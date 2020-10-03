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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Минобороны отстранило 7 должностных лиц после крушения Ан-26 под Чугуевом

Минобороны отстранило 7 должностных лиц после крушения Ан-26 под Чугуевом

Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом. Из них пятеро - члены бригады, двое - заместители руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое - заместители руководителя универсистета и пятеро - члены бригады", - отметил Уруский.

Ранее глава правительственной комисси по расследованию катастрофы заявил, что будет проведена проверка организации полетов в университете им. Кожедуба. Есть вопросы и к действиям экипажа самолета.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+4
Не пишіть маячню, якщо не володієте інформацією. На борту Ан-26Ш встановлено 10 робочих місць для практичного навчання курсантів-штурманів в польоті та окреме місце для інструктора. Кожне робоче місце влючає стіл з приборним та радіоелектронним обладнанням та сидіння на 2-х курсантів. Це штатна компоновка.
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03.10.2020 08:21 Ответить
+3
цвет армии в том самолете был - нема слов даже....
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03.10.2020 04:58 Ответить
+2
Я теж ніколи не розумів, для кого ті ток-шоу роблять.
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03.10.2020 02:15 Ответить
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Притомна людина хiба буде розважатися на ток-шоу з цего приводу?
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03.10.2020 02:03 Ответить
Я теж ніколи не розумів, для кого ті ток-шоу роблять.
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03.10.2020 02:15 Ответить
получается , шо для баб Юль с вице-премьер-министрами... каарочи, одесский Привоз базарных бабок.
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03.10.2020 02:33 Ответить
Модер две новости на утро :
Самоподжог редактора в Нижнем Новгороде
гиркина подсветили лазером в театре за то что пришел без маски
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03.10.2020 04:44 Ответить
цвет армии в том самолете был - нема слов даже....
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03.10.2020 04:58 Ответить
Не пишіть маячню, якщо не володієте інформацією. На борту Ан-26Ш встановлено 10 робочих місць для практичного навчання курсантів-штурманів в польоті та окреме місце для інструктора. Кожне робоче місце влючає стіл з приборним та радіоелектронним обладнанням та сидіння на 2-х курсантів. Це штатна компоновка.
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03.10.2020 08:21 Ответить
эДУАРД одним словом...хотя бы не лез в воду не зная броду....стыдно !
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03.10.2020 08:23 Ответить
Это в гражданских авиакомпаниях типа МАУ ,розы ветров и др.Там да же стюарты пишут налет в составе экипажа,а затем их сажают на правое место 2 пилота и они вас катают.В Армии ,такое не прокатывает,! Не пиши ерунду если не в теме.Это учебный самолет и все они члены экипажа на своих рабочих местах,летчиков и штурманов. Курсанты на учебных местах для обучения ,и это все согласно инструкции по использованию самолета АН-26ш.Так что эдик лучше пиши про рыбок,а когда куда либо летишь выбирай авиакомпанию из развитых стран ,где летчики налет набирают со своих рабочих мест.
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03.10.2020 08:49 Ответить
Отстранены = не уволены?
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03.10.2020 08:16 Ответить
Какой бригады члены? Зачем пишите если да же точно не можете описать то про что придумали? Может группы руководства полетами это называется?
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03.10.2020 08:42 Ответить
Треба не відстороняти а САДЖАТИ ЗА ГРАТИ БЛ#ДЬ УРОДІВ !!!
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03.10.2020 11:18 Ответить
Кого именно? Тех кто на армии экономит? Или может тех кто в этом году не финансирует ВСУ?
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05.10.2020 09:14 Ответить
После Скнилова тоже "наказали виноватых", а в итоге - не наказали ни одного "лампасника".
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03.10.2020 11:59 Ответить
а дРОЗДОВА ОТСТРАНИЛИ?
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03.10.2020 12:46 Ответить
если причина увольнения связана с происшествием,то семьи погибших могут иски коллективные предъявлять в суд. С норм.адвокатом, с адекватной компенсацией.(Конечно,если уже не подписали бумажку с отказом претензий)...
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03.10.2020 13:02 Ответить
 
 