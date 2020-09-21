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У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе

У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию

В скандале вокруг разрушения антикоррупционных органов и угрозы потерять безвизовый режим у Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Почему Зеленский и его команда ведут себя, как помягче сказать, неадекватно? Долгое время у нас была дискуссия: они реально не понимают, что делают, или наоборот - все понимают и это сознательные решения и действия? Я все больше склоняюсь ко второму, что выбранная коммуникационная стратегия - быть дурачками. Вот дурачкам прощают, дурачков не ненавидят. "Ну они хорошие, просто они не понимаю", - отметил Шабунин.

Глава правления ЦПК отмечает: нарратив, что он просто не понимает - очень удобен для Зеленского. "Или "это все злой Ермак, который постоянно обманывает хорошего, но неопытного Зеленского". Все Зеленский хорошо понимает, в том числе в истории с САП. И когда он вбрасывает эту ерунду о том, что это Порошенко рассказывает ... Порошенко послов G7 попросил с заявлением выйти? Или, может, Порошенко заставил выходить евродепутатов с заявлениями? Точно нет. И Зеленский не может этого не понимать. Поэтому мне кажется очень важная задача сейчас - объяснить обществу, что Зеленский все понимает и он несет ответственность за все", - убежден председатель правления ЦПК.

"Когда тебе задают конкретный вопрос, а ты начинаешь "это все Порошенко" - это очень удобно с точки зрения коммуникации, но в это нельзя долго верить", - заявил Шабунин.

Он считает, что голосование за членов конкурсной комиссии САП свидетельствует о фактическом формировании новой коалиции в парламенте - олигархически-пророссийской.

Также читайте: Зеленский и его слуги врали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин

"Это фактически новая пророссийская коалиция, пророссийски-олигархическая коалиция. У олигархов, Коломойского, в первую очередь, и коррупционеров есть тактическая цель - уничтожить антикоррупционную инфраструктуру. Если у олигархов цель - просто разрушить угрозу, то у пророссийских агентов влияния целью является не просто уничтожить антикоррупционную систему, а разорвать отношения Украины с Западом, что выгодно России. Ну потому что невозможно Украине в таком ее состоянии бороться с российской агрессией. Ни финансово, ни дипломатично, ни политически, ни военно", - предостерегает Шабунин.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это  Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

Также читайте: Порошенко о сокращении расходов на ВСУ в Бюджете-2021: "На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть"

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Порошенко Петр (19607) россия (95687) безвизовый режим (1554) Шабунин Виталий (535) САП (2068) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+85
У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе - Цензор.НЕТ 2658
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21.09.2020 10:18
+76
У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе - Цензор.НЕТ 2325
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21.09.2020 10:18
+54
У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе - Цензор.НЕТ 1488
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21.09.2020 10:30
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тут как раз все просто: дурачек это грантовик шабуня, а клоун это конченный идиот
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21.09.2020 10:30 Ответить
Шабунин,а не здается ли вам,что
"Если в сердце дверь закрыта,
Нужно в печень постучаться"©,бо час минае!
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21.09.2020 10:30 Ответить
тю, дурачков набрали, а теперь хотят, чтобы они вели себя как умные. Вы обкурились? Все выборы набирали себе дурачков как-будто выборы не в ВР и депутаты, а в дурдом. А те себе дурачков ещё и добрали-донанимали. Откуда мозги вырастут?
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21.09.2020 10:31 Ответить
Кто такой этот Шабунин чтобы его цитировать? Очередной обиженный?
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21.09.2020 10:33 Ответить
Ану, напиши "Авакав маладєц!!!".
Або ти ідейний йолоп, або дуууууууже дешевий бот...
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21.09.2020 11:34 Ответить
Путин цепко держит Зеленского за одно место. Компромата на Зе у него огого! Наркота, офшоры, бобло в РФии, недвижимость в РФ и за рубежом, финпотоки...
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21.09.2020 10:33 Ответить
То же что было у него на прошлых президентов. Ничего нового
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21.09.2020 10:56 Ответить
Не скажи! На этого игрока членом на рояле компромата особенно много. И очень неприглядного!
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21.09.2020 11:07 Ответить
какой компромат может быть на "игрока членом на рояле"!?
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22.09.2020 09:10 Ответить
Cм. выше! ))
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22.09.2020 09:23 Ответить
73%-вий лохторат обрав блазня , а тепер шукає винного !!!)))
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21.09.2020 10:37 Ответить
баригу потрібно було обирати
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21.09.2020 10:53 Ответить
он не пошел в кандидаты.

