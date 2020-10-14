РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5232 посетителя онлайн
Новости Опрос Зеленского
20 040 246

Офис Президента: "Риски для коррупционеров возрастают многократно"

Офис Президента:

В Офисе Президента разъяснили почему планируют вынести на "всенародный опрос" 25 октября первым вопросом введение в стране пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами. Которые буквально убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость. Делают государство неконкурентоспособным. К сожалению, развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалась. Преступники получали политическое прикрытие", - сообщили в ОП.

Отмечается, что после смены власти в 2019 году антикоррупционные органы получили все возможности для системной и эффективной работы.

"Однако увидело ли наконец общество системные эффективные действия? Позволило ли нам принятие всех необходимых решений для эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры отметить тот факт, что коррупционеры наконец-то сядут за решетку надолго? Приходится констатировать, что этого не произошло. Даже сегодня, уже не имея прямого влияния на власть, мощные коррупционные персоны все равно планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы - финансовые, медийные, партийные. Их интересует во власти только общественное, бюджетное, то, что они хотят присвоить", - отметили в ОП.

Отмечается, что изменить это может только настоящая воля народа.

"Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". И теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны", - говорится в информации.

В ОПУ отмечают, что во время инициированного Зеленским общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. ВИДЕО

"Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые "спаслись" от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию", - отмечают в Офисе президента.

В ОПУ осознают, что такой опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ. Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Верим, что постепенно именно такие форматы изменят нашу политику и сделают ее более современной", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Опрос 25 октября – злоупотребление властью, который подвергает опасности жизнь и здоровье граждан

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Автор: 

Зеленский (20202) опрос (2819) Офис Президента (1794)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+57
ОП о первом вопросе Зеленского: Коррупционные персоны планируют свое возвращение несмотря на отсутствие прямого влияния на власть - Цензор.НЕТ 1767
показать весь комментарий
14.10.2020 16:21
+53
ОП о первом вопросе Зеленского: Коррупционные персоны планируют свое возвращение несмотря на отсутствие прямого влияния на власть - Цензор.НЕТ 1245
показать весь комментарий
14.10.2020 16:25
+42
такого разгула коррупции как при зеленых обезьянах даже при яныке небыло. ближайшая аналогия - кучма
показать весь комментарий
14.10.2020 16:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1,5 года прошло, и всем стало ясно, коррупционерам ни что не грозит.....
показать весь комментарий
14.10.2020 20:09 Ответить
Меня поражает,что люди не видят главного.Режим готов перешагнуть любые нельзя.Кровожадный советский союз отменил вышку за экономические преступления.Вовсе не из любви к человекам.Просто эти статьи слишком упрощают расправу - тут разница во мнении прокурора за сколько,например надо было продать/купить и тем,что получилось на самом деле образуют ущерб государству атоматически.Охлос в восторге.
показать весь комментарий
14.10.2020 20:13 Ответить
Что, опять весной сажать будете?
показать весь комментарий
14.10.2020 20:15 Ответить
беня прокинувший 19млн. вкладчиков с боголюбовым, часть бабок которых оказались на офшорных считах 95 квартала напряглись)))))
показать весь комментарий
14.10.2020 20:22 Ответить
Результатом данного действа будет пожизненное завхозу Голодрищенского сельсовета за невовремя поданную годовую декларацию. Коломойские, Шефиры, Ермаки и Зеленские и прочие не пострадают
показать весь комментарий
14.10.2020 20:29 Ответить
ХАХАХАХАХАХАХА!!!!!
показать весь комментарий
14.10.2020 20:29 Ответить
чисто популізм. Ні про що, зате шуму і піни вдосталь.
показать весь комментарий
14.10.2020 20:46 Ответить
100% ПОПУЛИЗМ! коррумпированое ворье- коломойский, ахметка, бойко, медведчук, Новинский, кернес, труханов, Кивалов, Ермаки, весь Кабмин Украины, коррумпированые суды Вовк, прокуроры уже все на НАРАХ! хаахха.
показать весь комментарий
15.10.2020 04:03 Ответить
Ой таки шо вы такое говорите.
показать весь комментарий
14.10.2020 20:49 Ответить
Олігархи - головна причина плачевного стану України
Павел Кухта

екс-заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства УкраїниВ ситуації, в якій ми зараз знаходимося, спрацює тільки одночасна деолігархізація економіки і політики. Інакше у нас немає майбутнього.

