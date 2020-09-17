Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не знає, де перебуває народний депутат Олександр Юрченко, якому інкримінують отримання хабарів.

"Телефон (Юрченка) не працює ... Я точно не знаю, де він живе, хай правоохоронці розбираються з цим питанням", - сказав Арахамія журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, він не бачив Юрченка з того моменту, коли НАБУ заявило, що жодних підозр щодо нього немає.

"Від того часу я його не бачив. Я тільки від його помічника отримав заяву про вихід із фракції", - сказав Арахамія.

Цю інформацію підтвердили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"17 вересня на дорученням генерального прокурора прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури народному депутату України повідомили про підозру", - повідомили в Офісі.

За даними слідства, народний обранець у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тис. За внесення пропозицій до законопроєкту, і в подальшому $200 тис. для підкупу народних депутатів-членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за голосування за надані ним пропозиції.

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"Генеральний прокурор, за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, склала і підписала повідомлення про підозру народному депутату України - члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України)", - сказано в повідомленні.

Раніше про те, що Юрченку вручили підозру і його допитують, повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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