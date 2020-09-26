Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных разбившемуся АН-26, - Татаров

Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить полеты АН-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять", - сказал Татаров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.