Офис Президента: "Риски для коррупционеров возрастают многократно"
В Офисе Президента разъяснили почему планируют вынести на "всенародный опрос" 25 октября первым вопросом введение в стране пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
"Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами. Которые буквально убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость. Делают государство неконкурентоспособным. К сожалению, развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалась. Преступники получали политическое прикрытие", - сообщили в ОП.
Отмечается, что после смены власти в 2019 году антикоррупционные органы получили все возможности для системной и эффективной работы.
"Однако увидело ли наконец общество системные эффективные действия? Позволило ли нам принятие всех необходимых решений для эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры отметить тот факт, что коррупционеры наконец-то сядут за решетку надолго? Приходится констатировать, что этого не произошло. Даже сегодня, уже не имея прямого влияния на власть, мощные коррупционные персоны все равно планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы - финансовые, медийные, партийные. Их интересует во власти только общественное, бюджетное, то, что они хотят присвоить", - отметили в ОП.
Отмечается, что изменить это может только настоящая воля народа.
"Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". И теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны", - говорится в информации.
В ОПУ отмечают, что во время инициированного Зеленским общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить.
"Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые "спаслись" от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию", - отмечают в Офисе президента.
В ОПУ осознают, что такой опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали.
"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ. Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Верим, что постепенно именно такие форматы изменят нашу политику и сделают ее более современной", - говорится в сообщении.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
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Павел Кухта
екс-заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства УкраїниВ ситуації, в якій ми зараз знаходимося, спрацює тільки одночасна деолігархізація економіки і політики. Інакше у нас немає майбутнього.
Ми маємо чітко усвідомити, що головна проблема України, - це олігархи та олігархічні групи, які роками живуть у спайці з політиками, контролюючи Україну фактично всю історію її незалежності. Це і є головною причиною вкрай занедбаного стану, в якому зараз перебуває наша країна, та економіка зокрема.
Щобільше, це причина, чому ідеї локалізації, експортно-кредитні агенства і всі інші намагання дати якісь преференції промисловцям, не спрацюють.
Адже, від їх впровадження, лише збільшиться відток олігархічних коштів в офшори за рахунок звичайних громадян-платників податків. Суттєвих же додаткових інвестицій, коли в економіці відсутня конкуренція і промисловий сектор здебільшого контролюється олігархами, не відбудеться.
Допоки в Україні не буде створено умов для повноцінного функціонування ринків - не буде забезпечено вільну конкуренцію та незалежні суди, і не буде проводитись нормальна політика, при якій інвестор відчуватиме себе захищеним і зможе займатись нормальною економічною діяльністю - на магічне відродження промисловості годі й сподіватись.
Тому в ситуації, в якій ми наразі знаходимось, спрацює лише одночасна деорхалізація економіки та політики.
І, якщо американці це розуміють дуже чітко (що ми бачимо по вчорашнім обшукам ФБР в офісі одного з олігархів), то ми в Україні, на жаль, все ще продовжуємо обходити гострі кути, намагаючись приховати або взагалі не обговорювати та не вирішувати проблему деолігархізації.
Певним чином, американці швидше деолігархізують Україну ніж власне українці.
Нам варто нарешті припинити захищати інтереси олігархів як класу, і обрати шлях розвитку в інтересах держави та простих українців.
Олігархи ж мають або перетворитися на звичайний великий бізнес, або зійти з історичної арени взагалі.
Вони зараз в порушення Закону захоплять САП (ДБР вже їх), потім захоплять антикорупційний суд і будуть знищувати політичних опонентів.
Фактично, в самому центрі верхнього міста Києва маємо курганне поховання віком 2500 років, на якому і було пізніше закладено фундаменти Софії.
Довгий час вважалось, що Софія була заснована на порожньому місці, "на полі поза градом" (літопис), що тут, начебто, нічого не існувало. Але розкопки під керівництвом археолога Тимура Бобровського, які ведуться від 2018 р. по теперішній час, виявили зовсім нову інформацію. Про це розповідає киянин Ігор Полуектов.
