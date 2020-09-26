РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
3 745 88

Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных разбившемуся АН-26, - Татаров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить полеты АН-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять", - сказал Татаров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Зеленский Владимир (21727) Харьковщина (5577) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+33
Не можу дивитись на цю пику.
Ще воно і проголошує розпорядження президента.
ФУ
показать весь комментарий
26.09.2020 12:43 Ответить
+24
Лице антиМайдану тепер говорить від імені президента.
ЗДОБУЛИ.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:48 Ответить
+16
Запретил самолетам летать. Ещё птицы на самолеты похожи.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:42 Ответить
А в нас немає чим замінити літаки АН-24,та АН-26! Ця заборона на польоти призведе до величезних проблем з транспортуванням поранених та військових.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:05 Ответить
А зачем их менять? При своевременных регламентных работах-самолет летает, пока не появится возможность поменять на более современное.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:20 Ответить
Тут не стоїть питання міняти чи не міняти, тут стоїть питання що заборона паралізує авіаційні транспортні перевезення в ЗСУ бо медичний літак тільки один АН-26 Віта який був обладнаний в часи роботи Гриценка міністром оборони, а інших медичних літаків немає!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:35 Ответить
Главный палач майдана ещё что-то тявкает ? Додились!!! Жесть 🤮
показать весь комментарий
26.09.2020 13:55 Ответить
А, единственный самолет "обладнал"? Охр..неть! А попутно С 300 и БМП порораспродавал! Ну тогды, да...
показать весь комментарий
26.09.2020 14:05 Ответить
Міністр оборони відповідає за нове а не за продаж старого!
показать весь комментарий
26.09.2020 14:37 Ответить
На кого эти басни? А за снятия с вооружения и вывод за баланс боевой техники, тоже не отвечает? А за инветаризацию вооружений и своевременную постановку на вооружение пригодных к эксплуатации машин тоже не отвечает? Наверное это Грыцю тогдашний министр культуры подсуетил...
показать весь комментарий
26.09.2020 15:25 Ответить
Знімається з балансу бронетехніка та зброя рішенням Генштабу! Тут Міноборони нічого не вирішує!
показать весь комментарий
26.09.2020 15:35 Ответить
Есть планирование войны. И там обуславливается необходимость наличия вооружений.И если бравый полковник 6рыцьутвердил такие планы с таким наличием техники и вооружений, и С 300 для войны Грыцю оказались не нужны-дальше идет бюрократическая процедура
показать весь комментарий
26.09.2020 15:45 Ответить
Планує застосування ЗСУ Генштаб і саме Генштаб визначає перелік надлишкового майна ЗСУ яке може бути продане!
показать весь комментарий
26.09.2020 15:54 Ответить
Вы что не поняли, что это наш https://censor.net/ua/user/336463 ?)))
показать весь комментарий
26.09.2020 17:33 Ответить
Уже понял. Спасибо.
показать весь комментарий
26.09.2020 18:57 Ответить
Да, если только запчасти не Свинарчуки поставляли
показать весь комментарий
26.09.2020 14:16 Ответить
А свинарчуки и не поставляют. Зеленые клоуны заставляют пилотов на самолетах без запчастей и Т.О. летать. Как при вашем Стыць-Грыце.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:31 Ответить
Это стандартная общемировая процедура. риостановка полетов всех самолей опред. марки до выяснения причины
показать весь комментарий
26.09.2020 13:34 Ответить
Тухлая отмазка зеленой блевотины. Такой запрет в отношении модели АН-26, которая эксплуатируется 47 лет(!) - это очередное доказательство тупости и непрофессионализма птерпевшего и его быдлокоманды.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:41 Ответить
кацапа,лучше расскажи ,сколько лет летают ту-22?а ту-95?ничо не жмет в роте от тупости?
показать весь комментарий
26.09.2020 14:05 Ответить
это уровень максимум министра обороны,принять такое стандартное при катастрофах решение...
или он решил запретить по всеу миру полеты ан-26?
показать весь комментарий
26.09.2020 14:06 Ответить
..да ложили авиакомпании на запреты этого недоумка. Авиакомпании Украины, эксплуатирующие Ан-26 , как летали..так и летают. Остановить военные Ан-26..эта гадость может. А на остальные машины у него ни полномочий... да и ума нет!!))) Ан-26 ..единственный самолёт семейства Ан..сертифицированный EASA для эксплуатации европейскими авиакомпаниями...))) А тут какое то дерьмо...Зеленский ..что то там о самолёте говорит!!))))
показать весь комментарий
26.09.2020 21:45 Ответить
Во дурак
показать весь комментарий
26.09.2020 12:48 Ответить
Спритний.

