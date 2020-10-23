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Новости Политика Украины
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Германия (5996) Кернес (1286) Харьков (6510) Терехов (200)

"Жизнедеятельности и работоспособности" Кернеса ничто не угрожает, - заммэра Харькова Терехов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Харькова Геннадий Кернес вскоре вернется в Украину и в случае победы на местных выборах успеет принести присягу в установленный законом срок.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По мнению врачей клиники "Шарите", где находится Геннадий Адольфович Кернес, процесс проходит нормально. Ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича Кернеса, ни его работоспособности ничего не угрожает. Очень скоро ожидаем Геннадия Адольфовича в Харькове", - заверил Терехов.

Отвечая на вопрос, сможет ли Кернес в случае победы на местных выборах 25 октября принять присягу в установленный законом срок, Терехов ответил: "В установленный законом срок Геннадий Адольфович присягнет, Геннадий Адольфович приедет в Харьков, мы очень скоро ждем Геннадия Адольфовича в Харькове, поэтому с этим проблем мы никаких абсолютно не видим".

Также на Цензор.НЕТ: Кернес плох, до выборов скорее всего не вернется, - глава ХОГА Кучер

На уточнение, не планируется ли "выездная сессия в Германии", Терехов сказал: "Ни я, ни закон Украины не планирует таких сессий".

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Хрєновінько.....
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23.10.2020 20:43
+9
очень жаль...
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23.10.2020 20:45
+7
Чем больше они рассказывают это, тем бОльшая уверенность в том, что прям после выборов Гепе "станет резко хуже" и секретарь горсовета будет продолжительное время исполнять обязанности мэра Харькова. Ну а что, законодательство у нас прописано так, что досрочные выборы назначает ВР по запросу горсовета, а горсовет может очень долго тянуть с запросом. Снять несуществующего мэра Верховная Рада не сможет )) Терехову и компании сейчас нужно удержать власть, а переживут выборы - тогда уже будут дальше думать как народ дальше водить вокруг пальца... Было бы с Гепой всё ок - он бы сейчас пиарился в соцсетях
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23.10.2020 21:11
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Кернес и сейчас живее всех живых.
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23.10.2020 20:43 Ответить
Він заробив достатньо для прихованого "німця".
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23.10.2020 20:52 Ответить
Ще і із коляски вискочить, коли виграє вибори. Було вже подібне з однією дамою.
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23.10.2020 21:32 Ответить
а так всегда если был нормальный давно бы окочурился .. а вылупок в своей среде одна инфекция поборола другую выжил
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24.10.2020 08:08 Ответить
Хрєновінько.....
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23.10.2020 20:43 Ответить
очень жаль...
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23.10.2020 20:45 Ответить
икона харьковчан неубиенная "Жизнедеятельности и работоспособности" Кернеса ничто не угрожает, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 8840
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23.10.2020 20:47 Ответить
Може *********??))
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23.10.2020 20:56 Ответить
Мумия возвращается !!!! "Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 9992
этот «Царь скорпионов» еще покажет харьковчанам кузькину мать "Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 9992
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23.10.2020 20:58 Ответить
гімно не тоне. "Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 3219
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23.10.2020 20:58 Ответить
Трупу нічого не загрожує.
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23.10.2020 20:47 Ответить
То такий новий піар перед виборами: захворіти важкою невиліковою хворобою, потім за тиждень вилікуватись, для затрави інсульт собі придумати, а через тиждень вже з трибуни множити усіж на нуль...
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23.10.2020 20:47 Ответить
Да ,крысы они твари живучие ... "Жизнедеятельности и работоспособности" Кернеса ничто не угрожает, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 2904
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23.10.2020 20:48 Ответить
Живучий, сАбАка...
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23.10.2020 20:48 Ответить
Кернеса немає(здох) - є його приммарна тінь.
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23.10.2020 20:50 Ответить
одна из слуг урода
винницкая жлобиха
В Виннице кандидатка от "слуг" матами призвала бороться с "ж*дизмом".

https://www.obozrevatel.com/politics/v-vinnitse-kandidatka-ot-slug-matami-prizvala-borotsya-s-zhdizmom-video-21.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
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23.10.2020 20:50 Ответить
Яка прикрість(
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23.10.2020 20:52 Ответить
Даже отсутствие нормального кровообращения? Может кернес без него вообще может существовать? Кто знает...
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23.10.2020 20:54 Ответить
Ничего не угрожает, мёртвые не потеют.
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23.10.2020 20:55 Ответить
Жаль, очень жаль.
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23.10.2020 20:56 Ответить
"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 7092
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23.10.2020 20:58 Ответить
Кто большая мразь: Кернес или его избиратели?
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23.10.2020 21:04 Ответить
В зеркало глянь. Ответ там.
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23.10.2020 21:38 Ответить
«Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить», - пояснил представитель главы города. По его словам, теперь возникают сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.
Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает. А так ничего...Усе нормально!
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23.10.2020 21:06 Ответить
ничего не угрожает , просто овощ
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23.10.2020 21:16 Ответить
Словакия начала всеобщее Бесплатное тестирование населения , купила 13 млн Экспресс- тестов на 5,5 млн населения . Тестирование проведут за две недели дважды
А Вы , блин, возитесь с Информацией про Кернеса.

