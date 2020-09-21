Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику

Выздоравливающий после отравления ядом группы "Новичок" российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления. Она может быть важным вещественным доказательством.

Требование Навального опубликовано на официальном сайте российского оппозиционера, информирует Цензор.НЕТ.

Навальный отметил, что в России из-за его отравления проводят "доследственная проверка по факту госпитализации" - будто бы он не впал в кому, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу.

"Ну хорошо, я ничего другого не ожидал. Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого", - написал он.

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Оппозиционер считает, что одежда может быть важным вещественным доказательствам в расследовании его отравления.

"Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК", - подытожил он.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

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Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.