Я не про реакцію на літаки, а на таранова. Це потвора ще гірша ніж кривавий міністр захарченко.

А зеленський гірший за них всіх разом взятих.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:48 Ответить
та не кажи, и медведчуки вернулись, при пётрлексеиче сидели в разных колониях, а вовка выпустил....
показать весь комментарий
26.09.2020 13:49 Ответить
Все правильно сделал. Никто не знает как и чем ремонтировались эти самолеты в последние годы. Возможно там были некачественные контрабандные или ворованные Свинарчуками детали.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:49 Ответить
а так же их могли ремонтировать неправильные дети

Зеленський доручив призупинити польоти літаків, аналогічних розбитому АН-26, - Татаров - Цензор.НЕТ 9198
показать весь комментарий
26.09.2020 13:01 Ответить
пардон! некачественные дети.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:06 Ответить
другого объявляльщика по такой новости не нашлось ?
показать весь комментарий
26.09.2020 12:49 Ответить
Щоб не було авіакатастроф нада перестать летать.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:51 Ответить
і щуку кинули у річку...відповідального за ситуацію з укроборонпромом уруского назначили головою комісії
показать весь комментарий
26.09.2020 13:01 Ответить
какой износ? училищный самолет взлет посадка,полет по маршруту...
показать весь комментарий
26.09.2020 14:09 Ответить
ну да, моторы не работают, механизмы не пашут ,короче самолет на подъемном кране подымают и опускают. иногда лучше промолчать, за умного сойдешь гыг без нас .

говорят если человек идиот, то это не лечится
показать весь комментарий
26.09.2020 14:22 Ответить
без коментариев.не на этой теме
показать весь комментарий
26.09.2020 17:04 Ответить
Популист хренов. Самолету больше 40 лет. Ежику понятно, что это ошибка не в конструирование, и не производственный брак какой-то запчасти. Какое же оно тупооооое. Зебобики, вы гордитесь своим избранником? Жрите, не обляпайтесь.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:56 Ответить
А если проблема в какой-то конкретной детали, которую при ремонте ставили и другим бортам? Лучше перестраховаться. Всё верно он сделал.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:58 Ответить
Зеля, згинь нах, дебіл *************! Чи хочеш упєрьод ногами?!)
показать весь комментарий
26.09.2020 12:56 Ответить
Клоун запрєтіл?.. Шановні, це стандартний прописаний захід після любої авіакатастрофи.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:00 Ответить
модели самолета 50 лет, а не 4. Запрещают если считают что что то не испытанно до конца ... как к примеру на тех же 737 Max... а ан 26 тут при чем
показать весь комментарий
26.09.2020 13:13 Ответить
Канешна, не при чому. Моніка, це ти тут виправдовуєшся?
показать весь комментарий
26.09.2020 15:07 Ответить
..во как.... Упал А-320...и сразу все А-320 остановили?! И так после любой авиакатастрофы? Да ещё стандартный и прописанный !!!)))) Во Львове осенью прошлого года упал Ан-12... Полёты Ан-12 остановили? Расследования длятся ГОДАМИ... И всё стоит? Когда начнём писать о том, в чём соображаем?
показать весь комментарий
26.09.2020 21:51 Ответить
Помітно, що в клоунах та сватах ти профі.
показать весь комментарий
27.09.2020 07:03 Ответить
...Що... Стало .. трошки у мозку щось закипати почало? Трошки думати почали... Ви так сильно не переживайте... ЗЕмразота такий же профі в авіаціі , як і Ви. Один дурень державного масштабу.... а Ви місцевого...цензорівського. Так що? Зупиняють польоти літаків типу, який зазнав катастрофи ? Думати потрібно... А ще краще не писати того, в чому нічого не розумієте....)))
показать весь комментарий
27.09.2020 07:44 Ответить
З дзеркалом спілкуйся, клоуне
показать весь комментарий
27.09.2020 08:17 Ответить
Советуешь? Опыт имеешь? )))
показать весь комментарий
27.09.2020 11:19 Ответить
При Зеленском упал самолет - Зеленский запретил самолетам летать.

