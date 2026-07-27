ЄБРР виділить "Київтеплоенерго" 50 мільйонів євро на підготовку до зими

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Києву до 50 млн євро кредиту для підтримки ліквідності комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Як повідомили в банку, кредит нададуть для пом'якшення наслідків війни та забезпечення безперебійного надання комунальних послуг мешканцям міста, внутрішньо переміщеним особам та підприємствам.

"Враховуючи воєнні ризики. кредит частково покриватиме гарантія Європейського Союзу на покриття перших збитків за програмою муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) у межах Інвестиційної програми для України (UIF)", – додали в банку.

Як зазначається, надане фінансування має забезпечити безперебійне теплопостачання шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків і підприємств, а також виробництво електроенергії для міста та енергосистеми.

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Допомога ЄБРР

Раніше в липні Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив надання кредитного пакету на суму до 70 млн євро для будівництва двох вітроелектростанцій (ВЕС) в Україні.

Перед тим стало відомо, що компанія "Укрнафта" за підтримки ЄБРР почала будувати газову когенераційну установку.

Підготовка до зими

Згодом міністр із відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявив, що Кабінет Міністрів України вже визначив механізм використання ще 40 млрд грн, передбачених для підготовки країни до зими.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів виділив Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до зими. Додаткові фінансові ресурси для столиці мають бути використані для захисту населення від можливих перебоїв із теплопостачанням у зимовий період.

Раніше уряд України направив із резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити модернізацію системи теплопостачання в Україні та зробити опалення в оселях більш економним і надійним.

Зокрема, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила правила приєднання резервних джерел тепла до газорозподільних систем на період дії воєнного стану. Це рішення має прискорити альтернативне підключення об'єктів у критичних умовах.

У травні стало відомо, що підприємства тепло- та водопостачання в Україні майже на 80% забезпечені резервними джерелами живлення на випадок відключення загальної електромережі, однак до зими ці потреби мають бути закриті повністю.

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