27.11.2025 16:48 Відповісти
Поки є ті, хто пам'ятає, як було до, будуть і ті, що не здатні прийняти ніяке після.
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27.11.2025 16:55 Відповісти
Чатів не буде.
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27.11.2025 16:55 Відповісти
Навіщо це робити, вимкнути світло та всі проблеми будить вирішини
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27.11.2025 17:18 Відповісти
Підозрюю, що Путін готує свій інтернет до новини про посадки вже російських космонавтів на Сонце. Другими після корейських, але раніше американських.
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27.11.2025 17:31 Відповісти
Скоро будуть читати тільки газету "Правда", причому виключно в паперовому вигляді.
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27.11.2025 17:53 Відповісти
впєрьод, назад в ссср
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27.11.2025 18:30 Відповісти
Неймовірно прекрасна новина!
Гойда в середньовіччя, московити!👏
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27.11.2025 19:37 Відповісти
Пуйло ж хотіло всіх загнати в сересер, от і починає загоняти! Потім всім розкаже по тєлеку, що кинув на Україну і Європу ядерну бімбу і закриє кордони. І буде смажити мізки залишкам людей, що і америку скоро розвалить
Головне, щоб від відчепився від нас!
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28.11.2025 08:30 Відповісти

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