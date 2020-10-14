Офіс Президента: "Ризики для корупціонерів зростають багаторазово"

В Офісі Президента роз'яснили чому планують винести на "всенародне опитування" 25 жовтня першим питанням введення в країні довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Доводиться констатувати, що ми все ще перебуваємо на самому початку важкої боротьби з корупційними кланами. Які буквально вбивають перспективи нашої економіки та віру в соціальну справедливість. Роблять державу неконкурентоспроможною. На жаль, розбудова антикорупційної інфраструктури роками затягувалася. Злочинці отримували політичне прикриття", - повідомили в ОП.

Зазначається, що після зміни влади в 2019 році антикорупційні органи отримали всі можливості для системної та ефективної роботи.

"Однак чи побачило нарешті суспільство системні ефективні дії? Чи ухвалення всіх необхідних рішень для ефективної роботи антикорупційної інфраструктури дало нам змогу відзначити той факт, що корупціонери нарешті сядуть за ґрати надовго? Доводиться констатувати, що цього не сталося. Навіть сьогодні, вже не маючи прямого впливу на владу, потужні корупційні персони все одно планують своє повернення, домовляються один з одним та концентрують необхідні ресурси – фінансові, медійні, партійні. Їх цікавить у владі тільки суспільне, бюджетне, те, що вони хочуть привласнити", - зазначили в ОП.

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Зазначається, що змінити це може тільки справжня воля народу.

"Кожного разу, коли Президент пропонує політичному середовищу зробити більш жорсткою реакцію держави на корупцію, у відповідь отримуємо численні варіанти спекулятивного "ні". Тож тепер запитаємо безпосередньо в народу України. Бо це і є основа нового формату нової країни", - йдеться в інформації.

В ОПУ зауважують, що під час ініційованого Зеленським загальнонаціонального опитування 25 жовтня перший питання буде стосуватися саме цієї проблеми. Корупція і як її викорінити.

"Нехай свою відповідь, з якою політичне середовище вже не зможе сперечатися, дадуть всі українці, які щиро зацікавлені в тому, щоб позбутися цього ганебного явища. Щоб навіть ті корупціонери, які "врятувалися" від покарання за п’ять років попередньої влади, побачили: шансів у них вже ніколи не буде, а ризики зростають у багато разів. Сьогоднішня держава не може дозволити собі навіть мінімально толерувати корупцію", - відзначають в Офісі президента.

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В ОПУ усвідомлюють, що таке опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, однак дасть можливість кожному громадянину висловитися так, щоб політики це дійсно почули.

"Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Віримо, що поступово саме такі формати змінять нашу політику та зроблять її більш сучасною", - йдеться в повідомленні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.