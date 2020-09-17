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Новини
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Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко

Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не знає, де перебуває народний депутат Олександр Юрченко, якому інкримінують отримання хабарів.

"Телефон (Юрченка) не працює ... Я точно не знаю, де він живе, хай правоохоронці розбираються з цим питанням", - сказав Арахамія журналістам у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, він не бачив Юрченка з того моменту, коли НАБУ заявило, що жодних підозр щодо нього немає.

"Від того часу я його не бачив. Я тільки від його помічника отримав заяву про вихід із фракції", - сказав Арахамія.

Цю інформацію підтвердили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"17 вересня на дорученням генерального прокурора прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури народному депутату України повідомили про підозру", - повідомили в Офісі.

За даними слідства, народний обранець у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тис. За внесення пропозицій до законопроєкту, і в подальшому $200 тис. для підкупу народних депутатів-членів Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за голосування за надані ним пропозиції.

Читайте також: Офіс Генпрокурора підтвердив, що нардепу Юрченку вручили підозру

"Генеральний прокурор, за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, склала і підписала повідомлення про підозру народному депутату України - члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України)", - сказано в повідомленні.

Раніше про те, що Юрченку вручили підозру і його допитують, повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+8
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 1897
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17.09.2020 16:29
+4
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 7800
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17.09.2020 16:33
+4
Ща Таня лайф обоснует
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17.09.2020 16:41
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я ни я, и лошадь не моя
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17.09.2020 16:26 Відповісти
АРА-хамия- не прикидывайся ШЛАНГОМ
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17.09.2020 16:48 Відповісти
Гыгы)) Нашли козла отпущения) А архамии этой сколько заносят? Просто интересно.
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17.09.2020 16:27 Відповісти
Чего то много этого Арахами стало, это что пророк современности? Какая то неказистая у нас ветка реальности...
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17.09.2020 16:28 Відповісти
он утром перед ВР толпе журналистов пол часа давал интервью и отвечал на вопросы.
теперь вот, по фразе, целый день печатают.
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17.09.2020 16:33 Відповісти
Эти писаки видать на близком с ним ментальном уровне. И ведь ни слова про шахтеров что какую неделю бастуют, и к которым с допросами лазит СБУ, Арахамия наше все...
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17.09.2020 16:37 Відповісти
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 1897
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17.09.2020 16:29 Відповісти
Ща Таня лайф обоснует
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17.09.2020 16:41 Відповісти
"Вон туда пошёл, своими глазами видел..."

Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 9043
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17.09.2020 16:30 Відповісти
Реперша Альона Альона в эротической фотосессии в поддержку партии "Слуга народа"Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 5435
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17.09.2020 16:30 Відповісти
ну на хера?! как это развидеть теперь?!
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17.09.2020 16:48 Відповісти
Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко - Цензор.НЕТ 7288
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17.09.2020 17:00 Відповісти
Ты прикинь сколько с ее ног можна холодца сварить
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17.09.2020 17:09 Відповісти
Згадав гурт Fleshless (Чехія, Brutal Death Metal), обкладинку альбома Nice To Eat You Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко - Цензор.НЕТ 4935

Арахамія заявив, що йому не відомо, де перебуває Юрченко - Цензор.НЕТ 8764
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17.09.2020 20:38 Відповісти
Без Кивы и "анал табу" не смотрится.
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17.09.2020 18:14 Відповісти
Так хто в комітети заносив? І хто про це знав?
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17.09.2020 16:31 Відповісти
Юрченко - "жертвенная овечка" зе-тыпилам, для спасения рейтинга.
и как-то ПОХ на этого Юрченко и на то, знаешь ли ты где он или не знаешь.
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17.09.2020 16:31 Відповісти
Неужели съел?
А как же неприкосновенность?
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17.09.2020 16:32 Відповісти
Арахамия заявил, что ему не известно, где находится Юрченко - Цензор.НЕТ 7800
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17.09.2020 16:33 Відповісти
Где, где этот Юрченко?!
Не врубаетесь?
Я не знаю, его же из контекста вырвали!!!!)))
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17.09.2020 16:38 Відповісти
Как где, пошёл пивом затариваться...
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17.09.2020 16:39 Відповісти
Меня удивляет цирковая борьба с коррупцией .
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17.09.2020 16:41 Відповісти
Архамнезія - профзахворювання нардепа.
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17.09.2020 17:22 Відповісти
Да в туалете он закрылся, весь интернет завонял.
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17.09.2020 18:15 Відповісти
**** втік в Оман!!!
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17.09.2020 18:24 Відповісти
Зачмиритель московита @dujApuLDuR3XSQm
·
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Арахамія
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17.09.2020 20:26 Відповісти
 
 