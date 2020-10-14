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Новини
20 040 246

Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово"

Офіс Президента:

В Офісі Президента роз'яснили чому планують винести на "всенародне опитування" 25 жовтня першим питанням введення в країні довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Доводиться констатувати, що ми все ще перебуваємо на самому початку важкої боротьби з корупційними кланами. Які буквально вбивають перспективи нашої економіки та віру в соціальну справедливість. Роблять державу неконкурентоспроможною. На жаль, розбудова антикорупційної інфраструктури роками затягувалася. Злочинці отримували політичне прикриття", - повідомили в ОП.

Зазначається, що після зміни влади в 2019 році антикорупційні органи отримали всі можливості для системної та ефективної роботи.

"Однак чи побачило нарешті суспільство системні ефективні дії? Чи ухвалення всіх необхідних рішень для ефективної роботи антикорупційної інфраструктури дало нам змогу відзначити той факт, що корупціонери нарешті сядуть за ґрати надовго? Доводиться констатувати, що цього не сталося. Навіть сьогодні, вже не маючи прямого впливу на владу, потужні корупційні персони все одно планують своє повернення, домовляються один з одним та концентрують необхідні ресурси – фінансові, медійні, партійні. Їх цікавить у владі тільки суспільне, бюджетне, те, що вони хочуть привласнити", - зазначили в ОП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. ВIДЕО

Зазначається, що змінити це може тільки справжня воля народу.

"Кожного разу, коли Президент пропонує політичному середовищу зробити більш жорсткою реакцію держави на корупцію, у відповідь отримуємо численні варіанти спекулятивного "ні". Тож тепер запитаємо безпосередньо в народу України. Бо це і є основа нового формату нової країни", - йдеться в інформації.

В ОПУ зауважують, що під час ініційованого Зеленським загальнонаціонального опитування 25 жовтня перший питання буде стосуватися саме цієї проблеми. Корупція і як її викорінити.

"Нехай свою відповідь, з якою політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища. Щоб навіть ті корупціонери, які "врятувалися" від покарання за п’ять років попередньої влади, побачили: шансів у них вже ніколи не буде, а ризики зростають у багато разів. Сьогоднішня держава не може дозволити собі навіть мінімально толерувати корупцію", - відзначають в Офісі президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Опитування 25 жовтня - зловживання владою, яке наражає на небезпеку життя і здоров'я громадян

В ОПУ усвідомлюють, що таке опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися так, щоб політики це дійсно почули.

"Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Віримо, що поступово саме такі формати змінять нашу політику та зроблять її більш сучасною", - йдеться в повідомленні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Автор: 

Зеленський (23659) опитування (1924) Офіс Президента (2019)


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Топ коментарі
+57
ОП о первом вопросе Зеленского: Коррупционные персоны планируют свое возвращение несмотря на отсутствие прямого влияния на власть - Цензор.НЕТ 1767
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14.10.2020 16:21
+53
ОП о первом вопросе Зеленского: Коррупционные персоны планируют свое возвращение несмотря на отсутствие прямого влияния на власть - Цензор.НЕТ 1245
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14.10.2020 16:25
+42
такого разгула коррупции как при зеленых обезьянах даже при яныке небыло. ближайшая аналогия - кучма
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14.10.2020 16:22
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1,5 года прошло, и всем стало ясно, коррупционерам ни что не грозит.....
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14.10.2020 20:09 Відповісти
Меня поражает,что люди не видят главного.Режим готов перешагнуть любые нельзя.Кровожадный советский союз отменил вышку за экономические преступления.Вовсе не из любви к человекам.Просто эти статьи слишком упрощают расправу - тут разница во мнении прокурора за сколько,например надо было продать/купить и тем,что получилось на самом деле образуют ущерб государству атоматически.Охлос в восторге.
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14.10.2020 20:13 Відповісти
Что, опять весной сажать будете?
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14.10.2020 20:15 Відповісти
беня прокинувший 19млн. вкладчиков с боголюбовым, часть бабок которых оказались на офшорных считах 95 квартала напряглись)))))
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14.10.2020 20:22 Відповісти
Результатом данного действа будет пожизненное завхозу Голодрищенского сельсовета за невовремя поданную годовую декларацию. Коломойские, Шефиры, Ермаки и Зеленские и прочие не пострадают
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14.10.2020 20:29 Відповісти
ХАХАХАХАХАХАХА!!!!!
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14.10.2020 20:29 Відповісти
чисто популізм. Ні про що, зате шуму і піни вдосталь.
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14.10.2020 20:46 Відповісти
100% ПОПУЛИЗМ! коррумпированое ворье- коломойский, ахметка, бойко, медведчук, Новинский, кернес, труханов, Кивалов, Ермаки, весь Кабмин Украины, коррумпированые суды Вовк, прокуроры уже все на НАРАХ! хаахха.
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15.10.2020 04:03 Відповісти
Ой таки шо вы такое говорите.
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14.10.2020 20:49 Відповісти
Олігархи - головна причина плачевного стану України
Павел Кухта