он вместо себя напалечную куклу выдвинул
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21.09.2020 11:13 Ответить
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 7229
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21.09.2020 10:39 Ответить
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 5263
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21.09.2020 11:35 Ответить
у "зе" нет никакой стратегии ,посколько они сами есть частью гибридной стратегии ,исполнители рашиста,которую он профинансировал ,целью которой, есть уничтожение ,размазывание ,украинской государственности и идентичности и возвращение Украины под полный контроль окупанта Украины,а посему Украину надо оторвать от Европы и вирусом и дишить ее безвиза ит,д и т,п
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21.09.2020 10:39 Ответить
Ніхто там нічого не обирав, просто вони ні на що інше не здатні.
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21.09.2020 10:40 Ответить
І де ж, Віталік, були ці твої мозги 1,5 року назад? Ах да - "барига", "мародер", "торгівля на крові", а проти нього "зелене Поні", яке какає зефіром, а пісяє ситром.
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21.09.2020 10:44 Ответить
в голове Шабунина и сейчас "барига", "мародер", "торгівля на крові"
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21.09.2020 11:14 Ответить
так они и есть дурачки, нет тут никакой стратегии
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21.09.2020 10:44 Ответить
Им не надо прикидываться дурачками - они дураки и подонки с рождения.
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21.09.2020 10:45 Ответить
хто на що учився
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21.09.2020 10:56 Ответить
беня, рюкзаков і ахментка все добре розуміють..
а зеля гівнюк, того що погодився біди у них ширмою
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21.09.2020 10:45 Ответить
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 3152
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21.09.2020 10:46 Ответить
Все идет по плану. 73% пустоголовых тупней должны до конца почувствовать всю глубину своей тупости. Это дойдет через пустые карманы и пустые желудки.
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21.09.2020 10:47 Ответить
Проблема в тому що решта мусить прочутсвовать разом з тими 73% речі на які вони не підписувались
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21.09.2020 10:54 Ответить
...а прахаботи доїсти соєвий щЄкалад і відправитись на смітник історії.
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21.09.2020 10:55 Ответить
И чему ты радуешьтся, тупизень нищий?
Ну подтвердили вы свое законное место в самом низу пирамиды Маслоу. Молодцы - сидите в собственном говне дальше.
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 7552
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21.09.2020 11:12 Ответить
Вмикнули дурня.
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21.09.2020 10:52 Ответить
Хто у кого що вмикнув?
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21.09.2020 11:36 Ответить
Шабунька, проститут, теперь изо всех сил повизгивает из-под лавки - может никто не вспомнит что он из той же клоунской труппы
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21.09.2020 10:55 Ответить
А так взагалі то на рідкість вдалий матеріал на УП (в кої то вєкі)!
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21.09.2020 10:55 Ответить
У рашці теж біда: дурні та дороги.
Наш дурень втричі більша загроза для України, бо ми в стані війни з дурнями рашки.
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22.09.2020 07:44 Ответить
это наше счастье еще,что враг и предатель-дурачок...в разы хуже было бы ,если бы был умный.
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21.09.2020 11:09 Ответить
Плохо то, что тот, кто держит руку в заднице ЗЕ, умный.
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21.09.2020 11:14 Ответить
есть такое понятие "эффект исполнителя" .дурак все равно все запорет...
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21.09.2020 11:18 Ответить
ЗЕ не исполнитель, а кукла. Для того у него и рука Коломоя в жопе, шоп не дергался сам.
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21.09.2020 11:21 Ответить
это так не работает,как в кукольном театре .тут больше степеней свободы...
и в одной из них эта клюкла все равно напартачит.а то и во всех сразу
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21.09.2020 11:24 Ответить
Хоровое шЫколадное пение!
Но Парашенка на помойке, там и останется.....
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21.09.2020 11:10 Ответить
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 130
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21.09.2020 11:11 Ответить
Он не дурачок. Он выбрал стратегию "прикидываться дурачком".
А настоящие дурачки - те кто на это купились и постят картинки, анекдоты про "дурачка" и ржут над его высказываниями, пока он делает свое черное дело.
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21.09.2020 11:13 Ответить
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 985
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21.09.2020 11:37 Ответить
це шо , умняк или негодование? насчет выбора быть дурачком...
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21.09.2020 19:53 Ответить
Они не выбирали этот режим. Он один у них от природы из доступных. Причем как у главного,его партии так и у его поклонников-избирателей
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21.09.2020 11:22 Ответить
Це хитрий ворог України, котрий прикинувся дурнем.Щоб розкусити його, достатньо все сказане ним, приймати навпаки.
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21.09.2020 11:57 Ответить
Много нытик и обнальщик американских грантов понимает.
Повеление зЭбила - это его жизненное реноме и он никогда из образа дурачка не выходит
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21.09.2020 12:03 Ответить
У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 4738....
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21.09.2020 12:04 Ответить
Гуинплен держится за шарик с компрачикосом.
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21.09.2020 19:51 Ответить
УЗЕленського "косять" під свій електорат, а як той електорат в масі дурачок, то і виглядає що "косять під дурачка."
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21.09.2020 12:06 Ответить
дурак в штанах,в низ головой...прикидываться дурачком дураку...это,что по Станиславскому из дерьма котлету слепить,не верю,не верю...
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21.09.2020 12:55 Ответить
Запам'ятайте одне, серед тих, хто проліз у владу дурників немає. Вони всі все прекрасно розуміють.
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21.09.2020 13:21 Ответить
исходя из логики (если такая у сн есть) теперь я могу на любую претензию ко мне отвечать так бодро: это не я, это все Порошенко! ?
получается так?
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21.09.2020 14:00 Ответить
ну так они и должны же соответствовать своему избирателю.
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21.09.2020 14:57 Ответить
Над дурачками ещё смеются - а это как раз то, к чему Зеленский привык на сцене - он всегда был в образе криворотого и хрипатого дурачка.
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21.09.2020 15:10 Ответить
"Дурниками" - це навіть якось образливо. «Повними ідіотами» - ось де справжня стратегія ЗЕленошмарклевих.
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21.09.2020 17:58 Ответить
Не очень сложная стратегия.
Всей команде будет чрезвычайно легко ей следовать, тк все на своих местах.
И самое страшное заключается в том, что шедевры в стиле "Где лодка? Она утонула..." полностью удовлетворят его недалеких избирателей!
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21.09.2020 19:32 Ответить
ОТ ляпнул так ляпнул, про ВЫБОР... Можно подумать ,шо у зебиков он был...
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21.09.2020 19:49 Ответить
шубунин выбрал страетгию вести себя неадекватно быть дурачкаом. дурачкау все прощают, дурачков не ненавидят.Источник: https://censor.net/ru/n3220382
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21.09.2020 20:07 Ответить
я одного не пойму ,почему 40 мл украинцев не вишвернут ,наших гнид , которие висасивают ,с нас деньги ,их же всего то с десяток ,загребли твари наше богатство,ивисасивают ,снас все соки как клещи , и кто не придет к власти ,та же ,тварь ,не можеш работать ,не берись , зе зачем ти пришел к власти,неучь ,уйди ,ти же видиш, тебе ето не под силу ,нам нужен президент ,умний ,знающий ,но только не ти просим ,уйди ,ипусть тебя простит бог ,за все твои грехи , неучи не должни руководить нашей страной,
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21.09.2020 20:28 Ответить
73 % дураков это круто.у гитлера было 43 % в 1933 году
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21.09.2020 20:41 Ответить
Блєфують:навчились у кремлівської мафії-сцяти в очі.
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21.09.2020 20:49 Ответить
мы бандитто отравлятто убиватто пистолетто
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21.09.2020 20:56 Ответить
А може він і не придурюється ,може він такий і є-тупе,дурне,невіглас...нам всім не соромно це бачити і чути...передивіться зустріч в Житомирі в політехі...не можна це принизливе одоробало пускати на люди...Лена ,забери його нах...соромно.
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21.09.2020 21:06 Ответить
В скандале вокруг разрушения антикоррупционных органов и угрозы потерять безвизовый режим у Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками". Источник: https://censor.net/ru/n3220382

