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Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с "Приватбанка" в пользу Суркисов

Верховный Суд приостановил взыскание $350 млн с

Верховный Суд постановил приостановить выполнение определения о взыскании $350 млн с государственного "Приватбанка", вынесенного Печерским судом Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

"Коллегия судей удовлетворила ходатайство АО КБ "Приватбанк" и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, оставленного без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года, до окончания кассационного производства по делу", - говорится в сообщении.

Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ "Приватбанк" денежных средств в сумме 347 млн ​​долларов США.

"Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения возврата исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом", - уточнили в пресс-службе.

Читайте также: Минюст подал апелляцию на решение суда взыскать с Приватбанка $350 млн в пользу Суркисов, - Малюська

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд Киева под председательством Сергея Вовка удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к "ПриватБанку" на $350 млн. В банке сразу же заявили, что не собираются выплачивать эту сумму Суркисам.

Согласно опубликованному на следующий день тексту решения, суд санкционировал принудительное списание средств и/или арест имущества "ПриватБанка" при отказе выплаты компаниям Суркисов.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

В тот же день, 3 сентября, Вовк удовлетворил заявления двух английских компаний Суркисов о взыскании с "ПриватБанка" почти $165 млн.

Инициированный Минюстом законопроект, не позволяющий взыскать с "ПриватБанка" $350 млн в пользу Суркисов, 7 сентября зарегистрирован в Раде.
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Топ комментарии
+10
Це одна гілка суда яку реформували при Порошенко.
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09.09.2020 13:23
+7
Куда теперь суркисне податься? В Басманный что ли? Там и "Приват" им даром "присудят". Кстати,а что с "судьей" вовком? Дальше цветёт и пахнет?
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09.09.2020 13:18
+6
Приостановил так как не денег практически ни на что !!!

Казначейство торжественно сообщило Украине и этому олуху, что за месяц на 14% снизился уровень средств на едином казначейском счете Украины. Счетная палата сообщила туда же , что план доходов госбюджета, по подсчетам , не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%... (с)
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09.09.2020 13:19
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печерский суд-самый гуманный суд в мире
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09.09.2020 13:11 Ответить
побратим басманному
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09.09.2020 13:14 Ответить
лера ещё не всё собрала
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09.09.2020 13:15 Ответить
Это те деньги, которые суркисы брали в кредит, прокручивали через кучу оффшорных фирмочек и клали на депозит под баснословные проценты? Ну-ну, точно их бабки, зеля зуб даёт
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09.09.2020 13:50 Ответить
Значит просто в казне нет денег суркисам
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09.09.2020 13:14 Ответить
если бы только суркисам...
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09.09.2020 13:24 Ответить
Куда теперь суркисне податься? В Басманный что ли? Там и "Приват" им даром "присудят". Кстати,а что с "судьей" вовком? Дальше цветёт и пахнет?
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09.09.2020 13:18 Ответить
Як тебе одного "порохобота", сюди занесло, в сутужний стогін 73/43%зебілів?
Зверни увагу, після того, як їм дійшло, що зебільна казна пуста - вони вже не стонуть "Порох отжал у Коломьі банк"
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09.09.2020 13:35 Ответить
Приостановил так как не денег практически ни на что !!!