екс-заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства УкраїниВ ситуації, в якій ми зараз знаходимося, спрацює тільки одночасна деолігархізація економіки і політики. Інакше у нас немає майбутнього.

Ми маємо чітко усвідомити, що головна проблема України, - це олігархи та олігархічні групи, які роками живуть у спайці з політиками, контролюючи Україну фактично всю історію її незалежності. Це і є головною причиною вкрай занедбаного стану, в якому зараз перебуває наша країна, та економіка зокрема.
Щобільше, це причина, чому ідеї локалізації, експортно-кредитні агенства і всі інші намагання дати якісь преференції промисловцям, не спрацюють.
Адже, від їх впровадження, лише збільшиться відток олігархічних коштів в офшори за рахунок звичайних громадян-платників податків. Суттєвих же додаткових інвестицій, коли в економіці відсутня конкуренція і промисловий сектор здебільшого контролюється олігархами, не відбудеться.

Допоки в Україні не буде створено умов для повноцінного функціонування ринків - не буде забезпечено вільну конкуренцію та незалежні суди, і не буде проводитись нормальна політика, при якій інвестор відчуватиме себе захищеним і зможе займатись нормальною економічною діяльністю - на магічне відродження промисловості годі й сподіватись.
Тому в ситуації, в якій ми наразі знаходимось, спрацює лише одночасна деорхалізація економіки та політики.
І, якщо американці це розуміють дуже чітко (що ми бачимо по вчорашнім обшукам ФБР в офісі одного з олігархів), то ми в Україні, на жаль, все ще продовжуємо обходити гострі кути, намагаючись приховати або взагалі не обговорювати та не вирішувати проблему деолігархізації.
Певним чином, американці швидше деолігархізують Україну ніж власне українці.
Нам варто нарешті припинити захищати інтереси олігархів як класу, і обрати шлях розвитку в інтересах держави та простих українців.
Олігархи ж мають або перетворитися на звичайний великий бізнес, або зійти з історичної арени взагалі.Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 759

