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Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику

Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику

Выздоравливающий после отравления ядом группы "Новичок" российский оппозиционер Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления. Она может быть важным вещественным доказательством.

Требование Навального опубликовано на официальном сайте российского оппозиционера, информирует Цензор.НЕТ.

Навальный отметил, что в России из-за его отравления проводят "доследственная проверка по факту госпитализации" - будто бы он не впал в кому, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу.

"Ну хорошо, я ничего другого не ожидал. Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого", - написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Навальный о своем состоянии: "Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать"

Оппозиционер считает, что одежда может быть важным вещественным доказательствам в расследовании его отравления.

"Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК", - подытожил он.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным. ВИДЕО

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Автор: 

отравление (1584) россия (95702) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+9
И самольот, на котором убили вышку руководства Польши..
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21.09.2020 18:01
+7
С таким же успехом он может ждать явку с повинной от Путина.
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21.09.2020 17:57
+3
Сколько там поляки требуют возврата обломков своего самолёта?
Тоже как бы важная улика.
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21.09.2020 18:01
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С таким же успехом он может ждать явку с повинной от Путина.
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21.09.2020 17:57 Ответить
а король-то голый
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21.09.2020 18:00 Ответить
о навальном россми пишут, как о лидере оппозиции...хотя лично ни разу не принял участия ни в одном массовом мероприятии ни по ту ни по другую сторону от уральских гор..
не принял и в этот раз...
так, что, следовательно это был не новичЁк...ну, и, король - голый
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21.09.2020 18:16 Ответить
И самольот, на котором убили вышку руководства Польши..
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21.09.2020 18:01 Ответить
Це табу. Пуйло більше не хоче санкцій!!!
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21.09.2020 18:27 Ответить
Сколько там поляки требуют возврата обломков своего самолёта?
Тоже как бы важная улика.
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21.09.2020 18:01 Ответить
Тут сложнее: Они не могут не отдавать одежду, поскольку утверждают, что отравления не было. Это как в том анекдоте "....ты или крестик сними или трусы одень"
Я бы на их месте отдал в стиле "Нам скрывать нечего" "А почему стерилизована и выварена три раза? Так мол короновирус, типа положено так...."
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21.09.2020 18:09 Ответить
Как говорил один тебе знакомый еврей: "Не нужно так нервничать и убиваться, тебе за это все равно не заплатят"
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21.09.2020 18:47 Ответить
Уже на поправку пошёл... требует...
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21.09.2020 18:09 Ответить
проклятые фетишисты трусы до дыр занюхали
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21.09.2020 18:09 Ответить
Верните отцу русской демократии трусы.

Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику - Цензор.НЕТ 9425
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21.09.2020 18:12 Ответить
вот ,что я говорил https://censor.net/ru/comments/locate/3220501/019214b9-3cde-7341-bc17-b9f8bce6ceff
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21.09.2020 18:22 Ответить
дає нагоду потролити кісєльовим з сімонянцами...
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21.09.2020 18:19 Ответить
не...не отдадут....
а кацапня поддержит,"правильно,пусть голым ходит",прекрасно понимая,что одежда нужна как улика
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21.09.2020 18:19 Ответить
Травануть, чтобы увести шматьё.
Какой-то новый вид гоп-стопа 😀
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21.09.2020 18:19 Ответить
Не. Ещё в первой половине ХХ века этот вид гоп-стопа процветал.
Сейчас, конечно, это слишком...
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21.09.2020 18:23 Ответить
Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику - Цензор.НЕТ 1930
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21.09.2020 18:24 Ответить
Одяг треба повертати у саркофазі, бо він весь просякнутий новічком.
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21.09.2020 18:24 Ответить
Они даже унитазы поснимали с наших кораблей , что там говорить об одежде, эту одежду уже не вернуть
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21.09.2020 18:25 Ответить
Верните Лёше труси сволочи
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21.09.2020 18:25 Ответить
Так у путена уже бабла на памперсы не хватает.
совсем поиздержался.🤣
теперь с распятых мальчиков трусы снимает!
да ты шта...
а алина или полковник исинбаева стирают их хоть?😀
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21.09.2020 18:25 Ответить
Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого
Источник: https://censor.net/ru/n3220501

Но постойте, тогда откуда немецкие врачи нашли яд в трусах Навального? Их тоже тайком вынесла в трусах "британская переводчица"?
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21.09.2020 18:45 Ответить
Як там зараз в Чебоксарах? Бояра ще не закінчилась? Скломой? В калюжах спати вночі ще не морозно? Хвилюємся ми про вас...
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21.09.2020 18:51 Ответить
а хваткий он, однака, тока странно, шо не потребовал вернуть ботинки, носки и портки
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21.09.2020 18:59 Ответить
Кацапам треба було б просто закласти бомбу в літак,в якому летів цей альоха,ну шоб,значить,напевно вже його ухайдокать. З гарантією. Хоча,рукожопі тупорилі кацапи могли б і зовсім не в той літак вибухіівку закласти,з них станеться. Отруїти,і то розуму не хватило...
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21.09.2020 19:08 Ответить
Кацапы долбаные трусы у человека украли
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21.09.2020 19:20 Ответить
Одежда Навального проходит сотую химчистку и дезактивацию.А фсбшным допысувачам нагадую.Кацап -украинец русского происхождения.Остальные русские -москали.
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21.09.2020 19:31 Ответить
Там є ще домішок дикунів з ерзі, мокші, мордви та інших залісских угро-фінів (заголом 123 народності), що не мали письменності, не мали регігії. Їм це принесли узбеки (т.з. "монголо-татари"). Але москалям це привиділось невдобним. Тому вони вигадали кацапів. Я до того, що "кацап" - це не завжди освічений українець (генетично). Це суміш непотрібу (манкуртів, неписьменних мокшей, живонів тощо). Але взагалі з Вашою думкою згоден.
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21.09.2020 21:36 Ответить
Навальный молодчина.
Мужественный стойкий оппозиционный лидер.
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21.09.2020 22:40 Ответить
Ну принято так у врачей ,он вроде не тупой ,а не понимает ,что если тама чёта е ему её не отдадут.
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21.09.2020 22:47 Ответить
ПУТИН ЕЁ НЮХАЛ !!! ПУТИН - СУПЕР МОРАЛЬНЫЙ УРОД !!!
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22.09.2020 00:37 Ответить
Навальный? - Навалит! Молодой, динамичный лидер, выгодно отличающийся от старого президента - маразматика. Нет, не Навальный а Путин в 1999 году. Или - Горбачёв в 1985-м. Ленится российская гебня менять лекала
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22.09.2020 11:36 Ответить
 
 