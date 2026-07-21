Україна посилює контроль за імпортом молочної продукції через фальшиву "гуманітарку"

Україна посилює контроль за ввезенням молочної продукції через масштабні махінації із закупівлею іноземних сирів під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Схема з "гуманітаркою" та збитки для бюджету

Головна причина сплеску нелегального імпорту – зловживання статусом гуманітарної допомоги.

Комерційні партії іноземних сирів декларують як гуманітарку, що дозволяє ділкам уникати сплати мита та податок на додану вартість (ПДВ).

"Використання статусу гуманітарної допомоги для нелегального збуту та ухилення від сплати податків під час війни є неприпустимим. Це створює нерівні умови для підприємств, які працюють прозоро. Наше завдання — забезпечити чесну конкуренцію на ринку та якість для споживачів", – наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За оцінками галузевих асоціацій:

30% ринку сирів становить нелегальний імпорт;

730 млн грн щороку недоотримує держбюджет через сірі схеми;

понад 50% сягнула частка імпортних сирів навесні 2026 року (наприкінці 2025 року вона становила 45%);

на 6% скоротилося внутрішнє виробництво через демпінг, тоді як імпорт сичужних сирів зріс на 13%.

Крім того, така продукція не проходить лабораторного контролю якості й часто не має маркування українською мовою.

Як посилюватимуть контроль

Аби перекрити схеми, уряд готує нове нормативне врегулювання верифікації вантажів для благодійних організацій. Це дозволить відстежувати шлях продукції від кордону до кінцевого отримувача.

Крім того, у жовтні втратить чинність Постанова №234 щодо спрощеного маркування харчових продуктів.

Україна також орієнтуватиметься на досвід Європейського Союзу, де незаконне ввезення їжі вважають загрозою національної безпеки.

Наприклад, у Польщі працює єдина система аналітичного контролю (ветеринари, податківці, прикордонники), а за порушення загрожують штрафи до 10% річного обороту або до 5 років в'язниці з конфіскацією транспорту.

За результатами наради силовики та контролюючі органи посилять перевірки як безпосередньо на кордоні, так і на оптових базах та ринках усередині країни.

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Нагадаємо, імпорт молочних продуктів в Україну в червні цього року зріс до 8,68 тис. тонн, що на 72% більше порівняно з травнем і на 95% більше відносно червня торік.

Як повідомлялося, Україна в червні поточного року експортувала 11,53 тис. тонн молочних продуктів на суму $35,06 млн. Так, натуральні обсяги експорту скоротилися на 23%, а грошова виручка впала на 31% порівняно з показниками травня.

Раніше стало відомо, що аналіз результатів зовнішньої торгівлі українською молочною продукцією у червні та за перше півріччя 2026 року засвідчив погіршення ситуації на внутрішньому молочному ринку.

Нагадаємо, через надлишкову пропозицію на європейському ринку ціни на сири знизилися, що дозволило імпортерам значно збільшити обсяги постачання до України. За таких умов українським виробникам дедалі складніше конкурувати, навіть попри активне застосування акційних пропозицій і знижок.

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