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14.10.2020 22:22 Відповісти
А шо, Панове, я щось прогавив? Зелений выслюк вже когось засадив?
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14.10.2020 20:51 Відповісти
Засадив самому собі. Питома вага зашкварів штурманфюрера зеленої вати навіть більша ніж в Яника.
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14.10.2020 21:48 Відповісти
Який там хвюрер,це зелене гімно навіть на молодшого опера(ефрейтор+3звання=старшина)не тягне.
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15.10.2020 00:08 Відповісти
А раньше их на сколько сажали?
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14.10.2020 20:57 Відповісти
О-ё-ё, ни таг реска, а то Беня, Боголюбов, Фирташ и прочие Бойки от смеха помрут.
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14.10.2020 21:00 Відповісти
Якщо народ почне усувати фізично корупціонерів, тоді швидко все поміняється, а так тридцять років топчемося на одному місці
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14.10.2020 21:18 Відповісти
Ну що то за херь популіська? Корупцію здолає не посилення кари, а її невідворотність. Ідіот.
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14.10.2020 21:23 Відповісти
Решить вопрос с надзирающими органами теперь будет раза в 2-3 невозможнее чем раньше... Такую уже куйню городит лишь бы затянуть народ на выборы и поднять свой упавший ниже плинтуса рейтинг...
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14.10.2020 21:24 Відповісти
Ирод зеленый, куда тарелки заныкал?
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14.10.2020 21:29 Відповісти
Счет пошел уже на дни, "зеленых" гопников похоже погонят скорее всего уже после выборов!!! Все Володенька приехали, пора сливать воду...!!!
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14.10.2020 21:48 Відповісти
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 2043
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14.10.2020 21:56 Відповісти
А в цьому увесь зміст Зелених. Вони ж вам не обіцяють саджати своїх топ-корупціонерів..
Вони зараз в порушення Закону захоплять САП (ДБР вже їх), потім захоплять антикорупційний суд і будуть знищувати політичних опонентів.
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15.10.2020 10:33 Відповісти
Справу "Ротердам+" закрили, тарифи на електроенергію підвищили, щоб покрити чергову схему Ахмєтова із зеленою (яке совпадєніє) електроенергією... М-да... ризики для корупціонерів зросли.
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14.10.2020 22:02 Відповісти
Сенсаційна знахідка Софії Київської: археологи знайшли речі, що руйнують міфи про Київ
Фактично, в самому центрі верхнього міста Києва маємо курганне поховання віком 2500 років, на якому і було пізніше закладено фундаменти Софії.
Довгий час вважалось, що Софія була заснована на порожньому місці, "на полі поза градом" (літопис), що тут, начебто, нічого не існувало. Але розкопки під керівництвом археолога Тимура Бобровського, які ведуться від 2018 р. по теперішній час, виявили зовсім нову інформацію. Про це розповідає киянин Ігор Полуектов.
Завдяки цій знахідці, а також сукупності низки інших ознак вдалося атрибутувати поховання і пов'язати його з племенами підгірцівсько-милоградської культури, ареал поширення якої охоплював Верхнє Подніпров'я, північну частину ******** України до річок Стугна і Південного Бугу. Період розквіту цієї культури припав на першу половину VІІІ - початок ІІІ cт. до н. е. - час, коли встановились і зміцнились регулярні контакти її спільноти із представниками скіфської культури.

Ще однією цікавою знахідкою, про яку розповів керівник експедиції Тимур Бобровський, стала деталь для печатки, датована за культурним шаром в якому вона знайдена, - другою половиною XIV ст. Очевидно, що ця печатка була пов'язана з Київською митрополією при Софії Київській (Кафедральному митрополичому храмі), де був архів, куди приходили листи зі всього світу. Він продовжував своє існування і в післямонгольський час, листи відправлялись, скріплювалися печатками.
Ця знахідка спростовує міф про повне знищення Києва під час татарської навали.

Більше тут: https://tsn.ua/tourism/sensaciyna-znahidka-sofiyi-kiyivskoyi-arheologi-znayshli-rechi-scho-ruynuyut-mifi-pro-kiyiv-1641070.html
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14.10.2020 22:14 Відповісти
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 8054
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14.10.2020 22:36 Відповісти
Чому Цензор мовчить про статтю в Нью Йорк Таймс про Байдена?
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
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14.10.2020 23:16 Відповісти
Клоун из 95-го и марионетка в руках коррупционеров, "голый король" продолжает заниматься единственным,, что как-то умеет: пиаром, параллельно спуская в унитаз то немногое из хорошего, что успели ненавичтные "папередники"

Вместо данного убожества рекомендовал бы публике перечитать\посмотреть
выступление Лероса с трибуны парламента на первом заседании 4-й сессии ВР
Прямая речь:
"Господин президент, Вы не стали воевать со старой системой, Вы просто с ней слились. Именно Вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.
Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с Вами следующую весну".

https://www.facebook.com/geo.ya.1/videos/3245469545490152/
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15.10.2020 00:55 Відповісти
"... И я бы ей тоже поверил,
и прошлое с новым связал,
Когда б не охрипшие двери,
Когда б не базарный вокзал..."(с)

Показательно в высшей степени, 2 статьи рядом :
1) очередное грозное президентское обещание
"Риски для коррупционеров возрастают многократно"
https://censor.net/ru/news/3224782/ofis_prezidenta_riski_dlya_korruptsionerov_vozrastayut_mnogokratno#comments

и
2) реальность
"Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+". Источник: https://censor.net/ru/n3224786"

Что тут добавить?
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15.10.2020 01:08 Відповісти
А СПИСКИ КОРРУПЦИОНЕРОВ УЖЕ В БЮЛЛЕТЕНЯХ !?)
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15.10.2020 01:12 Відповісти
ПОКА ОЛИГАРХОВ НЕ УНИЧТОЖАТ КОРРУПЦИЯ БУДЕТ ПРОЦВЕТАТЬ !!!
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15.10.2020 01:16 Відповісти
вы сначала непожизненно кого-то посадите, а потом спрашивать будете.

