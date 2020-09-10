Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штабом ООС Бондарь
Российские гибридные силы подняли в воздух дрон в присутствии представителей ОБСЕ, когда должно было начаться запланированное ТКГ инспектирование украинских позиций в Шумах Донецкой области.
Об этом под Шумами заявил заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Мы увидели, что были провокационные действия с той стороны: был запущен, как минимум, один беспилотник. А на других направлениях докладывали о двух квадрокоптерах", - сообщил Бондарь. Он также подтвердил, что Украина заявила представителю ОБСЕ о срыве договоренностей о совместном инспектировании российской стороной.
"Были приняты определенные договоренности, которые должны были быть выполнены, в том числе с российской стороны. Они оказались невыполненными. Соответственно, меры сегодня и, я думаю, на перспективу, как минимум, остановлены", - добавил Бондарь.
Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.
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По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.
Днем 10 сентября источник в Офисе Президента сообщил, что совместная инспекция отменяется. Позднее эту информацию подтвердили официально. Офис Президента и Министерство обороны пояснили, что инспекция не состоится из-за того, что российская сторона постоянно меняет свои требования.
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Пресс-центр ООС сообщил, что участок в районе Шумов, на котором должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, обстреляли российские наемники.
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Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитовым в районе Шумы отменена.
Это произошло благодаря следующим факторам:
1. Огромному критическому резонансу в украинском обществе и объявлению акций протеста под Офисом президента и под госрезиденцией президента.
2. Отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам - они нарушают условия перемирия, и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно.
3. Обстрел района "инспектирования" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые.
Что дальше?
Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния.
Однако Офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны - пребывание российских войск на Донбассе. Война не заканчивается путем сокращения потерь и принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю. Война заканчивается либо победой либо поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" из РФ, значит, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет куда считает возможным. А требовать по телефону исполнения таких решений в армии, испытавшей трагедию Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто постыдны.
Это его сегодняшнее)))
PS: Или моржовая ...?
НО по делу а не фейками кидать
Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского!
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После ухода Хомчака на больничный, Зеленский не рискнул дать добро на пропуск бандитов ОРДЛО на позиции украинских войск и те в расстроенных чувствах сбросили гранату с беспилотника, но по нашим позициям не попали.
Що ви мені понаобирали, зебіли? Слів бракує ....))
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.https://timeze2019.blogspot.com/
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков