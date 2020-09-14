Польша надеется на блокирование "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау надеется на блокирование проекта газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Польского радио.

Он отметил, что Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию.

"Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если мы должны платить России за газ, а она потом эти финансовые средства будет использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания", - пояснил Рау.

Напомним, мировые лидеры и политики поставили под сомнение будущее "Северного потока - 2" в связи з отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.