Долой олигархов из Украины
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23.10.2020 21:08 Ответить
Ага))
Разве что двойника ему изготовите. Резинового.
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23.10.2020 21:08 Ответить
Чем больше они рассказывают это, тем бОльшая уверенность в том, что прям после выборов Гепе "станет резко хуже" и секретарь горсовета будет продолжительное время исполнять обязанности мэра Харькова. Ну а что, законодательство у нас прописано так, что досрочные выборы назначает ВР по запросу горсовета, а горсовет может очень долго тянуть с запросом. Снять несуществующего мэра Верховная Рада не сможет )) Терехову и компании сейчас нужно удержать власть, а переживут выборы - тогда уже будут дальше думать как народ дальше водить вокруг пальца... Было бы с Гепой всё ок - он бы сейчас пиарился в соцсетях
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23.10.2020 21:11 Ответить
ниправда, организм уже сам какаить и писяить
правда в памперс и когда приходит в себя считает до 10 миллионов
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23.10.2020 21:15 Ответить
"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 2
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23.10.2020 21:13 Ответить
какаить уже сам, правда в памперс, так что организм функционирует
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23.10.2020 21:14 Ответить
Та по слухам уже и белую смирную коняку подыскали. Въезжать сквозь триумфальную арку. Верхом то врядли конечно---но запрячь можно. Есть во что. Цезарь в гробу подкинеться вспоминая свои заезды в Рим с девкой египетской. Ждём-С.
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23.10.2020 21:38 Ответить
схоже - Гєпа і через місяць після смерті зможе "виконувати обов'язки" мера Харкова ...))
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23.10.2020 21:47 Ответить
Фу, ато я так переживал, шо Гепа потеряет кормушку, все в порялке верные хохлы холуи ждут, када гепа поделит общак, учитесь псы работать, ато жизнедеятельный и работоспособный гепа помножит вас на ноль, гниды позорные.
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23.10.2020 21:52 Ответить
А видосик запилить из клиники уж никак невозможно?
Отравленного новичком показывали, а этого никак?
Небось ласты уже склеил.
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23.10.2020 21:54 Ответить
Выздоравливай Альфредыч, а то Допа совсем без текстов дебильных пропадёт
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23.10.2020 21:55 Ответить
Я так зрозумів, що їсть та справляє нужду добре. Ото і уся працездатність.
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23.10.2020 22:06 Ответить
З такими грошима йому не далуть померти
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23.10.2020 22:08 Ответить
сделают из гепы мумию, построят мавзолей в центре Харькова, заселят туда гепу на ПМЖ и будут харьковчане до скончания веков за него голосовать. им и такого гепы хватит...
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23.10.2020 22:24 Ответить
ты с луны? кернос вор, это основная причина
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23.10.2020 23:58 Ответить
A вот у нас поговоривают он уже представился
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23.10.2020 22:27 Ответить
пусть сам скажет. чего за него какой-то терехов говорит?
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23.10.2020 23:57 Ответить
вид мэра не подходящий для фото, потому Геннадий Кернес не позволяет себя снимать.
"Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой... Вчера я пришел к нему, хотел сделать фото, а он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ@бись". Но я сегодня попробую", - добавил Даниил Привалов.
Родион Гайсинскй рассказал, что гражданской жене Кернеса, Оксане Гайсинской, пришлось сделать мэру маникюр. "Я к нему захожу, пожимаю руку и вижу, что у него конкретно отросли ногти на руках, как у Дракулы. Я говорю: "Пап, ты видел свои ногти?" Он начал их долго рассматривать, потом повернулся ко мне и с улыбкой сказал "ах@еть".

как видно, из приведённого выше, у адольфыча всё чики-пуки! он свободно пользуется практически всем своим словарным запасом ("Отъ@бись" и "ах@еть") есть конечно удручающие моменты-"Он сейчас похож на Эйнштейна", ну не беда! побреют, причешут и опять будет похож на долбо*ба.
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24.10.2020 01:25 Ответить
говорить и писать можно что угодно, особенно другим людям.
пока люди будут голосовать за труп, потом им будут морочить головы и тянуть время, потом будут суды и т.п. процессы по признанию выборов недействительными, потом новые выборы.
и все это время терехов и команда будут красть в турбо-режиме.
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24.10.2020 12:41 Ответить
"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 2039
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24.10.2020 13:00 Ответить
почему он сам молчит?
мэствует и участвует в выборах не приходя в сознание.
окружение кернеса хочет, чтоб проголосовали за его туловище, а потом многоходовочка.
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24.10.2020 04:05 Ответить
дык -удостоверение мэра можно вручить и на погосте-плавали -знаем
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24.10.2020 09:59 Ответить
Сумно.
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24.10.2020 10:01 Ответить
Тєрєхов. У свій час був "головним кондиціонером" Харьківщини та і України. При ньому ..ніхєра не було зроблено на цій благодатній для народу...ниві. Таким як він треба "дякувати "за те,що не має ні вітчизняних достойних цивілізаціі кондеціонерів,ні ....Кого тільки не має при наших владах безтолковщини?
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24.10.2020 18:04 Ответить
эх...Лучше бы угрожало..Меньше бы вреда принес Украине.
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24.10.2020 18:48 Ответить
 
 