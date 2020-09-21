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Новини
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Навальний вимагає, щоб Росія повернула йому одяг: 30 днів ховали доказ

Навальний вимагає, щоб Росія повернула йому одяг: 30 днів ховали доказ

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який одужує після отруєння отрутою групи "Новачок", вимагає повернути йому одяг, в якому він був у день отруєння. Він може бути важливим речовим доказом.

Вимогу Навального опубліковано на офіційному сайті російського опозиціонера, інформує Цензор.НЕТ.

Навальний зазначив, що в Росії через його отруєння проводять "дослідчу перевірку за фактом госпіталізації" - нібито він не впав у кому, а послизнувся в супермаркеті і зламав ногу.

"Ну добре, я нічого іншого не чекав. Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був у день отруєння 20 серпня. 30 днів "дослідчої перевірки" були використані для того, щоб ховати цей найважливіший доказ. Перед тим, як дозволити мене відвезти до Німеччини, весь одяг із мене зняли, і відправили абсолютно голого", - написав він.

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Опозиціонер вважає, що одяг може бути важливим речовим доказам у розслідуванні його отруєння.

"Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені. А далі можете продовжити обговорювати на ток-шоу, що у мене був приступ діабету, та й той, швидше за все, влаштували мені співробітники ФБК", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний про свій стан: "Зовсім недавно я не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Також читайте: Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

отруєння (945) росія (65415) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+9
И самольот, на котором убили вышку руководства Польши..
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21.09.2020 18:01
+7
С таким же успехом он может ждать явку с повинной от Путина.
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21.09.2020 17:57
+3
Сколько там поляки требуют возврата обломков своего самолёта?
Тоже как бы важная улика.
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21.09.2020 18:01
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С таким же успехом он может ждать явку с повинной от Путина.
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21.09.2020 17:57 Відповісти
а король-то голый
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21.09.2020 18:00 Відповісти
о навальном россми пишут, как о лидере оппозиции...хотя лично ни разу не принял участия ни в одном массовом мероприятии ни по ту ни по другую сторону от уральских гор..
не принял и в этот раз...
так, что, следовательно это был не новичЁк...ну, и, король - голый
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21.09.2020 18:16 Відповісти
И самольот, на котором убили вышку руководства Польши..
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21.09.2020 18:01 Відповісти
Це табу. Пуйло більше не хоче санкцій!!!
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21.09.2020 18:27 Відповісти
Сколько там поляки требуют возврата обломков своего самолёта?
Тоже как бы важная улика.
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21.09.2020 18:01 Відповісти
Тут сложнее: Они не могут не отдавать одежду, поскольку утверждают, что отравления не было. Это как в том анекдоте "....ты или крестик сними или трусы одень"
Я бы на их месте отдал в стиле "Нам скрывать нечего" "А почему стерилизована и выварена три раза? Так мол короновирус, типа положено так...."
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21.09.2020 18:09 Відповісти
Как говорил один тебе знакомый еврей: "Не нужно так нервничать и убиваться, тебе за это все равно не заплатят"
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21.09.2020 18:47 Відповісти
Уже на поправку пошёл... требует...
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21.09.2020 18:09 Відповісти
проклятые фетишисты трусы до дыр занюхали
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21.09.2020 18:09 Відповісти
Верните отцу русской демократии трусы.

Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику - Цензор.НЕТ 9425
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21.09.2020 18:12 Відповісти
вот ,что я говорил https://censor.net/ru/comments/locate/3220501/019214b9-3cde-7341-bc17-b9f8bce6ceff
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21.09.2020 18:22 Відповісти
дає нагоду потролити кісєльовим з сімонянцами...
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21.09.2020 18:19 Відповісти
не...не отдадут....
а кацапня поддержит,"правильно,пусть голым ходит",прекрасно понимая,что одежда нужна как улика
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21.09.2020 18:19 Відповісти
Травануть, чтобы увести шматьё.
Какой-то новый вид гоп-стопа 😀
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21.09.2020 18:19 Відповісти
Не. Ещё в первой половине ХХ века этот вид гоп-стопа процветал.
Сейчас, конечно, это слишком...
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21.09.2020 18:23 Відповісти
Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику - Цензор.НЕТ 1930
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21.09.2020 18:24 Відповісти
Одяг треба повертати у саркофазі, бо він весь просякнутий новічком.
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21.09.2020 18:24 Відповісти
Они даже унитазы поснимали с наших кораблей , что там говорить об одежде, эту одежду уже не вернуть
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21.09.2020 18:25 Відповісти
Верните Лёше труси сволочи
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21.09.2020 18:25 Відповісти
Так у путена уже бабла на памперсы не хватает.
совсем поиздержался.🤣
теперь с распятых мальчиков трусы снимает!
да ты шта...
а алина или полковник исинбаева стирают их хоть?😀
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21.09.2020 18:25 Відповісти
Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого
Источник: https://censor.net/ru/n3220501

Но постойте, тогда откуда немецкие врачи нашли яд в трусах Навального? Их тоже тайком вынесла в трусах "британская переводчица"?
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21.09.2020 18:45 Відповісти
Як там зараз в Чебоксарах? Бояра ще не закінчилась? Скломой? В калюжах спати вночі ще не морозно? Хвилюємся ми про вас...
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21.09.2020 18:51 Відповісти
а хваткий он, однака, тока странно, шо не потребовал вернуть ботинки, носки и портки
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21.09.2020 18:59 Відповісти
Кацапам треба було б просто закласти бомбу в літак,в якому летів цей альоха,ну шоб,значить,напевно вже його ухайдокать. З гарантією. Хоча,рукожопі тупорилі кацапи могли б і зовсім не в той літак вибухіівку закласти,з них станеться. Отруїти,і то розуму не хватило...
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21.09.2020 19:08 Відповісти
Кацапы долбаные трусы у человека украли
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21.09.2020 19:20 Відповісти
Одежда Навального проходит сотую химчистку и дезактивацию.А фсбшным допысувачам нагадую.Кацап -украинец русского происхождения.Остальные русские -москали.
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21.09.2020 19:31 Відповісти
Там є ще домішок дикунів з ерзі, мокші, мордви та інших залісских угро-фінів (заголом 123 народності), що не мали письменності, не мали регігії. Їм це принесли узбеки (т.з. "монголо-татари"). Але москалям це привиділось невдобним. Тому вони вигадали кацапів. Я до того, що "кацап" - це не завжди освічений українець (генетично). Це суміш непотрібу (манкуртів, неписьменних мокшей, живонів тощо). Але взагалі з Вашою думкою згоден.
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21.09.2020 21:36 Відповісти
Навальный молодчина.
Мужественный стойкий оппозиционный лидер.
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21.09.2020 22:40 Відповісти
Ну принято так у врачей ,он вроде не тупой ,а не понимает ,что если тама чёта е ему её не отдадут.
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21.09.2020 22:47 Відповісти
ПУТИН ЕЁ НЮХАЛ !!! ПУТИН - СУПЕР МОРАЛЬНЫЙ УРОД !!!
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22.09.2020 00:37 Відповісти
Навальный? - Навалит! Молодой, динамичный лидер, выгодно отличающийся от старого президента - маразматика. Нет, не Навальный а Путин в 1999 году. Или - Горбачёв в 1985-м. Ленится российская гебня менять лекала
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22.09.2020 11:36 Відповісти
 
 