РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10799 посетителей онлайн
Новости
1 893 27

Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко

Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не знает, где находится народный депутат Александр Юрченко, которому инкриминируют получение взяток.

"Телефон (Юрченко) не работает… Я точно не знаю, где он живет, пусть правоохранители разбираются с этим вопросом", - сказал Арахамия журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, он не видел Юрченко с того момента, когда НАБУ заявило, что никаких подозрений в отношении него нет.

"С того времени я его не видел. Я только от его помощника получил заявление о выходе из фракции", - сказал Арахамия.

Эту информацию подтвердили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"17 сентября по поручению генерального прокурора прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры народному депутату Украины сообщено о подозрении", - сообщили в Офисе.

По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

"Генеральным прокурором, по результатам изучения материалов уголовного производства, составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины - члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Ранее о том, что Юрченко вручили подозрение и что его допрашивают, сообщал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Автор: 

Арахамия Давид (989) Юрченко Александр (101)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 1897
показать весь комментарий
17.09.2020 16:29
+4
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 7800
показать весь комментарий
17.09.2020 16:33
+4
Ща Таня лайф обоснует
показать весь комментарий
17.09.2020 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я ни я, и лошадь не моя
показать весь комментарий
17.09.2020 16:26 Ответить
АРА-хамия- не прикидывайся ШЛАНГОМ
показать весь комментарий
17.09.2020 16:48 Ответить
Гыгы)) Нашли козла отпущения) А архамии этой сколько заносят? Просто интересно.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:27 Ответить
Чего то много этого Арахами стало, это что пророк современности? Какая то неказистая у нас ветка реальности...
показать весь комментарий
17.09.2020 16:28 Ответить
он утром перед ВР толпе журналистов пол часа давал интервью и отвечал на вопросы.
теперь вот, по фразе, целый день печатают.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:33 Ответить
Эти писаки видать на близком с ним ментальном уровне. И ведь ни слова про шахтеров что какую неделю бастуют, и к которым с допросами лазит СБУ, Арахамия наше все...
показать весь комментарий
17.09.2020 16:37 Ответить
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 1897
показать весь комментарий
17.09.2020 16:29 Ответить
Ща Таня лайф обоснует
показать весь комментарий
17.09.2020 16:41 Ответить
"Вон туда пошёл, своими глазами видел..."

Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 9043
показать весь комментарий
17.09.2020 16:30 Ответить
Реперша Альона Альона в эротической фотосессии в поддержку партии "Слуга народа"Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 5435
показать весь комментарий
17.09.2020 16:30 Ответить
ну на хера?! как это развидеть теперь?!
показать весь комментарий
17.09.2020 16:48 Ответить
Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко - Цензор.НЕТ 7288
показать весь комментарий
17.09.2020 17:00 Ответить
Ты прикинь сколько с ее ног можна холодца сварить
показать весь комментарий
17.09.2020 17:09 Ответить
Згадав гурт Fleshless (Чехія, Brutal Death Metal), обкладинку альбома Nice To Eat You Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко - Цензор.НЕТ 4935

Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко - Цензор.НЕТ 8764
показать весь комментарий
17.09.2020 20:38 Ответить
Без Кивы и "анал табу" не смотрится.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:14 Ответить
Так хто в комітети заносив? І хто про це знав?
показать весь комментарий
17.09.2020 16:31 Ответить
Юрченко - "жертвенная овечка" зе-тыпилам, для спасения рейтинга.
и как-то ПОХ на этого Юрченко и на то, знаешь ли ты где он или не знаешь.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:31 Ответить
Неужели съел?
А как же неприкосновенность?
показать весь комментарий
17.09.2020 16:32 Ответить
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 7800
показать весь комментарий
17.09.2020 16:33 Ответить
Где, где этот Юрченко?!
Не врубаетесь?
Я не знаю, его же из контекста вырвали!!!!)))
показать весь комментарий
17.09.2020 16:38 Ответить
Как где, пошёл пивом затариваться...
показать весь комментарий
17.09.2020 16:39 Ответить
Меня удивляет цирковая борьба с коррупцией .
показать весь комментарий
17.09.2020 16:41 Ответить
Архамнезія - профзахворювання нардепа.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:22 Ответить
Да в туалете он закрылся, весь интернет завонял.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:15 Ответить
**** втік в Оман!!!
показать весь комментарий
17.09.2020 18:24 Ответить
Зачмиритель московита @dujApuLDuR3XSQm
·
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Арахамія
показать весь комментарий
17.09.2020 20:26 Ответить
 
 