Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов
Верховный Суд постановил приостановить выполнение определения о взыскании $350 млн с государственного "Приватбанка", вынесенного Печерским судом Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.
"Коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ "Приватбанк" и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу", - говорится в сообщении.
Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ "Приватбанк" денежных средств в сумме 347 млн долларов США.
"Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения возврата исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к "ПриватБанку" на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.
Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества "ПриватБанка" при отказе выплаты компаниям Суркисов.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
В тот же день, 3 сентября, Вовк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с "ПриватБанка" почти $165 млн.
Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с "ПриватБанка" $350 млн в пользу Суркисов, 7 сентября зарегистрирован в Раде.
Пожалуйста, подождите...
Зверни увагу, після того, як їм дійшло, що зебільна казна пуста - вони вже не стонуть "Порох отжал у Коломьі банк"
Казначейство торжественно сообщило Украине и этому олуху, что за месяц на 14% снизился уровень средств на едином казначейском счете Украины. Счетная палата сообщила туда же , что план доходов госбюджета, по подсчетам , не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%... (с)
Если вы считаете, что придумали что-то новое в том, что вы выдвигаете всякие нелепые обвинения, ваши выдумки приписываете вашим оппонентам вместо каких-либо аргументов, то вы глубоко заблуждаетесь. Ваше невежество имеет глубинные корни. Например, ещё в Средние века христианская церковь в Европе считала любые научные знания порождением темных сил. Ученые преследовались священнослужителями, Их обвиняли, что они, например, плохо знали слово Божье или были колдунами.
Украина - многонациональное государство, где люди говорят на разных языках и свободно исповедуют любую религию. При этом государственным остаётся украинский.
А вы здесь муссируете все те же мова и вира, которые никто и не оспаривает. Но вы всех подряд обвиняете в кацапизме, хотя ваша позиция и есть кацапская - позиция разделения страны на хороших украинцев, по вашему мнению, и каких-то некачественных. Кто вы такой, чтобы делить Украину на части?