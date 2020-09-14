Польша надеется на блокирование "Северного потока-2"
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау надеется на блокирование проекта газопровода "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Польского радио.
Он отметил, что Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию.
"Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если мы должны платить России за газ, а она потом эти финансовые средства будет использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания", - пояснил Рау.
Напомним, мировые лидеры и политики поставили под сомнение будущее "Северного потока - 2" в связи з отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Як так то, ідіотина, чому?
Чого тему оминув?- 13.09.20 21:59 Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО
https://censor.net/ru/news/3219019/vnuchka_fokina_andreyi_ermak_moyi_drug_detstva_i_eto_bylo_nashe_lichnoe_reshenie_chtoby_dedushka_voshel
Жодного зебіла в темі.
Ще що?
Ти лише підтвердив мої слова.
Та ж сама Польща чи Прибалтика - також далекі від справжньої самостійності.