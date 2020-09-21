У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе
В скандале вокруг разрушения антикоррупционных органов и угрозы потерять безвизовый режим у Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"Почему Зеленский и его команда ведут себя, как помягче сказать, неадекватно? Долгое время у нас была дискуссия: они реально не понимают, что делают, или наоборот - все понимают и это сознательные решения и действия? Я все больше склоняюсь ко второму, что выбранная коммуникационная стратегия - быть дурачками. Вот дурачкам прощают, дурачков не ненавидят. "Ну они хорошие, просто они не понимаю", - отметил Шабунин.
Глава правления ЦПК отмечает: нарратив, что он просто не понимает - очень удобен для Зеленского. "Или "это все злой Ермак, который постоянно обманывает хорошего, но неопытного Зеленского". Все Зеленский хорошо понимает, в том числе в истории с САП. И когда он вбрасывает эту ерунду о том, что это Порошенко рассказывает ... Порошенко послов G7 попросил с заявлением выйти? Или, может, Порошенко заставил выходить евродепутатов с заявлениями? Точно нет. И Зеленский не может этого не понимать. Поэтому мне кажется очень важная задача сейчас - объяснить обществу, что Зеленский все понимает и он несет ответственность за все", - убежден председатель правления ЦПК.
"Когда тебе задают конкретный вопрос, а ты начинаешь "это все Порошенко" - это очень удобно с точки зрения коммуникации, но в это нельзя долго верить", - заявил Шабунин.
Он считает, что голосование за членов конкурсной комиссии САП свидетельствует о фактическом формировании новой коалиции в парламенте - олигархически-пророссийской.
"Это фактически новая пророссийская коалиция, пророссийски-олигархическая коалиция. У олигархов, Коломойского, в первую очередь, и коррупционеров есть тактическая цель - уничтожить антикоррупционную инфраструктуру. Если у олигархов цель - просто разрушить угрозу, то у пророссийских агентов влияния целью является не просто уничтожить антикоррупционную систему, а разорвать отношения Украины с Западом, что выгодно России. Ну потому что невозможно Украине в таком ее состоянии бороться с российской агрессией. Ни финансово, ни дипломатично, ни политически, ни военно", - предостерегает Шабунин.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".
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Або ти ідейний йолоп, або дуууууууже дешевий бот...
он вместо себя напалечную куклу выдвинул
а зеля гівнюк, того що погодився біди у них ширмою
Ну подтвердили вы свое законное место в самом низу пирамиды Маслоу. Молодцы - сидите в собственном говне дальше.
Наш дурень втричі більша загроза для України, бо ми в стані війни з дурнями рашки.
и в одной из них эта клюкла все равно напартачит.а то и во всех сразу
Но Парашенка на помойке, там и останется.....
А настоящие дурачки - те кто на это купились и постят картинки, анекдоты про "дурачка" и ржут над его высказываниями, пока он делает свое черное дело.
Повеление зЭбила - это его жизненное реноме и он никогда из образа дурачка не выходит
получается так?
Всей команде будет чрезвычайно легко ей следовать, тк все на своих местах.
И самое страшное заключается в том, что шедевры в стиле "Где лодка? Она утонула..." полностью удовлетворят его недалеких избирателей!
В ЦЬОМУ ВСЯ СУТНІСТЬ Зе ВЛАДИ
ой люди добрі поможіть
вжей хата горить
Цей народ ******** мазохизм и политичный БДСМ!
Ослы они и в Африке ОСЛЫ!