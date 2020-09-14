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Новини
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Польща сподівається на блокування "Північного потоку-2"

Польща сподівається на блокування

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сподівається на блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Польського радіо.

Він зазначив, що Європейський Союз і США вимагають від Німеччини припинити цю інвестицію.

"Аргументи, які представляють США, є дуже раціональними. Адже якщо маємо платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові засоби буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціонального підґрунтя", - пояснив Рау..

Нагадаємо, світові лідери і політики поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку-2" у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

6 вересня міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас не заперечив, що завершення будівництва "Північного потоку-2" може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.  2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

росія (65191) будівництво (3018) Північний потік (2461) Навальний Олексій (612) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+5
Польша надеется на блокирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7056
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14.09.2020 08:26
+5
Ку-ку, с добрым утром! На процедуры идёшь сегодня?
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14.09.2020 08:29
+3
Розумієш, те що для українця- зрада, то для ватної швалі- ;пабєда;.
Чого тему оминув?- 13.09.20 21:59 Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО
https://censor.net/ru/news/3219019/vnuchka_fokina_andreyi_ermak_moyi_drug_detstva_i_eto_bylo_nashe_lichnoe_reshenie_chtoby_dedushka_voshel
Жодного зебіла в темі.
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14.09.2020 08:36
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компании замешаные в этом грязном деле, сша давно заблокировали в долларовом эквиваленте в декабре прошлого года.копайте запускайте,баксы в песок.Хи
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14.09.2020 08:20 Відповісти
Польша от это только потеряет, а украинци выбравшие президентом предателя - должны страдать!!!
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14.09.2020 08:21 Відповісти
Щось ви, соєві дегенерати, вже півтора роки про зрадозрадну зраду варнягаєте, а зради так і немає.
Як так то, ідіотина, чому?
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14.09.2020 08:28 Відповісти
Розумієш, те що для українця- зрада, то для ватної швалі- ;пабєда;.
Чого тему оминув?- 13.09.20 21:59 Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО
https://censor.net/ru/news/3219019/vnuchka_fokina_andreyi_ermak_moyi_drug_detstva_i_eto_bylo_nashe_lichnoe_reshenie_chtoby_dedushka_voshel
Жодного зебіла в темі.
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14.09.2020 08:36 Відповісти
Оте "Маша Фокіна" таке ж тупе та пустоголове, як і ти.
Ще що?
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14.09.2020 08:39 Відповісти
Завдяки тобі і тобі подібним ота сама пустоголова Фокіна керує Україною.
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14.09.2020 08:40 Відповісти
Браво!
Ти лише підтвердив мої слова.
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14.09.2020 08:42 Відповісти
Это та Маша, что страшнее ядерной катастрофы? ужОс...
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14.09.2020 08:44 Відповісти
Там в даному випадку має значення позиція Германії.
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14.09.2020 08:23 Відповісти
Фрау висить на гачку у *****.
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14.09.2020 08:25 Відповісти
То вже деталі - хто в кого на чому висить. Але суті це не міняє.
Та ж сама Польща чи Прибалтика - також далекі від справжньої самостійності.
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14.09.2020 08:29 Відповісти
По-мойму выплату дотаций полякам в этом году прекращают. Думают они делают политику в Европе.
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14.09.2020 08:24 Відповісти
Польша надеется на блокирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7056
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14.09.2020 08:26 Відповісти
Германия и Норвегия договорились о поставках норвежского газа через Полоьшу. Латежники Мавзолейные,вы попали и с Северным потом и с Турецким и с Южным...Крысы позорные... Силу Сибири велючите на полную....
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14.09.2020 08:26 Відповісти
Ку-ку, с добрым утром! На процедуры идёшь сегодня?
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14.09.2020 08:29 Відповісти
Ой держимте меня семеро...Польша получает газ Норвегии вам и не снилось...Идиолты Мавзолейные... СПГ вас сожрет и не подавится...
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14.09.2020 08:28 Відповісти
Зато який знатний гіперлуп буде з тої труби!
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14.09.2020 08:31 Відповісти
)))) гиперлуп еще тот... Общая стоимость "Северного потока-2" с учетом инфраструктуры, необходимой на российской территории, составит свыше 40 миллиардов евро. Европейские участники проекта профинансируют только 9 миллиардов из этой суммы. Основную же долю в 31 миллиард евро "Газпром" будет вынужден платить из собственного кармана. Горизонт окупаемости политического решения уходит за 50 лет. Это при идеальных условиях. (Директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. 07.03.2018 г.)
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14.09.2020 09:08 Відповісти
Пп-2 будується 50/50%, тобто європейські компанії сплатили половину від 9 млрд. доларів. у рашці всю інфраструктуру на 31 млрд. доларів вже побудували.
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14.09.2020 10:58 Відповісти
ну так еще лучше
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15.09.2020 07:49 Відповісти
Быдло Мавзолейное ,засуньте свой металлолом трубный Сидзиньпиню в ЖО...Китайцы вам дадут доллар... бараны
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14.09.2020 08:33 Відповісти
Вот это номер...,Дмитрий Потапенко работает на Эхе Мацквы Винидиктова...спасает пошатнувшеесмя реноме Веника и вонючего Эха ГрязьПрома... Дима,бросай это грязное дело..Ты умный Мужик
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14.09.2020 08:36 Відповісти
Ату ихъ, ату🤔🧐😁😝😝😝😜
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14.09.2020 09:19 Відповісти
Nieh zyje Polska od morza do morza 😁😁😁😁😁
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14.09.2020 09:26 Відповісти
 
 