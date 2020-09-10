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Новости Агрессия России против Украины
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Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штабом ООС Бондарь

Российские гибридные силы подняли в воздух дрон в присутствии представителей ОБСЕ, когда должно было начаться запланированное ТКГ инспектирование украинских позиций в Шумах Донецкой области.

Об этом под Шумами заявил заместитель командующего штабом Операции объединенных сил Богдан Бондарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы увидели, что были провокационные действия с той стороны: был запущен, как минимум, один беспилотник. А на других направлениях докладывали о двух квадрокоптерах", - сообщил Бондарь. Он также подтвердил, что Украина заявила представителю ОБСЕ о срыве договоренностей о совместном инспектировании российской стороной.

"Были приняты определенные договоренности, которые должны были быть выполнены, в том числе с российской стороны. Они оказались невыполненными. Соответственно, меры сегодня и, я думаю, на перспективу, как минимум, остановлены", - добавил Бондарь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли участок возле поселка Шумы, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, - пресс-центр ООС

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Позже Офис Президента уточнил, что инспектирование ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в присутствии представителей наемников РФ имеет целью опровержение фейков и недопущения новых провокаций по срыву реального режима прекращения огня на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Одноразового инспектирования" позиций ВСУ под Шумами не будет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны, - ОП

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.

Днем 10 сентября источник в Офисе Президента сообщил, что совместная инспекция отменяется. Позднее эту информацию подтвердили официально. Офис Президента и Министерство обороны пояснили, что инспекция не состоится из-за того, что российская сторона постоянно меняет свои требования.

Читайте также: Инспектирования в районе Шумов сегодня не будет, оккупанты выдвигают новые противоречащие друг другу требования, - Минобороны

Пресс-центр ООС сообщил, что участок в районе Шумов, на котором должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, обстреляли российские наемники.

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAnKKoXDgKoPe-66pdsfZP4piTHnMCBuphktp72atamgYjzTzSpbwxvj41C9B7IrORz7sfpf31py32k&hc_ref=ARRk3TZpGhYDL4M7nGDO6c8TElO9DjaF2ya3PVFAp3hKeZjFtgzOU7Et1r2fWUOZCpY&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4574081579298769 1 хв ·

Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитовым в районе Шумы отменена.
Это произошло благодаря следующим факторам:
1. Огромному критическому резонансу в украинском обществе и объявлению акций протеста под Офисом президента и под госрезиденцией президента.

2. Отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам - они нарушают условия перемирия, и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно.
3. Обстрел района "инспектирования" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые.
Что дальше?
Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния.
Однако Офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны - пребывание российских войск на Донбассе. Война не заканчивается путем сокращения потерь и принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю. Война заканчивается либо победой либо поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" из РФ, значит, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет куда считает возможным. А требовать по телефону исполнения таких решений в армии, испытавшей трагедию Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто постыдны.
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10.09.2020 16:28
+22
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный.
Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского!
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10.09.2020 16:30
+21
Замість контролю миротворцями ООН україно-російського кордону, що вимагав Порошенко, Зеленський довів до контролю українських позицій терористами ордло !
Що ви мені понаобирали, зебіли? Слів бракує ....))
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10.09.2020 16:50
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAnKKoXDgKoPe-66pdsfZP4piTHnMCBuphktp72atamgYjzTzSpbwxvj41C9B7IrORz7sfpf31py32k&hc_ref=ARRk3TZpGhYDL4M7nGDO6c8TElO9DjaF2ya3PVFAp3hKeZjFtgzOU7Et1r2fWUOZCpY&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4574081579298769 1 хв ·

Инспекция позиций ВСУ Пушилиным и генерал-майором ВС РФ Вахитовым в районе Шумы отменена.
Это произошло благодаря следующим факторам:
1. Огромному критическому резонансу в украинском обществе и объявлению акций протеста под Офисом президента и под госрезиденцией президента.

