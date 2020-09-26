Зеленський доручив призупинити польоти літаків, аналогічних розбитому АН-26, - Татаров
Президент України Володимир Зеленський доручив призупинити польоти АН-26 до з'ясування причин катастрофи літака поблизу аеродрому в Чугуєві Харківської області.
Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів заступник голови Офісу президента Олег Татаров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент дав доручення призупинити будь-які польоти із залученням аналогічних літаків до з'ясування причин трагедії. І міністр оборони, і керівник Генерального штабу доручення вже почали виконувати", - сказав Татаров.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.
Ще воно і проголошує розпорядження президента.
ФУ
или он решил запретить по всеу миру полеты ан-26?
Я не про реакцію на літаки, а на таранова. Це потвора ще гірша ніж кривавий міністр захарченко.
А зеленський гірший за них всіх разом взятих.
ЗДОБУЛИ.
говорят если человек идиот, то это не лечится
При Зеленском не выстрелил Джавелин - Зеленский запретил использовать ракетницы.
При Зеленском в судебной реформе восторжествовала реакция - Зеленский отменил реформу.
При Зеленском стал заваливаться курс гривны - Зеленский запретил доллары.
Вы там полегче, а то Зелебоб и гривны запретит
Там до росії рукою подати.
На жаль , якщо його збили не думаю , що ми це взнаємо.
Бо в нас , так званий ********** , агент вови старшого !!
Формальная процедура, - была до будет и после "величайшего"..
у марионетки бени-хйла всё идёт по кремлёвскому плану.. а план у самого Вошьдя-наркоши - хороший, самый луДший..(
так что не болтайте ерундой, фанат чма болотного