Ми маємо чітко усвідомити, що головна проблема України, - це олігархи та олігархічні групи, які роками живуть у спайці з політиками, контролюючи Україну фактично всю історію її незалежності. Це і є головною причиною вкрай занедбаного стану, в якому зараз перебуває наша країна, та економіка зокрема.
Щобільше, це причина, чому ідеї локалізації, експортно-кредитні агенства і всі інші намагання дати якісь преференції промисловцям, не спрацюють.
Адже, від їх впровадження, лише збільшиться відток олігархічних коштів в офшори за рахунок звичайних громадян-платників податків. Суттєвих же додаткових інвестицій, коли в економіці відсутня конкуренція і промисловий сектор здебільшого контролюється олігархами, не відбудеться.

Допоки в Україні не буде створено умов для повноцінного функціонування ринків - не буде забезпечено вільну конкуренцію та незалежні суди, і не буде проводитись нормальна політика, при якій інвестор відчуватиме себе захищеним і зможе займатись нормальною економічною діяльністю - на магічне відродження промисловості годі й сподіватись.
Тому в ситуації, в якій ми наразі знаходимось, спрацює лише одночасна деорхалізація економіки та політики.
І, якщо американці це розуміють дуже чітко (що ми бачимо по вчорашнім обшукам ФБР в офісі одного з олігархів), то ми в Україні, на жаль, все ще продовжуємо обходити гострі кути, намагаючись приховати або взагалі не обговорювати та не вирішувати проблему деолігархізації.
Певним чином, американці швидше деолігархізують Україну ніж власне українці.
Нам варто нарешті припинити захищати інтереси олігархів як класу, і обрати шлях розвитку в інтересах держави та простих українців.
Олігархи ж мають або перетворитися на звичайний великий бізнес, або зійти з історичної арени взагалі.Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 759

показать весь комментарий
14.10.2020 22:22 Ответить
А шо, Панове, я щось прогавив? Зелений выслюк вже когось засадив?
показать весь комментарий
14.10.2020 20:51 Ответить
Засадив самому собі. Питома вага зашкварів штурманфюрера зеленої вати навіть більша ніж в Яника.
показать весь комментарий
14.10.2020 21:48 Ответить
Який там хвюрер,це зелене гімно навіть на молодшого опера(ефрейтор+3звання=старшина)не тягне.
показать весь комментарий
15.10.2020 00:08 Ответить
А раньше их на сколько сажали?
показать весь комментарий
14.10.2020 20:57 Ответить
О-ё-ё, ни таг реска, а то Беня, Боголюбов, Фирташ и прочие Бойки от смеха помрут.
показать весь комментарий
14.10.2020 21:00 Ответить
Якщо народ почне усувати фізично корупціонерів, тоді швидко все поміняється, а так тридцять років топчемося на одному місці
показать весь комментарий
14.10.2020 21:18 Ответить
Ну що то за херь популіська? Корупцію здолає не посилення кари, а її невідворотність. Ідіот.
показать весь комментарий
14.10.2020 21:23 Ответить
Решить вопрос с надзирающими органами теперь будет раза в 2-3 невозможнее чем раньше... Такую уже куйню городит лишь бы затянуть народ на выборы и поднять свой упавший ниже плинтуса рейтинг...
показать весь комментарий
14.10.2020 21:24 Ответить
Ирод зеленый, куда тарелки заныкал?
показать весь комментарий
14.10.2020 21:29 Ответить
Счет пошел уже на дни, "зеленых" гопников похоже погонят скорее всего уже после выборов!!! Все Володенька приехали, пора сливать воду...!!!
показать весь комментарий
14.10.2020 21:48 Ответить
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 2043
показать весь комментарий
14.10.2020 21:56 Ответить
А в цьому увесь зміст Зелених. Вони ж вам не обіцяють саджати своїх топ-корупціонерів..
Вони зараз в порушення Закону захоплять САП (ДБР вже їх), потім захоплять антикорупційний суд і будуть знищувати політичних опонентів.
показать весь комментарий
15.10.2020 10:33 Ответить
Справу "Ротердам+" закрили, тарифи на електроенергію підвищили, щоб покрити чергову схему Ахмєтова із зеленою (яке совпадєніє) електроенергією... М-да... ризики для корупціонерів зросли.
показать весь комментарий
14.10.2020 22:02 Ответить
Сенсаційна знахідка Софії Київської: археологи знайшли речі, що руйнують міфи про Київ
Фактично, в самому центрі верхнього міста Києва маємо курганне поховання віком 2500 років, на якому і було пізніше закладено фундаменти Софії.
Довгий час вважалось, що Софія була заснована на порожньому місці, "на полі поза градом" (літопис), що тут, начебто, нічого не існувало. Але розкопки під керівництвом археолога Тимура Бобровського, які ведуться від 2018 р. по теперішній час, виявили зовсім нову інформацію. Про це розповідає киянин Ігор Полуектов.
Завдяки цій знахідці, а також сукупності низки інших ознак вдалося атрибутувати поховання і пов'язати його з племенами підгірцівсько-милоградської культури, ареал поширення якої охоплював Верхнє Подніпров'я, північну частину ******** України до річок Стугна і Південного Бугу. Період розквіту цієї культури припав на першу половину VІІІ - початок ІІІ cт. до н. е. - час, коли встановились і зміцнились регулярні контакти її спільноти із представниками скіфської культури.

