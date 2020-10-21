Тегеран не пытается скрыть подробности авиакатастрофы украинского самолета, - МИД Ирана

Заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд отметил, что Тегеран никогда не стремится скрыть подробности авиакатастрофы украинского самолета и ущемлять права семей погибших.

Как передает Цензр.НЕТ, об этом сообщает агентство IRNA

"Внешнеполитическое ведомства Ирана в координации и сотрудничестве со всеми соответствующими учреждениями будет использовать все свои возможности и усилия для защиты прав жертв", сказал он на встрече ряда семей погибших, комментируя итоги второго раунда переговоров между Украиной и Ираном по делу о сбитом самолёте компании "Международные авиалинии Украины", которые прошли в Тегеране.

Выражая сочувствие и соболезнования семьям выживших, Бахарванд пообещал провести встречу между семьями жертв и иранскими судебными чиновниками, чтобы проинформировать семьи жертв о судебном процессе по инциденту и ответить на возможные вопросы и неясности относительно происшествие.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

19-20 октября в Тегеране проходили переговоры. Они продолжатся в конце ноября - начале декабря.