У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе

В скандале вокруг разрушения антикоррупционных органов и угрозы потерять безвизовый режим у Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Почему Зеленский и его команда ведут себя, как помягче сказать, неадекватно? Долгое время у нас была дискуссия: они реально не понимают, что делают, или наоборот - все понимают и это сознательные решения и действия? Я все больше склоняюсь ко второму, что выбранная коммуникационная стратегия - быть дурачками. Вот дурачкам прощают, дурачков не ненавидят. "Ну они хорошие, просто они не понимаю", - отметил Шабунин.

Глава правления ЦПК отмечает: нарратив, что он просто не понимает - очень удобен для Зеленского. "Или "это все злой Ермак, который постоянно обманывает хорошего, но неопытного Зеленского". Все Зеленский хорошо понимает, в том числе в истории с САП. И когда он вбрасывает эту ерунду о том, что это Порошенко рассказывает ... Порошенко послов G7 попросил с заявлением выйти? Или, может, Порошенко заставил выходить евродепутатов с заявлениями? Точно нет. И Зеленский не может этого не понимать. Поэтому мне кажется очень важная задача сейчас - объяснить обществу, что Зеленский все понимает и он несет ответственность за все", - убежден председатель правления ЦПК.

"Когда тебе задают конкретный вопрос, а ты начинаешь "это все Порошенко" - это очень удобно с точки зрения коммуникации, но в это нельзя долго верить", - заявил Шабунин.

Он считает, что голосование за членов конкурсной комиссии САП свидетельствует о фактическом формировании новой коалиции в парламенте - олигархически-пророссийской.

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"Это фактически новая пророссийская коалиция, пророссийски-олигархическая коалиция. У олигархов, Коломойского, в первую очередь, и коррупционеров есть тактическая цель - уничтожить антикоррупционную инфраструктуру. Если у олигархов цель - просто разрушить угрозу, то у пророссийских агентов влияния целью является не просто уничтожить антикоррупционную систему, а разорвать отношения Украины с Западом, что выгодно России. Ну потому что невозможно Украине в таком ее состоянии бороться с российской агрессией. Ни финансово, ни дипломатично, ни политически, ни военно", - предостерегает Шабунин.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

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