Some regions of Ukraine remain without electricity due to shelling and bad weather, - Ministry of Energy

У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях фіксуються локальні знеструмлення. Тривають аварійні відновлювальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

Як зазначили у відомстві, аварійні бригади працюють у посиленому режимі, відновлення триває безперервно.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів", - зазначено в оперативному зведенні.

Також повідомляється, що близько 20 населених пунктів у Дніпропетровській, Київській та Сумській областях були знеструмлені через негоду. Ремонтні роботи тривають.

Атака на Одещину та наслідки

У ніч на 29 травня Ізмаїльський район Одеської області зазнав атаки ударними дронами.

"Завдяки ефективній роботі сил ППО обійшлося без постраждалих та пошкоджень", - повідомили в Ізмаїльській РДА.

Окремо в Ренійській громаді один із дронів під час прольоту заплутався в лініях електропередач, через що тимчасово були знеструмлені 5–7 населених пунктів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Обмеження споживання електроенергії

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується", - повідомили в Міненерго.

Водночас громадян просять перенести активне споживання електроенергії на денні години (11:00-15:00) та зменшувати навантаження у вечірній пік (18:00-22:00).

