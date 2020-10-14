Офис Президента: "Риски для коррупционеров возрастают многократно"

В Офисе Президента разъяснили почему планируют вынести на "всенародный опрос" 25 октября первым вопросом введение в стране пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Приходится констатировать, что мы все еще находимся в самом начале тяжелой борьбы с коррупционными кланами. Которые буквально убивают перспективы нашей экономики и веру в социальную справедливость. Делают государство неконкурентоспособным. К сожалению, развитие антикоррупционной инфраструктуры годами затягивалась. Преступники получали политическое прикрытие", - сообщили в ОП.

Отмечается, что после смены власти в 2019 году антикоррупционные органы получили все возможности для системной и эффективной работы.

"Однако увидело ли наконец общество системные эффективные действия? Позволило ли нам принятие всех необходимых решений для эффективной работы антикоррупционной инфраструктуры отметить тот факт, что коррупционеры наконец-то сядут за решетку надолго? Приходится констатировать, что этого не произошло. Даже сегодня, уже не имея прямого влияния на власть, мощные коррупционные персоны все равно планируют свое возвращение, договариваются друг с другом и концентрируют необходимые ресурсы - финансовые, медийные, партийные. Их интересует во власти только общественное, бюджетное, то, что они хотят присвоить", - отметили в ОП.

Отмечается, что изменить это может только настоящая воля народа.

"Каждый раз, когда президент предлагает политической среде ужесточить реакцию государства на коррупцию, в ответ получаем многочисленные варианты спекулятивного "нет". И теперь спросим непосредственно у народа Украины. Потому что это и есть основа нового формата новой страны", - говорится в информации.

В ОПУ отмечают, что во время инициированного Зеленским общенационального опроса 25 октября первый вопрос будет касаться именно этой проблемы. Коррупция и как ее искоренить.

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"Пусть свой ответ, с которым политическая среда уже не сможет спорить, дадут все украинцы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого позорного явления. Чтобы даже те коррупционеры, которые "спаслись" от наказания за пять лет предыдущей власти, увидели: шансов у них уже никогда не будет, а риски возрастают многократно. Сегодняшнее государство не может позволить себе даже минимально терпеть коррупцию", - отмечают в Офисе президента.

В ОПУ осознают, что такой опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, однако даст возможность каждому гражданину высказаться так, чтобы политики это действительно услышали.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена тем, что содержание политики в государстве должен определять народ. Государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Верим, что постепенно именно такие форматы изменят нашу политику и сделают ее более современной", - говорится в сообщении.

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Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.