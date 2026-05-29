France to summon Russian ambassador after Russian drone hits house in Romania

Франція викличе російського посла та вимагатиме пояснень після інциденту з російським дроном, який влучив у житловий будинок у Румунії неподалік українського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністра Європи та закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі France Inter.

Париж вимагає пояснень

Глава французького МЗС назвав інцидент безвідповідальним актом і нагадав, що це не перший випадок, коли російські безпілотники або інші літальні апарати порушують повітряний простір країн Європейського Союзу та НАТО.

"Маємо безвідповідальний акт за участю дрона, і це не вперше. Неодноразово російські дрони та інші літальні апарати заходили в повітряний простір Європейського Союзу та НАТО", – заявив Барро.

За його словами, Франція вимагатиме пояснень від російської сторони, коли посол РФ прибуде до французького зовнішньополітичного відомства.

Росію звинуватили у спробах залякування

Барро також нагадав, що цього тижня посла Росії вже викликали до МЗС Франції після масованих російських ударів по цивільних об’єктах в Україні.

"Сьогодні вранці я викликав посла Росії у Франції, щоб сказати йому, що масовані удари минулих вихідних по цивільних, погрози, які нависають над французькими та європейськими дипломатами в Москві, а також ці нові безвідповідальні дії є залякуванням – безрозсудним, але марним, бо вони за жодних обставин не відвернуть нас від підтримки українського спротиву", – наголосив міністр.

Позиція Франції

У французькому МЗС раніше заявляли, що виклик російського посла має продемонструвати небажання Парижа миритися зі спробами тиску та залякування.

Також Франція підтвердила, що не планує евакуйовувати своє посольство з України, попри погрози з боку Росії.