Казначейство торжественно сообщило Украине и этому олуху, что за месяц на 14% снизился уровень средств на едином казначейском счете Украины. Счетная палата сообщила туда же , что план доходов госбюджета, по подсчетам , не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%... (с)
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09.09.2020 13:19 Ответить
пи.си.. и это после секвестра бюджета...
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09.09.2020 13:27 Ответить
Чушь. Вчера зеленский сказал что доходы бюджета выросли в полтора раза. Ему верю!
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09.09.2020 13:31 Ответить
І ти другий зі своїм сарказмом... Нє. може, я третій...
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09.09.2020 13:37 Ответить
Це одна гілка суда яку реформували при Порошенко.
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09.09.2020 13:23 Ответить
Саме так!
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09.09.2020 16:23 Ответить
Мабудь,своєчасно не занесли...
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09.09.2020 13:26 Ответить
Арестуйте продажного судьишку мрази,это же очевидно,что он взяточник.
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09.09.2020 13:30 Ответить
По комментариям видно, что практически никто такое решение не поддерживает. Все хотят либо возместить деньги несчастным сиротам- суркисам, либо считают, что деньги не присудили вернуть по причине их отсутствия. Так приват показал большую прибыль в этом году. Несмотря на идеальный шторм. Так что , как всегда мимо
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09.09.2020 13:34 Ответить
Да, у порохоботов всё мимо... Но это не помешает сектантам шоколадного глаза продолжать считать себя элитой нации)))
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09.09.2020 13:47 Ответить
По сравнению с тобой любой двоечник-элита.
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09.09.2020 15:10 Ответить
Татьяна Флай прочитаєш, чому зпинили виконання, якщо ти кацапка українську розумієш і взагалі розумієш хоч щось, тоді прийдеш коментарі писати, а поки
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09.09.2020 15:25 Ответить
Хорошо- что это за слово у вас 'зпинили'? Это по-какому?

Если вы считаете, что придумали что-то новое в том, что вы выдвигаете всякие нелепые обвинения, ваши выдумки приписываете вашим оппонентам вместо каких-либо аргументов, то вы глубоко заблуждаетесь. Ваше невежество имеет глубинные корни. Например, ещё в Средние века христианская церковь в Европе считала любые научные знания порождением темных сил. Ученые преследовались священнослужителями, Их обвиняли, что они, например, плохо знали слово Божье или были колдунами.
Украина - многонациональное государство, где люди говорят на разных языках и свободно исповедуют любую религию. При этом государственным остаётся украинский.

А вы здесь муссируете все те же мова и вира, которые никто и не оспаривает. Но вы всех подряд обвиняете в кацапизме, хотя ваша позиция и есть кацапская - позиция разделения страны на хороших украинцев, по вашему мнению, и каких-то некачественных. Кто вы такой, чтобы делить Украину на части?
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09.09.2020 17:25 Ответить
"зупинили" для тупорилих кацапок пояснюю, поспішав і пропустив літеру. а взагалі, хочеш щось мені сказати, пиши українською, ваш бидялчий ізиг не сприймаю, мені звучить як матюки.
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09.09.2020 19:20 Ответить
Это ты мне писал, я тебе всего лишь ответила. А теперь принял позу борца за мову. Именно ты паскудишь все украинское , изрыгая постоянно ругательства мовою.
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09.09.2020 20:28 Ответить
Татьяна Флай пиши українською, я вашого козлячого не розумію, ти кацариле кажеш, що живеш в Україні, то говори зі мною українською, а вдома мичи яким хочеш.
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09.09.2020 20:53 Ответить
Претензии к Цензору тоже будешь выставлять за русскоязычную версию сайта?
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09.09.2020 21:19 Ответить
це для лишньохромосомних типа Татьяни Флай , а мені хочеш щось сказати пиши українською, чи ти настільки тупе, що не млжеш вивчити, або ти не живеш в Україні.
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09.09.2020 21:30 Ответить
Наворовали у народа Украины миллиарды и всё не могут раздербанить ...ВСЁ конфисковать а жульё на нары ,на пожизненное ...
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09.09.2020 13:41 Ответить
Вовк, бляха-муха, всех пабедит!
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09.09.2020 13:43 Ответить
Верховний Суд призупинив стягнення $350 млн із "Приватбанку" на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 1275
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09.09.2020 14:20 Ответить
Это отсрочка неизбежного, если кто-то вдруг подумал, что Приват теперь не должен Коломою.
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09.09.2020 14:27 Ответить
нет, герхард, вы поезжайте в киев и спросите, кем били братья Суркисы до революции. Вы все таки поезжайте и спросите. (Ильф и Петров 1928 год).
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09.09.2020 15:21 Ответить
 
 