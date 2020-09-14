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Новости
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Польша надеется на блокирование "Северного потока-2"

Польша надеется на блокирование

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау надеется на блокирование проекта газопровода "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Польского радио.

Он отметил, что Европейский Союз и США требуют от Германии прекратить эту инвестицию.

"Аргументы, которые представляют США, очень рациональны. Ведь если мы должны платить России за газ, а она потом эти финансовые средства будет использовать на деятельность, направленную против Запада, то такие действия не имеют рационального основания", - пояснил Рау.

Напомним, мировые лидеры и политики поставили под сомнение будущее "Северного потока - 2" в связи з отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

6 сентября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства "Северного потока - 2" может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

россия (95546) строительство (1997) Северный поток (1449) Навальный Алексей (855) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+5
Польша надеется на блокирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7056
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14.09.2020 08:26
+5
Ку-ку, с добрым утром! На процедуры идёшь сегодня?
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14.09.2020 08:29
+3
Розумієш, те що для українця- зрада, то для ватної швалі- ;пабєда;.
Чого тему оминув?- 13.09.20 21:59 Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО
https://censor.net/ru/news/3219019/vnuchka_fokina_andreyi_ermak_moyi_drug_detstva_i_eto_bylo_nashe_lichnoe_reshenie_chtoby_dedushka_voshel
Жодного зебіла в темі.
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14.09.2020 08:36
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Правила форума Совет форумчан
компании замешаные в этом грязном деле, сша давно заблокировали в долларовом эквиваленте в декабре прошлого года.копайте запускайте,баксы в песок.Хи
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14.09.2020 08:20 Ответить
Польша от это только потеряет, а украинци выбравшие президентом предателя - должны страдать!!!
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14.09.2020 08:21 Ответить
Щось ви, соєві дегенерати, вже півтора роки про зрадозрадну зраду варнягаєте, а зради так і немає.
Як так то, ідіотина, чому?
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14.09.2020 08:28 Ответить
Розумієш, те що для українця- зрада, то для ватної швалі- ;пабєда;.
Чого тему оминув?- 13.09.20 21:59 Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО
https://censor.net/ru/news/3219019/vnuchka_fokina_andreyi_ermak_moyi_drug_detstva_i_eto_bylo_nashe_lichnoe_reshenie_chtoby_dedushka_voshel
Жодного зебіла в темі.
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14.09.2020 08:36 Ответить
Оте "Маша Фокіна" таке ж тупе та пустоголове, як і ти.
Ще що?
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14.09.2020 08:39 Ответить
Завдяки тобі і тобі подібним ота сама пустоголова Фокіна керує Україною.
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14.09.2020 08:40 Ответить
Браво!
Ти лише підтвердив мої слова.
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14.09.2020 08:42 Ответить
Это та Маша, что страшнее ядерной катастрофы? ужОс...
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14.09.2020 08:44 Ответить
Там в даному випадку має значення позиція Германії.
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14.09.2020 08:23 Ответить
Фрау висить на гачку у *****.
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14.09.2020 08:25 Ответить
То вже деталі - хто в кого на чому висить. Але суті це не міняє.
Та ж сама Польща чи Прибалтика - також далекі від справжньої самостійності.
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14.09.2020 08:29 Ответить
По-мойму выплату дотаций полякам в этом году прекращают. Думают они делают политику в Европе.
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14.09.2020 08:24 Ответить
Польша надеется на блокирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7056
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14.09.2020 08:26 Ответить
Германия и Норвегия договорились о поставках норвежского газа через Полоьшу. Латежники Мавзолейные,вы попали и с Северным потом и с Турецким и с Южным...Крысы позорные... Силу Сибири велючите на полную....
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14.09.2020 08:26 Ответить
Ку-ку, с добрым утром! На процедуры идёшь сегодня?
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14.09.2020 08:29 Ответить
Ой держимте меня семеро...Польша получает газ Норвегии вам и не снилось...Идиолты Мавзолейные... СПГ вас сожрет и не подавится...
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14.09.2020 08:28 Ответить
Зато який знатний гіперлуп буде з тої труби!
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14.09.2020 08:31 Ответить
)))) гиперлуп еще тот... Общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составит свыше 40 миллиардов евро. Европейские участники проекта профинансируют только 9 миллиардов из этой суммы. Основную же долю в 31 миллиард евро "Газпром" будет вынужден платить из собственного кармана. Горизонт окупаемости политического решения уходит за 50 лет. Это при идеальных условиях. (Директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. 07.03.2018 г.)
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14.09.2020 09:08 Ответить
Пп-2 будується 50/50%, тобто європейські компанії сплатили половину від 9 млрд. доларів. у рашці всю інфраструктуру на 31 млрд. доларів вже побудували.
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14.09.2020 10:58 Ответить
ну так еще лучше
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15.09.2020 07:49 Ответить
Быдло Мавзолейное ,засуньте свой металлолом трубный Сидзиньпиню в ЖО...Китайцы вам дадут доллар... бараны
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14.09.2020 08:33 Ответить
Вот это номер...,Дмитрий Потапенко работает на Эхе Мацквы Винидиктова...спасает пошатнувшеесмя реноме Веника и вонючего Эха ГрязьПрома... Дима,бросай это грязное дело..Ты умный Мужик
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14.09.2020 08:36 Ответить
Ату ихъ, ату🤔🧐😁😝😝😝😜
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14.09.2020 09:19 Ответить
Nieh zyje Polska od morza do morza 😁😁😁😁😁
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14.09.2020 09:26 Ответить
 
 