Ще однією цікавою знахідкою, про яку розповів керівник експедиції Тимур Бобровський, стала деталь для печатки, датована за культурним шаром в якому вона знайдена, - другою половиною XIV ст. Очевидно, що ця печатка була пов'язана з Київською митрополією при Софії Київській (Кафедральному митрополичому храмі), де був архів, куди приходили листи зі всього світу. Він продовжував своє існування і в післямонгольський час, листи відправлялись, скріплювалися печатками.
Ця знахідка спростовує міф про повне знищення Києва під час татарської навали.

Більше тут: https://tsn.ua/tourism/sensaciyna-znahidka-sofiyi-kiyivskoyi-arheologi-znayshli-rechi-scho-ruynuyut-mifi-pro-kiyiv-1641070.html
показать весь комментарий
14.10.2020 22:14 Ответить
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 8054
показать весь комментарий
14.10.2020 22:36 Ответить
Чому Цензор мовчить про статтю в Нью Йорк Таймс про Байдена?
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
показать весь комментарий
14.10.2020 23:16 Ответить
Клоун из 95-го и марионетка в руках коррупционеров, "голый король" продолжает заниматься единственным,, что как-то умеет: пиаром, параллельно спуская в унитаз то немногое из хорошего, что успели ненавичтные "папередники"

Вместо данного убожества рекомендовал бы публике перечитать\посмотреть
выступление Лероса с трибуны парламента на первом заседании 4-й сессии ВР
Прямая речь:
"Господин президент, Вы не стали воевать со старой системой, Вы просто с ней слились. Именно Вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.
Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с Вами следующую весну".

https://www.facebook.com/geo.ya.1/videos/3245469545490152/
показать весь комментарий
15.10.2020 00:55 Ответить
"... И я бы ей тоже поверил,
и прошлое с новым связал,
Когда б не охрипшие двери,
Когда б не базарный вокзал..."(с)

Показательно в высшей степени, 2 статьи рядом :
1) очередное грозное президентское обещание
"Риски для коррупционеров возрастают многократно"
https://censor.net/ru/news/3224782/ofis_prezidenta_riski_dlya_korruptsionerov_vozrastayut_mnogokratno#comments

и
2) реальность
"Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+". Источник: https://censor.net/ru/n3224786"

Что тут добавить?
показать весь комментарий
15.10.2020 01:08 Ответить
А СПИСКИ КОРРУПЦИОНЕРОВ УЖЕ В БЮЛЛЕТЕНЯХ !?)
показать весь комментарий
15.10.2020 01:12 Ответить
ПОКА ОЛИГАРХОВ НЕ УНИЧТОЖАТ КОРРУПЦИЯ БУДЕТ ПРОЦВЕТАТЬ !!!
показать весь комментарий
15.10.2020 01:16 Ответить
вы сначала непожизненно кого-то посадите, а потом спрашивать будете.

хотя все это дешевый пиар перед выборами типа приде весна, пажизнена сажать будем
только идиот второй раз на это поваедется
показать весь комментарий
15.10.2020 02:43 Ответить
Перекладывание ответственности с убогого офиса президента на народ.