2. Отказу какого-либо командира ВСУ подписывать письменный приказ о допуске российских военнослужащих и обеспечении их безопасности. То есть при заходе на позиции 503- го батальона возник реальный риск, что российского генерала пристрелят или подорвут. Командование ООС выдвинуло абсолютно разумные встречные претензии к российским оккупантам - они нарушают условия перемирия, и не дают инспектировать свои собственные позиции. В данном случае все наши военные проявили себя очень достойно.
3. Обстрел района "инспектирования" из стрелкового оружия. Проводить инспекции в таком месте крайне рискованно, и нарваться на пулю или на мину можно в любой момент. Последствия гибели кого-то из "инспекторов" в таком случае могут быть самые непредсказуемые.
Что дальше?
Ультиматум Пушилина сорван в очередной раз. Все позиции под Шумами остаются в руках украинских воинов. Однако без сомнений, российские оккупанты продолжат попытки продавить президента Зеленского на такого рода уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию рекламируя "отсутствие гибели украинских воинов" как свое главное достижение. Поэтому будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния.
Однако Офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны - пребывание российских войск на Донбассе. Война не заканчивается путем сокращения потерь и принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю. Война заканчивается либо победой либо поражением. Отвечать за такое государственные деятели должны самостоятельно - если решили приводить "инспекторов" из РФ, значит, пусть Верховный Главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет куда считает возможным. А требовать по телефону исполнения таких решений в армии, испытавшей трагедию Иловайска, Луганска и Донецкого аэропорта - это значит неадекватно оценивать обстановку и страну. Попытки Офиса президента сделать соучастниками пораженческих политических решений военнослужащих ВСУ - просто постыдны.
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10.09.2020 16:28 Ответить
3 года на Цензоре - а можно линки, где он писал не правду?
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10.09.2020 16:51 Ответить
Ну у тебе ж «своя правда».
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10.09.2020 16:54 Ответить
ну намекни в в личку ресурсы? в ФБ я под таким же ником с собакой Цвергом на аватарке - если тут сразу банят за это. Я не говорю- что тут "аз есмь царь и истина". А то просто как-то голословно выглядит. Я просто реально критики не встречал - может я не таких ресурсах сижу? страна юа?
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10.09.2020 17:00 Ответить
Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командуючого штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 58
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10.09.2020 17:13 Ответить
Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командуючого штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 3124
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10.09.2020 17:13 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?comment_id=Y29tbWVudDo0NTcwNjg4MTUyOTcxNDQ1XzQ1NzA3MjA5MTI5NjgxNjk%3D Юрий Бутусов "Я мало критиковал Порошенко, надо было гораздо жестче, чтобы его сторонники заставляли Порошенко думать головой, а не сочинять басни и обвинять журналистов в том, что его "топили". Получал он по заслугам, и на мой взгляд, слишком мягко получал, поэтому мало что понял, судя по всему."

Это его сегодняшнее)))
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10.09.2020 16:55 Ответить
Такие наверное, даже когда их кацапы в Киеве к стенке будут ставить, так ничего и не поймут)))
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10.09.2020 17:05 Ответить
Про писюниста, лучше похрюкай паша! Ведь оно, твой бох...
PS: Или моржовая ...?
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10.09.2020 17:40 Ответить
))) Вы поздно пришли, там крестики уже стоят))) Комент был тому пользователю, который себя обнадежил, что Юра наконец что то понял))) Вот я и привел ему сегодняшнее высказывание Юры))) Вы новенький? Все "местные" прекрасно знают, что я порохобот)))
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10.09.2020 17:48 Ответить
кусать власть можно и нужно
НО по делу а не фейками кидать
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10.09.2020 18:15 Ответить
И это говорит чемпион.
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10.09.2020 18:53 Ответить
Это все, что надо было знать о "договоренностях" с орками, если конечно кому то это было еще не понятно
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10.09.2020 16:29 Ответить
и все что надо знать о нашем сцыкле-приЗЕденте
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10.09.2020 16:31 Ответить
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный.
Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского!
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10.09.2020 16:30 Ответить
правда?
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10.09.2020 16:33 Ответить
возможно.
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10.09.2020 16:37 Ответить
вот ще