Завдяки цій знахідці, а також сукупності низки інших ознак вдалося атрибутувати поховання і пов'язати його з племенами підгірцівсько-милоградської культури, ареал поширення якої охоплював Верхнє Подніпров'я, північну частину ******** України до річок Стугна і Південного Бугу. Період розквіту цієї культури припав на першу половину VІІІ - початок ІІІ cт. до н. е. - час, коли встановились і зміцнились регулярні контакти її спільноти із представниками скіфської культури.
Ще однією цікавою знахідкою, про яку розповів керівник експедиції Тимур Бобровський, стала деталь для печатки, датована за культурним шаром в якому вона знайдена, - другою половиною XIV ст. Очевидно, що ця печатка була пов'язана з Київською митрополією при Софії Київській (Кафедральному митрополичому храмі), де був архів, куди приходили листи зі всього світу. Він продовжував своє існування і в післямонгольський час, листи відправлялись, скріплювалися печатками.
Ця знахідка спростовує міф про повне знищення Києва під час татарської навали.
Більше тут: https://tsn.ua/tourism/sensaciyna-znahidka-sofiyi-kiyivskoyi-arheologi-znayshli-rechi-scho-ruynuyut-mifi-pro-kiyiv-1641070.html
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
Вместо данного убожества рекомендовал бы публике перечитать\посмотреть
выступление Лероса с трибуны парламента на первом заседании 4-й сессии ВР
Прямая речь:
"Господин президент, Вы не стали воевать со старой системой, Вы просто с ней слились. Именно Вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.
Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с Вами следующую весну".
https://www.facebook.com/geo.ya.1/videos/3245469545490152/
и прошлое с новым связал,
Когда б не охрипшие двери,
Когда б не базарный вокзал..."(с)
Показательно в высшей степени, 2 статьи рядом :
1) очередное грозное президентское обещание
"Риски для коррупционеров возрастают многократно"
https://censor.net/ru/news/3224782/ofis_prezidenta_riski_dlya_korruptsionerov_vozrastayut_mnogokratno#comments
и
2) реальность
"Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+". Источник: https://censor.net/ru/n3224786"
Что тут добавить?
хотя все это дешевый пиар перед выборами типа приде весна, пажизнена сажать будем
только идиот второй раз на это поваедется
Журналист
https://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw Роман Цимбалюк
Команда действующего президента имеет всю полноту власти в стране. Эта та ситуация, когда нужно брать на себя ответственность и делать. Реформы, обещания, счастье всем. Какие всеукраинские опросы ? Их уже наделили полномочиями, а плебисциты это не что иное как попытка переложить ответственность на "мудрый украинский народ".
Зеленский закончит так зек Янукович, или как Ющенко?!
---- https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U
Сами себя садить вы не будете!!!
Самое простое дело - сделать так , что бы полицейские не брали взяток! Это самое простое!!!! И что ??????? Не берут??????Спец службы- наружка, прослушка- и ничего !!!!
А ведь они такие молодые!!! Зато Медвечук и Кива -Депутат!!!! Кто кива будет писать законы????
БРЕД!!!!!!!! ВСЕ БРЕД!!!!
Країна маразму. 73%, разлом із усіма цими хабарниками голосують за кловуна, бажаючи змін, а потім разом, продовжують робити ет, що й робили до цього?!
Весна пройшла? Махровий популізм...
Корупцію можно побороти тільки усуваю її причини. Причини корупції в Україні це:
1. олігархат
2. державні підприємства (сама форма власності державна породжує корупцію)
3. засилля сфер де держава повинна мати виключно функцію контролю, а не фінансування і розпорядження (медицина, освіта, дороги і т.п.)
4. прокладки, що надають послуги від імені держави (МРЕВ, податкова, митниця, різні інспекції, тощо).
Підвищення верхньої межі санкції спрацювати може (тільки в окремих випадках) якщо це буде смертна кара, а довічне... Це смішно. Невідворотність покарання, ось що дійсно працює. Якщо хабарник знає, що рано чи пізно він отримає 5-10 років реально, він буде боятись, а якщо один із мільйона хабарників раз у рік сяде на довічно, це фігня.
Крім того, 99% зафіксованих хабарів є дріб'язковими, а як Зеля бореться із олігархами думаю зрозуміли вже навіть його упороті адепти...