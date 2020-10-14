Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово"
В Офісі Президента роз'яснили чому планують винести на "всенародне опитування" 25 жовтня першим питанням введення в країні довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
"Доводиться констатувати, що ми все ще перебуваємо на самому початку важкої боротьби з корупційними кланами. Які буквально вбивають перспективи нашої економіки та віру в соціальну справедливість. Роблять державу неконкурентоспроможною. На жаль, розбудова антикорупційної інфраструктури роками затягувалася. Злочинці отримували політичне прикриття", - повідомили в ОП.
Зазначається, що після зміни влади в 2019 році антикорупційні органи отримали всі можливості для системної та ефективної роботи.
"Однак чи побачило нарешті суспільство системні ефективні дії? Чи ухвалення всіх необхідних рішень для ефективної роботи антикорупційної інфраструктури дало нам змогу відзначити той факт, що корупціонери нарешті сядуть за ґрати надовго? Доводиться констатувати, що цього не сталося. Навіть сьогодні, вже не маючи прямого впливу на владу, потужні корупційні персони все одно планують своє повернення, домовляються один з одним та концентрують необхідні ресурси – фінансові, медійні, партійні. Їх цікавить у владі тільки суспільне, бюджетне, те, що вони хочуть привласнити", - зазначили в ОП.
Зазначається, що змінити це може тільки справжня воля народу.
"Кожного разу, коли Президент пропонує політичному середовищу зробити більш жорсткою реакцію держави на корупцію, у відповідь отримуємо численні варіанти спекулятивного "ні". Тож тепер запитаємо безпосередньо в народу України. Бо це і є основа нового формату нової країни", - йдеться в інформації.
В ОПУ зауважують, що під час ініційованого Зеленським загальнонаціонального опитування 25 жовтня перший питання буде стосуватися саме цієї проблеми. Корупція і як її викорінити.
"Нехай свою відповідь, з якою політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища. Щоб навіть ті корупціонери, які "врятувалися" від покарання за п’ять років попередньої влади, побачили: шансів у них вже ніколи не буде, а ризики зростають у багато разів. Сьогоднішня держава не може дозволити собі навіть мінімально толерувати корупцію", - відзначають в Офісі президента.
В ОПУ усвідомлюють, що таке опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися так, щоб політики це дійсно почули.
"Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Віримо, що поступово саме такі формати змінять нашу політику та зроблять її більш сучасною", - йдеться в повідомленні.
Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
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Павел Кухта
екс-заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства УкраїниВ ситуації, в якій ми зараз знаходимося, спрацює тільки одночасна деолігархізація економіки і політики. Інакше у нас немає майбутнього.
Ми маємо чітко усвідомити, що головна проблема України, - це олігархи та олігархічні групи, які роками живуть у спайці з політиками, контролюючи Україну фактично всю історію її незалежності. Це і є головною причиною вкрай занедбаного стану, в якому зараз перебуває наша країна, та економіка зокрема.
Щобільше, це причина, чому ідеї локалізації, експортно-кредитні агенства і всі інші намагання дати якісь преференції промисловцям, не спрацюють.
Адже, від їх впровадження, лише збільшиться відток олігархічних коштів в офшори за рахунок звичайних громадян-платників податків. Суттєвих же додаткових інвестицій, коли в економіці відсутня конкуренція і промисловий сектор здебільшого контролюється олігархами, не відбудеться.
Допоки в Україні не буде створено умов для повноцінного функціонування ринків - не буде забезпечено вільну конкуренцію та незалежні суди, і не буде проводитись нормальна політика, при якій інвестор відчуватиме себе захищеним і зможе займатись нормальною економічною діяльністю - на магічне відродження промисловості годі й сподіватись.
Тому в ситуації, в якій ми наразі знаходимось, спрацює лише одночасна деорхалізація економіки та політики.
І, якщо американці це розуміють дуже чітко (що ми бачимо по вчорашнім обшукам ФБР в офісі одного з олігархів), то ми в Україні, на жаль, все ще продовжуємо обходити гострі кути, намагаючись приховати або взагалі не обговорювати та не вирішувати проблему деолігархізації.
Певним чином, американці швидше деолігархізують Україну ніж власне українці.
Нам варто нарешті припинити захищати інтереси олігархів як класу, і обрати шлях розвитку в інтересах держави та простих українців.
Олігархи ж мають або перетворитися на звичайний великий бізнес, або зійти з історичної арени взагалі.
Вони зараз в порушення Закону захоплять САП (ДБР вже їх), потім захоплять антикорупційний суд і будуть знищувати політичних опонентів.
Фактично, в самому центрі верхнього міста Києва маємо курганне поховання віком 2500 років, на якому і було пізніше закладено фундаменти Софії.