При Зеленском не выстрелил Джавелин - Зеленский запретил использовать ракетницы.
При Зеленском в судебной реформе восторжествовала реакция - Зеленский отменил реформу.

При Зеленском стал заваливаться курс гривны - Зеленский запретил доллары.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:00 Ответить
"Зеленский запретил доллары"
Вы там полегче, а то Зелебоб и гривны запретит
показать весь комментарий
26.09.2020 22:20 Ответить
Это входит в обязанности президента или Зеро что то в этом понимает? вопрос риторический, просто позорный пиар на крови
показать весь комментарий
26.09.2020 13:01 Ответить
Зебздюк ващє ні в чьому ніпонімає! Але ж виборцям з кварталу нравіцца!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:10 Ответить
Сколько этих АНов а ВСУ и какой их процент от общего числа самолетов?
показать весь комментарий
26.09.2020 13:02 Ответить
..основной средний транспортный самолёт в ВСУ. Эксплуатируется в хвост и в гриву. Из транспортного ..кроме нескольких Ил-76 больше ничего нет. Остановка военных Ан-26... сильнейший удар по обеспечению ВСУ.
показать весь комментарий
26.09.2020 21:54 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
27.09.2020 07:48 Ответить
Вам для інформації. В Україні у ВСУ близько 20 Ан-26 у робочому стані. У Німеччині літаків такого типа...схожого ..С-160... близько 30. С-160.. початка 60-х років ...і нічого...літають. А якщо порівняти економічну потужність Німеччини з Україною!? Тоді у думаючих питань не буде!)))))))) Найкращого.....
показать весь комментарий
27.09.2020 08:15 Ответить
В цьому літаку було 5 чоловік інструкторів, я не можу повірити в помилку пілота, як каже зелена непотріб !
Там до росії рукою подати.
На жаль , якщо його збили не думаю , що ми це взнаємо.
Бо в нас , так званий ********** , агент вови старшого !!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:06 Ответить
По двигателю ничего не поймут? Ящики черные ничего не покажут? Пилоты до посл. были на связи. Отказ двигателя и ошибка пилота. у которого всего 800 часов налета (реального намного меньше) Вот основные причины и не нужно тут сложных конспиралогий
показать весь комментарий
26.09.2020 13:32 Ответить
ДИбілкуватість наказу немає чого й обговорювати, а ось те, що озвучує його ця мерзенна ригівська порвора ... Авакяна що, вже сколупнули?
показать весь комментарий
26.09.2020 13:06 Ответить
дивлюся засідання Кабміну... Це таке позорище зі звязком в 2020-му році...
показать весь комментарий
26.09.2020 13:08 Ответить
Зеленський доручив призупинити польоти літаків, аналогічних розбитому АН-26, - Татаров - Цензор.НЕТ 2018
показать весь комментарий
26.09.2020 13:08 Ответить
Рыги и колаборанты в екстазе. Запретили и так не многочисленным военным самолетам летать. А других самолетов у нас и нету
показать весь комментарий
26.09.2020 13:12 Ответить
Еще раз для зеледебилов"-глава исполнительной власти, в соответствии с Конституцией- председатель правительства. И президент здесь идет лесом. Так Жулька-вароффка и посылала с Ющенко. Так шо будь Шмыгаль поактивнее-написал бы прызыденту, мол займитесь выполнением прямых обязанностей.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:15 Ответить
Причем тут преЗЕдент, тем более портновская шлюха...?
Формальная процедура, - была до будет и после "величайшего"..
показать весь комментарий
26.09.2020 13:16 Ответить
Может быть во время войны правильнее тратить бюджетные деньги на новые самолёты, на новое вооружение, а не на ремонты и содержание госдач для роскошного проживания бездомной нищеты - президента, генпрокурорши и прочих паразитов? Сколько можно купить самолётов для обучения на миллиарды, потраченные на дворцы, парки, резиденции, автопарки, конюшни, охотничьи угодья? Может быть война должна хоть немного коснуться и благополучия наших чиновников?
показать весь комментарий
26.09.2020 13:21 Ответить