хотя все это дешевый пиар перед выборами типа приде весна, пажизнена сажать будем
только идиот второй раз на это поваедется
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15.10.2020 02:43 Відповісти
Перекладывание ответственности с убогого офиса президента на народ.

Журналист
https://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw Роман Цимбалюк

Команда действующего президента имеет всю полноту власти в стране. Эта та ситуация, когда нужно брать на себя ответственность и делать. Реформы, обещания, счастье всем. Какие всеукраинские опросы ? Их уже наделили полномочиями, а плебисциты это не что иное как попытка переложить ответственность на "мудрый украинский народ".

Зеленский закончит так зек Янукович, или как Ющенко?!

---- https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U
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15.10.2020 04:05 Відповісти
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 3522
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15.10.2020 04:45 Відповісти
Воров и госворов (коррупционеров) надо публично вешать!
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15.10.2020 05:55 Відповісти
покажите хотя бы одного украинского "олигарха" (как они сами себя называют этим словом вместо слова ВОР), который сам создал предприятия и т.п., а не украл это у народа Украины... само собой напрашивается первый ответ на вопрос о бандитах - возврат всего украденного и расплата за воровство в виде пожизненного заключения...
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15.10.2020 08:29 Відповісти
бєня -скороспіл розважається:перше питання народив і тепер регоче на всю Україну-хіба на вас нема Бога?Це злочин а не прікол бєні.
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15.10.2020 08:42 Відповісти
бєня -скороспіл розважається:перше питання народив і тепер регоче на всю Україну-хіба на вас нема Бога?Це злочин а не прікол бєні.
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15.10.2020 08:44 Відповісти
Балабольство ни о чём..... не поможет Вова, на Ростов так на Ростов ))))
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15.10.2020 09:09 Відповісти
Знову красиві пусті слова, а реально з корупцією не бореться ніхто. Навпаки, в перших рядах корупціонерів найближче оточення преЗедента( якщо не він сам).
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15.10.2020 09:27 Відповісти
Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово" - Цензор.НЕТ 9876
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15.10.2020 09:36 Відповісти
Продажные судьи и прокуроры не могут быть не продажными! Чтобы брать взятки в особо крупных размерах , нужно быть и крупным чиновником!!! Чтобы стать крупным в системе продажных судей и прокуроров - надо стать им своим!
Сами себя садить вы не будете!!!
Самое простое дело - сделать так , что бы полицейские не брали взяток! Это самое простое!!!! И что ??????? Не берут??????Спец службы- наружка, прослушка- и ничего !!!!
А ведь они такие молодые!!! Зато Медвечук и Кива -Депутат!!!! Кто кива будет писать законы????
БРЕД!!!!!!!! ВСЕ БРЕД!!!!
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15.10.2020 10:00 Відповісти
Щоби прості поліцейські не брали хабарів, потрібно їх не давати.
Країна маразму. 73%, разлом із усіма цими хабарниками голосують за кловуна, бажаючи змін, а потім разом, продовжують робити ет, що й робили до цього?!
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15.10.2020 10:30 Відповісти
Як цей дебіл вже задовбав...
Весна пройшла? Махровий популізм...
Корупцію можно побороти тільки усуваю її причини. Причини корупції в Україні це:
1. олігархат
2. державні підприємства (сама форма власності державна породжує корупцію)
3. засилля сфер де держава повинна мати виключно функцію контролю, а не фінансування і розпорядження (медицина, освіта, дороги і т.п.)
4. прокладки, що надають послуги від імені держави (МРЕВ, податкова, митниця, різні інспекції, тощо).
Підвищення верхньої межі санкції спрацювати може (тільки в окремих випадках) якщо це буде смертна кара, а довічне... Це смішно. Невідворотність покарання, ось що дійсно працює. Якщо хабарник знає, що рано чи пізно він отримає 5-10 років реально, він буде боятись, а якщо один із мільйона хабарників раз у рік сяде на довічно, це фігня.
Крім того, 99% зафіксованих хабарів є дріб'язковими, а як Зеля бореться із олігархами думаю зрозуміли вже навіть його упороті адепти...
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15.10.2020 10:28 Відповісти
знову розмір відкату збільшать((( у зебіла вся боротьба з корупцією на цьому зупиняється
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15.10.2020 12:52 Відповісти
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