Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных разбившемуся АН-26, - Татаров
Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить полеты АН-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области.
Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять", - сказал Татаров.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.
Ще воно і проголошує розпорядження президента.
ФУ
или он решил запретить по всеу миру полеты ан-26?
Я не про реакцію на літаки, а на таранова. Це потвора ще гірша ніж кривавий міністр захарченко.
А зеленський гірший за них всіх разом взятих.
ЗДОБУЛИ.
говорят если человек идиот, то это не лечится
При Зеленском не выстрелил Джавелин - Зеленский запретил использовать ракетницы.
При Зеленском в судебной реформе восторжествовала реакция - Зеленский отменил реформу.
При Зеленском стал заваливаться курс гривны - Зеленский запретил доллары.
Вы там полегче, а то Зелебоб и гривны запретит
Там до росії рукою подати.
На жаль , якщо його збили не думаю , що ми це взнаємо.
Бо в нас , так званий ********** , агент вови старшого !!
Формальная процедура, - была до будет и после "величайшего"..
у марионетки бени-хйла всё идёт по кремлёвскому плану.. а план у самого Вошьдя-наркоши - хороший, самый луДший..(
так что не болтайте ерундой, фанат чма болотного