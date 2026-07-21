Імпорт молочних продуктів в Україну в червні зріс на 95% порівняно з минулим роком. ІНФОГРАФІКА

Імпорт молочних продуктів в Україну в червні цього року зріс до 8,68 тис. тонн, що на 72% більше порівняно з травнем і на 95% більше відносно червня торік.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

Загалом у січні-червні поточного року Україна імпортувала 39,17 тис. тонн молочних продуктів на суму $182,78 млн, а натуральні обсяги імпорту збільшилися на 30% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Що імпортували

Частка сирів у загальному імпорті складає 60%.

"Традиційне зниження споживання населенням молочної продукції влітку супроводжується стрімким зростанням імпорту сиру, що посилює конкуренцію на внутрішньому ринку", – пояснили в Асоціації.

Влітку попит на молочну продукцію в Україні традиційно знижується через появу сезонних овочів і фруктів, які споживачі купують активніше (пік низьких цін на плодоовочеву продукцію очікується з липня по вересень).

Головним постачальником сиру в Україну залишається Польща.

Значні обсяги також надходили з Німеччини, Нідерландів, Латвії та Чехії.

Порівняння цін

В Асоціації також звернули увагу на цінову перевага європейських виробників.

Так, на початку літа вартість так званого "кормового" сиру в Європі знову знизилася, через що собівартість імпорту блочної Гауди опустилася.

Відтак українські напівтверді сири з вищою відпускною ціною суттєво програють європейським аналогам у ціновій конкуренції.

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Як повідомлялося, Україна в червні поточного року експортувала 11,53 тис. тонн молочних продуктів на суму $35,06 млн. Так, натуральні обсяги експорту скоротилися на 23%, а грошова виручка впала на 31% порівняно з показниками травня.

Раніше стало відомо, що аналіз результатів зовнішньої торгівлі українською молочною продукцією у червні та за перше півріччя 2026 року засвідчив погіршення ситуації на внутрішньому молочному ринку.

Нагадаємо, через надлишкову пропозицію на європейському ринку ціни на сири знизилися, що дозволило імпортерам значно збільшити обсяги постачання до України. За таких умов українським виробникам дедалі складніше конкурувати, навіть попри активне застосування акційних пропозицій і знижок.

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