В ЦЬОМУ ВСЯ СУТНІСТЬ Зе ВЛАДИ

У Зеленського обрали комунікаційну стратегію "бути дурачками", - Шабунін пояснив заяви президента про безвіз - Цензор.НЕТ 8975
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21.09.2020 21:11 Ответить
цікава казка на ніч
ой люди добрі поможіть
вжей хата горить
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21.09.2020 21:12 Ответить
блин, в древнем Риме, если бы кесарь закосил под дурачка , плебс давно бы его в какой-нить реке По утопил и выбрал бы другого...
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22.09.2020 03:28 Ответить
В том то и дело....шо наши умные римляни выберут снова по приколу Медведчука...Бойка и прочих тварей!
Цей народ ******** мазохизм и политичный БДСМ!
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22.09.2020 07:04 Ответить
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,что в Украине нет реки По и такого плебса,как в древнем Риме.....
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22.09.2020 07:06 Ответить
Римский плебс тоже любил ШАРУ и не редко голосовал по ПРИКОЛУ!
Ослы они и в Африке ОСЛЫ!
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22.09.2020 07:10 Ответить
им и выбирать не приходиться, они ими и являются, вернее малоПИД,,,,роский, бенин нарко-Дегенерат живущий в своем иллюзорном мире и его Сброд состоящий из отбросов высшей категории!!!
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22.09.2020 09:11 Ответить
Круто, когда стратегия совпадает с сутью.
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22.09.2020 09:41 Ответить
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