Журналист
https://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw Роман Цимбалюк

Команда действующего президента имеет всю полноту власти в стране. Эта та ситуация, когда нужно брать на себя ответственность и делать. Реформы, обещания, счастье всем. Какие всеукраинские опросы ? Их уже наделили полномочиями, а плебисциты это не что иное как попытка переложить ответственность на "мудрый украинский народ".

Зеленский закончит так зек Янукович, или как Ющенко?!

---- https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U
показать весь комментарий
15.10.2020 04:05 Ответить
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 3522
показать весь комментарий
15.10.2020 04:45 Ответить
Воров и госворов (коррупционеров) надо публично вешать!
показать весь комментарий
15.10.2020 05:55 Ответить
покажите хотя бы одного украинского "олигарха" (как они сами себя называют этим словом вместо слова ВОР), который сам создал предприятия и т.п., а не украл это у народа Украины... само собой напрашивается первый ответ на вопрос о бандитах - возврат всего украденного и расплата за воровство в виде пожизненного заключения...
показать весь комментарий
15.10.2020 08:29 Ответить
бєня -скороспіл розважається:перше питання народив і тепер регоче на всю Україну-хіба на вас нема Бога?Це злочин а не прікол бєні.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:42 Ответить
бєня -скороспіл розважається:перше питання народив і тепер регоче на всю Україну-хіба на вас нема Бога?Це злочин а не прікол бєні.
показать весь комментарий
15.10.2020 08:44 Ответить
Балабольство ни о чём..... не поможет Вова, на Ростов так на Ростов ))))
показать весь комментарий
15.10.2020 09:09 Ответить
Знову красиві пусті слова, а реально з корупцією не бореться ніхто. Навпаки, в перших рядах корупціонерів найближче оточення преЗедента( якщо не він сам).
показать весь комментарий
15.10.2020 09:27 Ответить
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 9876
показать весь комментарий
15.10.2020 09:36 Ответить
Продажные судьи и прокуроры не могут быть не продажными! Чтобы брать взятки в особо крупных размерах , нужно быть и крупным чиновником!!! Чтобы стать крупным в системе продажных судей и прокуроров - надо стать им своим!
Сами себя садить вы не будете!!!
Самое простое дело - сделать так , что бы полицейские не брали взяток! Это самое простое!!!! И что ??????? Не берут??????Спец службы- наружка, прослушка- и ничего !!!!
А ведь они такие молодые!!! Зато Медвечук и Кива -Депутат!!!! Кто кива будет писать законы????
БРЕД!!!!!!!! ВСЕ БРЕД!!!!
показать весь комментарий
15.10.2020 10:00 Ответить
Щоби прості поліцейські не брали хабарів, потрібно їх не давати.
Країна маразму. 73%, разлом із усіма цими хабарниками голосують за кловуна, бажаючи змін, а потім разом, продовжують робити ет, що й робили до цього?!
показать весь комментарий
15.10.2020 10:30 Ответить
Як цей дебіл вже задовбав...
Весна пройшла? Махровий популізм...
Корупцію можно побороти тільки усуваю її причини. Причини корупції в Україні це:
1. олігархат
2. державні підприємства (сама форма власності державна породжує корупцію)
3. засилля сфер де держава повинна мати виключно функцію контролю, а не фінансування і розпорядження (медицина, освіта, дороги і т.п.)
4. прокладки, що надають послуги від імені держави (МРЕВ, податкова, митниця, різні інспекції, тощо).
Підвищення верхньої межі санкції спрацювати може (тільки в окремих випадках) якщо це буде смертна кара, а довічне... Це смішно. Невідворотність покарання, ось що дійсно працює. Якщо хабарник знає, що рано чи пізно він отримає 5-10 років реально, він буде боятись, а якщо один із мільйона хабарників раз у рік сяде на довічно, це фігня.
Крім того, 99% зафіксованих хабарів є дріб'язковими, а як Зеля бореться із олігархами думаю зрозуміли вже навіть його упороті адепти...
показать весь комментарий
15.10.2020 10:28 Ответить
знову розмір відкату збільшать((( у зебіла вся боротьба з корупцією на цьому зупиняється
показать весь комментарий
15.10.2020 12:52 Ответить
Страница 3 из 3
 
 