Довгий час вважалось, що Софія була заснована на порожньому місці, "на полі поза градом" (літопис), що тут, начебто, нічого не існувало. Але розкопки під керівництвом археолога Тимура Бобровського, які ведуться від 2018 р. по теперішній час, виявили зовсім нову інформацію. Про це розповідає киянин Ігор Полуектов.
Завдяки цій знахідці, а також сукупності низки інших ознак вдалося атрибутувати поховання і пов'язати його з племенами підгірцівсько-милоградської культури, ареал поширення якої охоплював Верхнє Подніпров'я, північну частину ******** України до річок Стугна і Південного Бугу. Період розквіту цієї культури припав на першу половину VІІІ - початок ІІІ cт. до н. е. - час, коли встановились і зміцнились регулярні контакти її спільноти із представниками скіфської культури.
Ще однією цікавою знахідкою, про яку розповів керівник експедиції Тимур Бобровський, стала деталь для печатки, датована за культурним шаром в якому вона знайдена, - другою половиною XIV ст. Очевидно, що ця печатка була пов'язана з Київською митрополією при Софії Київській (Кафедральному митрополичому храмі), де був архів, куди приходили листи зі всього світу. Він продовжував своє існування і в післямонгольський час, листи відправлялись, скріплювалися печатками.
Ця знахідка спростовує міф про повне знищення Києва під час татарської навали.
Більше тут: https://tsn.ua/tourism/sensaciyna-znahidka-sofiyi-kiyivskoyi-arheologi-znayshli-rechi-scho-ruynuyut-mifi-pro-kiyiv-1641070.html
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
Вместо данного убожества рекомендовал бы публике перечитать\посмотреть
выступление Лероса с трибуны парламента на первом заседании 4-й сессии ВР
Прямая речь:
"Господин президент, Вы не стали воевать со старой системой, Вы просто с ней слились. Именно Вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потеряв шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор.
Вы стали пустым местом в истории. Уже понятно, что не будет никаких посадок. Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с Вами следующую весну".
https://www.facebook.com/geo.ya.1/videos/3245469545490152/
и прошлое с новым связал,
Когда б не охрипшие двери,
Когда б не базарный вокзал..."(с)
Показательно в высшей степени, 2 статьи рядом :
1) очередное грозное президентское обещание
"Риски для коррупционеров возрастают многократно"
https://censor.net/ru/news/3224782/ofis_prezidenta_riski_dlya_korruptsionerov_vozrastayut_mnogokratno#comments
и
2) реальность
"Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+". Источник: https://censor.net/ru/n3224786"
Что тут добавить?
хотя все это дешевый пиар перед выборами типа приде весна, пажизнена сажать будем
только идиот второй раз на это поваедется
Журналист
https://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw Роман Цимбалюк
Команда действующего президента имеет всю полноту власти в стране. Эта та ситуация, когда нужно брать на себя ответственность и делать. Реформы, обещания, счастье всем. Какие всеукраинские опросы ? Их уже наделили полномочиями, а плебисциты это не что иное как попытка переложить ответственность на "мудрый украинский народ".
Зеленский закончит так зек Янукович, или как Ющенко?!
---- https://www.youtube.com/watch?v=B3Ew2eoyx-U
Сами себя садить вы не будете!!!
Самое простое дело - сделать так , что бы полицейские не брали взяток! Это самое простое!!!! И что ??????? Не берут??????Спец службы- наружка, прослушка- и ничего !!!!
А ведь они такие молодые!!! Зато Медвечук и Кива -Депутат!!!! Кто кива будет писать законы????
БРЕД!!!!!!!! ВСЕ БРЕД!!!!
Країна маразму. 73%, разлом із усіма цими хабарниками голосують за кловуна, бажаючи змін, а потім разом, продовжують робити ет, що й робили до цього?!
Весна пройшла? Махровий популізм...
Корупцію можно побороти тільки усуваю її причини. Причини корупції в Україні це:
1. олігархат
2. державні підприємства (сама форма власності державна породжує корупцію)
3. засилля сфер де держава повинна мати виключно функцію контролю, а не фінансування і розпорядження (медицина, освіта, дороги і т.п.)
4. прокладки, що надають послуги від імені держави (МРЕВ, податкова, митниця, різні інспекції, тощо).
Підвищення верхньої межі санкції спрацювати може (тільки в окремих випадках) якщо це буде смертна кара, а довічне... Це смішно. Невідворотність покарання, ось що дійсно працює. Якщо хабарник знає, що рано чи пізно він отримає 5-10 років реально, він буде боятись, а якщо один із мільйона хабарників раз у рік сяде на довічно, це фігня.
Крім того, 99% зафіксованих хабарів є дріб'язковими, а як Зеля бореться із олігархами думаю зрозуміли вже навіть його упороті адепти...