Навальний вимагає, щоб Росія повернула йому одяг: 30 днів ховали доказ

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який одужує після отруєння отрутою групи "Новачок", вимагає повернути йому одяг, в якому він був у день отруєння. Він може бути важливим речовим доказом.

Вимогу Навального опубліковано на офіційному сайті російського опозиціонера, інформує Цензор.НЕТ.

Навальний зазначив, що в Росії через його отруєння проводять "дослідчу перевірку за фактом госпіталізації" - нібито він не впав у кому, а послизнувся в супермаркеті і зламав ногу.

"Ну добре, я нічого іншого не чекав. Мене зараз цікавить одне: мій одяг. А саме той одяг, в якому я був у день отруєння 20 серпня. 30 днів "дослідчої перевірки" були використані для того, щоб ховати цей найважливіший доказ. Перед тим, як дозволити мене відвезти до Німеччини, весь одяг із мене зняли, і відправили абсолютно голого", - написав він.

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Опозиціонер вважає, що одяг може бути важливим речовим доказам у розслідуванні його отруєння.

"Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені. А далі можете продовжити обговорювати на ток-шоу, що у мене був приступ діабету, та й той, швидше за все, влаштували мені співробітники ФБК", - підсумував він.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.