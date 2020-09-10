Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Российские гибридные силы подняли в воздух дрон в присутствии представителей ОБСЕ, когда должно было начаться запланированное ТКГ инспектирование украинских позиций в Шумах Донецкой области.

Об этом под Шумами заявил заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы увидели, что были провокационные действия с той стороны: был запущен, как минимум, один беспилотник. А на других направлениях докладывали о двух квадрокоптерах", - сообщил Бондарь. Он также подтвердил, что Украина заявила представителю ОБСЕ о срыве договоренностей о совместном инспектировании российской стороной.

"Были приняты определенные договоренности, которые должны были быть выполнены, в том числе с российской стороны. Они оказались невыполненными. Соответственно, меры сегодня и, я думаю, на перспективу, как минимум, остановлены", - добавил Бондарь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Одноразового инспектирования" позиций ВСУ под Шумами не будет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны, - ОП

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.

Днем 10 сентября источник в Офисе Президента сообщил, что совместная инспекция отменяется. Позднее эту информацию подтвердили официально. Офис Президента и Министерство обороны пояснили, что инспекция не состоится из-за того, что российская сторона постоянно меняет свои требования.

Читайте также: Инспектирования в районе Шумов сегодня не будет, оккупанты выдвигают новые противоречащие друг другу требования, - Минобороны

Пресс-центр ООС сообщил, что участок в районе Шумов, на котором должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, обстреляли российские наемники.