Нет .просто дебилзеленман "слишком много" денег выделяет (наших между прочим) на армию и его ******** сцыкливый ***** хомяк , *********** с Иловайска со своим окружением там них не ворует и не разваливает ВСУ с цацапским говноштабом и "министерством кацапской обороны от Украины". Нужно ещё урезать расходы на армию , уменьшить её ещё тыс на 80 и 50% со сэкономленного разокрасть, как по схеме положено, а на остальное - ещё больше положить 2-сантиметрового асфальта на песок. А то что то не так часто как хочет ***** случаются авиакатастрофы в которых 100 % будет виноват пилот и самолёт при чем - "по причине плохого военного сотрудничества с кацапской *****ассией". Скоты вонючие!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:25 Ответить
..напомните, сколько сотен миллионов Зеля-уклонистка собирается урезать ЗСУ своим новым зелёным бюджетом, наращивая при этом почти вдвое содержание себе и своим шнырям?..
у марионетки бени-хйла всё идёт по кремлёвскому плану.. а план у самого Вошьдя-наркоши - хороший, самый луДший..(
показать весь комментарий
26.09.2020 13:28 Ответить
так и я об этом: куда ж уже больше тратить на канцелярию? но Зеля на свой офис с толстым секретутом увеличила расходы на 40%, а на ЗСУ - на что-то около 200 млн. уменьшила..
так что не болтайте ерундой, фанат чма болотного
показать весь комментарий
26.09.2020 13:36 Ответить
это был мотив, чтоб "просто перестать летать"
показать весь комментарий
26.09.2020 13:34 Ответить
обновите военный летный парк вместо того чтобы метро ненужное строить и стеклянные мосты.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:37 Ответить
Цей потворний брехливий риг Тартаров лише озвучує ідіотизм свого хазяїна. От до чого тут тип літака, коли конкретно цей літак був банально дуже старий, а нових не будують? Де гроші на літаки, зелень? Бо схоже "ані просто пі@здят ниши дєньгі", у що я цілком вірю, знаючи банду Потроха, перетворилось на "і ми пі@дім дєньгі тоже", це те, що я бачу.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:16 Ответить
Пнх, шакал
показать весь комментарий
26.09.2020 14:22 Ответить
А де міліцейський мундир та портрет Захарченка?
показать весь комментарий
26.09.2020 14:46 Ответить
Як я кажу слідчим, коли бачу в матеріалах кримінального провадження особливу огиду: фу фу фу, пане слідчий
показать весь комментарий
26.09.2020 14:48 Ответить
Стандартная процедура. По идее везде должны приостановить эксплуатацию данной модели до выяснения обстоятельств и причин аварии. Судя по тому сколько эта модель эксплуатируется проблемы конструкторского характера на 99,9% можно исключить, но это все равно должно быть заключение комиссии. Скорее всего техническая поломка из-за плохого обслуживания. Сэкономили как всегда и как всегда все спишут а ошибку пилота. Один хрен он погиб. Хотя есть и один выживший, так что есть хоть и мизерный но все же шанс установить реальную причину.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:55 Ответить
Никто ничего у него уже не выпытает, бо там шмаркля побывала.
показать весь комментарий
26.09.2020 15:16 Ответить
..много Вам курсант-штурман второго курса расскажет? Хотя судя по Вашей писанине..и уверенности...он Вам фору в 1000 процентов даст.))) Это без сомнения! Особенно в остановке полётов типа самолёта до выяснения причины... Расследование которых проходят по году и больше. И всё стоит... ждёт..когда расследуют!!!))))
показать весь комментарий
26.09.2020 22:00 Ответить
Это стандартная процедура, которую своим приказом должен был ввести министр обороны. Непонятно при чем здесь вообще эта зеленая мразь. Только чтобы создать еще одну новость с его именем? Пусть тогда еще один видосик запишет.
показать весь комментарий
26.09.2020 15:26 Ответить
Ну, причем тут Зеленский? В случае авиакатастроф должны приостанавливаться полеты данного типа ЛА...а, это голимый пиар!
показать весь комментарий
26.09.2020 17:55 Ответить
 
 