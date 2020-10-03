Минобороны отстранило 7 должностных лиц после крушения Ан-26 под Чугуевом

Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом. Из них пятеро - члены бригады, двое - заместители руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое - заместители руководителя универсистета и пятеро - члены бригады", - отметил Уруский.

Ранее глава правительственной комисси по расследованию катастрофы заявил, что будет проведена проверка организации полетов в университете им. Кожедуба. Есть вопросы и к действиям экипажа самолета.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.