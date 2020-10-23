"Жизнедеятельности и работоспособности" Кернеса ничто не угрожает, - заммэра Харькова Терехов

Мэр Харькова Геннадий Кернес вскоре вернется в Украину и в случае победы на местных выборах успеет принести присягу в установленный законом срок.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По мнению врачей клиники "Шарите", где находится Геннадий Адольфович Кернес, процесс проходит нормально. Ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича Кернеса, ни его работоспособности ничего не угрожает. Очень скоро ожидаем Геннадия Адольфовича в Харькове", - заверил Терехов.

Отвечая на вопрос, сможет ли Кернес в случае победы на местных выборах 25 октября принять присягу в установленный законом срок, Терехов ответил: "В установленный законом срок Геннадий Адольфович присягнет, Геннадий Адольфович приедет в Харьков, мы очень скоро ждем Геннадия Адольфовича в Харькове, поэтому с этим проблем мы никаких абсолютно не видим".

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На уточнение, не планируется ли "выездная сессия в Германии", Терехов сказал: "Ни я, ни закон Украины не планирует таких сессий".

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

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В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.