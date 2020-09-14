Польща сподівається на блокування "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сподівається на блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Польського радіо.

Він зазначив, що Європейський Союз і США вимагають від Німеччини припинити цю інвестицію.

"Аргументи, які представляють США, є дуже раціональними. Адже якщо маємо платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові засоби буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціонального підґрунтя", - пояснив Рау..

Нагадаємо, світові лідери і політики поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку-2" у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

6 вересня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не заперечив, що завершення будівництва "Північного потоку-2" може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.