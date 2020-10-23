"Жизнедеятельности и работоспособности" Кернеса ничто не угрожает, - заммэра Харькова Терехов
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Мэр Харькова Геннадий Кернес вскоре вернется в Украину и в случае победы на местных выборах успеет принести присягу в установленный законом срок.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По мнению врачей клиники "Шарите", где находится Геннадий Адольфович Кернес, процесс проходит нормально. Ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича Кернеса, ни его работоспособности ничего не угрожает. Очень скоро ожидаем Геннадия Адольфовича в Харькове", - заверил Терехов.
Отвечая на вопрос, сможет ли Кернес в случае победы на местных выборах 25 октября принять присягу в установленный законом срок, Терехов ответил: "В установленный законом срок Геннадий Адольфович присягнет, Геннадий Адольфович приедет в Харьков, мы очень скоро ждем Геннадия Адольфовича в Харькове, поэтому с этим проблем мы никаких абсолютно не видим".
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На уточнение, не планируется ли "выездная сессия в Германии", Терехов сказал: "Ни я, ни закон Украины не планирует таких сессий".
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.
16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
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В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.
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этот «Царь скорпионов» еще покажет харьковчанам кузькину мать
винницкая жлобиха
В Виннице кандидатка от "слуг" матами призвала бороться с "ж*дизмом".
https://www.obozrevatel.com/politics/v-vinnitse-kandidatka-ot-slug-matami-prizvala-borotsya-s-zhdizmom-video-21.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает. А так ничего...Усе нормально!
А Вы , блин, возитесь с Информацией про Кернеса.
Долой олигархов из Украины
Разве что двойника ему изготовите. Резинового.
правда в памперс и когда приходит в себя считает до 10 миллионов
Отравленного новичком показывали, а этого никак?
Небось ласты уже склеил.
"Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой... Вчера я пришел к нему, хотел сделать фото, а он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ@бись". Но я сегодня попробую", - добавил Даниил Привалов.
Родион Гайсинскй рассказал, что гражданской жене Кернеса, Оксане Гайсинской, пришлось сделать мэру маникюр. "Я к нему захожу, пожимаю руку и вижу, что у него конкретно отросли ногти на руках, как у Дракулы. Я говорю: "Пап, ты видел свои ногти?" Он начал их долго рассматривать, потом повернулся ко мне и с улыбкой сказал "ах@еть".
как видно, из приведённого выше, у адольфыча всё чики-пуки! он свободно пользуется практически всем своим словарным запасом ("Отъ@бись" и "ах@еть") есть конечно удручающие моменты-"Он сейчас похож на Эйнштейна", ну не беда! побреют, причешут и опять будет похож на долбо*ба.
пока люди будут голосовать за труп, потом им будут морочить головы и тянуть время, потом будут суды и т.п. процессы по признанию выборов недействительными, потом новые выборы.
и все это время терехов и команда будут красть в турбо-режиме.
мэствует и участвует в выборах не приходя в сознание.
окружение кернеса хочет, чтоб проголосовали за его туловище, а потом многоходовочка.