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1304051693609459712 2 мин

После ухода Хомчака на больничный, Зеленский не рискнул дать добро на пропуск бандитов ОРДЛО на позиции украинских войск и те в расстроенных чувствах сбросили гранату с беспилотника, но по нашим позициям не попали.
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10.09.2020 16:42 Ответить
Это дерьмак из кабинета зЭ-лоха о провокации попросил, шкуру свою спасти
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10.09.2020 16:30 Ответить
а вырок недавно поздравил разведку с праздником, сказал что они всегда где-то, что-то, как-то, но их не видно... вопрос - пусть их не видно, но нафига разведка, которая ничего не делает, не упреждает действия врага? клон - он и в Африке клоун, и действия и слова его уже не смешны, просто от них хочется заткнуть уши, чтобы не слушать всякую чушь...
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10.09.2020 16:32 Ответить
Лучше при нынешней власти вообще ничего не делать, все одно они каждый вечер в кремль докладывают...
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10.09.2020 16:35 Ответить
Смотрят на реакцию сопли😁
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10.09.2020 16:34 Ответить
Российские гибридные силы устроили в Шумах провокацию с беспилотником, - замкомандующего штаба ООС Бондарь - Цензор.НЕТ 5681
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10.09.2020 16:34 Ответить
Супер ,надо заказать на Банерах по Киеву.
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10.09.2020 16:58 Ответить
Вже аж смішно,вкотре нам закидають якусь гидоту і дивляться на реакцію громадян,мовчать---ВПЕРЕД,бунтують---ВЗАД!!!!
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10.09.2020 16:40 Ответить
А хто дозволив безпілотники? А чому не можна нашим? То виходить головнокомандувач не за тих?
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10.09.2020 16:48 Ответить
Замість контролю миротворцями ООН україно-російського кордону, що вимагав Порошенко, Зеленський довів до контролю українських позицій терористами ордло !
Що ви мені понаобирали, зебіли? Слів бракує ....))
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10.09.2020 16:50 Ответить
Бойовики вже відкрито сміються над Зелепуцьким,Хомчаком і др. Тікайте,хлопці,поки вас не винесли на смітник...
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10.09.2020 16:51 Ответить
О, теперь они "российские гибридные силы"! А раньше были наемниками и боевиками. Как время то летит.
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10.09.2020 16:52 Ответить
Скоро будет вообще "жарко"....У врага (кацапов) в Крыму заканчиваются запасы воды...
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10.09.2020 17:00 Ответить
Російські гібридні сили влаштували в Шумах провокацію з безпілотником, - заступник командуючого штабу ООС Бондар - Цензор.НЕТ 2769
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10.09.2020 17:00 Ответить
https://www.contdict.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Siktir Siktir https://www.contdict.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/git git , https://www.contdict.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ahbap ahbap
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10.09.2020 22:28 Ответить
После ухода Хомчака на больничный, Зеленский не рискнул дать добро на пропуск бандитов ОРДЛО на позиции украинских войск и те в расстроенных чувствах сбросили гранату с беспилотника, но по нашим позициям не попали.
Хомчак написал заявление на увольнение, но его еле уговорили уйти на больничный. Теперь юридически вся ответственность ложится на Зеленского.https://timeze2019.blogspot.com/
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10.09.2020 17:11 Ответить
Оккупанты могли сами пристрелить своего генерала на наших позициях и сразу повод к масштабному вторжению. Наполеонзе,хватит нюхать.
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10.09.2020 17:35 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
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10.09.2020 18:20 Ответить
Ну вот .я вам вчера об этом писал.и на тебе...гнать нужно орков,а не договоренности с ними устраиваивать...если война - закрыть границы с дырой и мордором ! Толерантность тут не уместна !
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10.09.2020 18:39 Ответить
как неожиданно...)))
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10.09.2020 21:07 Ответить
как неожиданно...)))
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10.09.2020 21:28 Ответить
Вы только вдумайтесь "инспекция" террористами-головорезами позиций Украинской Армии. Сапоги убийц украинцев будут топтать ******* кровью патриотов украинскую землю. Гнать к чертям, за поребрик, Зеленского и его подельника Бондаря.
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11.09.2020 00:53 Ответить
 
 