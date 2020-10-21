Тегеран не намагається приховати подробиці авіакатастрофи українського літака, - МЗС Ірану
Заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд зазначив, що Тегеран ніколи не прагнув приховати подробиці авіакатастрофи українського літака і обмежувати права сімей загиблих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство IRNA
"Зовнішньополітичне відомство Ірану в координації та співпраці з усіма відповідними установами буде використовувати всі свої можливості і зусилля для захисту прав жертв", сказав він на зустрічі сімей загиблих, коментуючи підсумки другого раунду переговорів між Україною та Іраном у справі про збитий літак компанії "Міжнародні авіалінії України", які відбулися в Тегерані.
Висловлюючи співчуття сім'ям тих, що вижили, Бахарванд пообіцяв провести зустріч між сім'ями жертв і іранськими судовими чиновниками, щоб проінформувати родини жертв про судовий процес щодо інциденту і відповісти на можливі запитання і неясності щодо подія.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
19-20 жовтня в Тегерані відбувалися переговори. Вони продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня.
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