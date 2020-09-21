Навальний вимагає, щоб Росія повернула йому одяг: 30 днів ховали доказ
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який одужує після отруєння отрутою групи "Новачок", вимагає повернути йому одяг, в якому він був у день отруєння. Він може бути важливим речовим доказом.
Вимогу Навального опубліковано на офіційному сайті російського опозиціонера, інформує Цензор.НЕТ.
Навальний зазначив, що в Росії через його отруєння проводять "дослідчу перевірку за фактом госпіталізації" - нібито він не впав у кому, а послизнувся в супермаркеті і зламав ногу.
"Ну добре, я нічого іншого не чекав. Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був у день отруєння 20 серпня. 30 днів "дослідчої перевірки" були використані для того, щоб ховати цей найважливіший доказ. Перед тим, як дозволити мене відвезти до Німеччини, весь одяг із мене зняли, і відправили абсолютно голого", - написав він.
Опозиціонер вважає, що одяг може бути важливим речовим доказам у розслідуванні його отруєння.
"Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені. А далі можете продовжити обговорювати на ток-шоу, що у мене був приступ діабету, та й той, швидше за все, влаштували мені співробітники ФБК", - підсумував він.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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не принял и в этот раз...
так, что, следовательно это был не новичЁк...ну, и, король - голый
Тоже как бы важная улика.
Я бы на их месте отдал в стиле "Нам скрывать нечего" "А почему стерилизована и выварена три раза? Так мол короновирус, типа положено так...."
а кацапня поддержит,"правильно,пусть голым ходит",прекрасно понимая,что одежда нужна как улика
Какой-то новый вид гоп-стопа 😀
Сейчас, конечно, это слишком...
совсем поиздержался.🤣
теперь с распятых мальчиков трусы снимает!
да ты шта...
а алина или полковник исинбаева стирают их хоть?😀
Источник: https://censor.net/ru/n3220501
Но постойте, тогда откуда немецкие врачи нашли яд в трусах Навального? Их тоже тайком вынесла в трусах "британская переводчица"?
Мужественный стойкий оппозиционный лидер.