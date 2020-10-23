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Новини Політика України
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Німеччина (4506) Кернес (470) Харків (3873) Терехов (242)

"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мэр Харькова Геннадий Кернес вскоре вернется в Украину и в случае победы на местных выборах успеет принести присягу в установленный законом срок.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На думку лікарів клініки "Шаріте", де зараз перебуває Геннадій Адольфович Кернес, процес триває нормально. Ані життєдіяльності Геннадія Адольфовича Кернеса, ані його працездатності ніщо не загрожує. Дуже скоро очікуємо на Геннадія Адольфовича в Харкові", - запевнив Терехов.

Читайте також: Кернес у поганому стані, до виборів швидше за все не повернеться, - очільник ХОДА Кучер

Відповідаючи на запитання, чи зможе Кернес у разі перемоги на місцевих виборах 25 жовтня скласти присягу у встановлений законом термін, Терехов відповів: "У встановлений законом термін Геннадій Адольфович складе присягу, Геннадій Адольфович приїде до Харкова, ми дуже скоро чекаємо на Геннадія Адольфовича в Харкові, тому з цим проблем ми ніяких абсолютно не бачимо".

На уточнення, чи не планується "виїзна сесія в Німеччині", Терехов сказав: "Ні я, ні закон України не планує таких сесій".

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

Читайте також: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.
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Топ коментарі
+9
Хрєновінько.....
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23.10.2020 20:43
+9
очень жаль...
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23.10.2020 20:45
+7
Чем больше они рассказывают это, тем бОльшая уверенность в том, что прям после выборов Гепе "станет резко хуже" и секретарь горсовета будет продолжительное время исполнять обязанности мэра Харькова. Ну а что, законодательство у нас прописано так, что досрочные выборы назначает ВР по запросу горсовета, а горсовет может очень долго тянуть с запросом. Снять несуществующего мэра Верховная Рада не сможет )) Терехову и компании сейчас нужно удержать власть, а переживут выборы - тогда уже будут дальше думать как народ дальше водить вокруг пальца... Было бы с Гепой всё ок - он бы сейчас пиарился в соцсетях
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23.10.2020 21:11
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Кернес и сейчас живее всех живых.
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23.10.2020 20:43 Відповісти
Він заробив достатньо для прихованого "німця".
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23.10.2020 20:52 Відповісти
Ще і із коляски вискочить, коли виграє вибори. Було вже подібне з однією дамою.
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23.10.2020 21:32 Відповісти
а так всегда если был нормальный давно бы окочурился .. а вылупок в своей среде одна инфекция поборола другую выжил
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24.10.2020 08:08 Відповісти
Хрєновінько.....
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23.10.2020 20:43 Відповісти
очень жаль...
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23.10.2020 20:45 Відповісти
икона харьковчан неубиенная "Жизнедеятельности и работоспособности" Кернеса ничто не угрожает, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 8840
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23.10.2020 20:47 Відповісти
Може *********??))
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23.10.2020 20:56 Відповісти
Мумия возвращается !!!! "Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 9992
этот «Царь скорпионов» еще покажет харьковчанам кузькину мать "Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 9992
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23.10.2020 20:58 Відповісти
гімно не тоне. "Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 3219
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23.10.2020 20:58 Відповісти
Трупу нічого не загрожує.
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23.10.2020 20:47 Відповісти
То такий новий піар перед виборами: захворіти важкою невиліковою хворобою, потім за тиждень вилікуватись, для затрави інсульт собі придумати, а через тиждень вже з трибуни множити усіж на нуль...
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23.10.2020 20:47 Відповісти
Да ,крысы они твари живучие ... "Жизнедеятельности и работоспособности" Кернеса ничто не угрожает, - заммэра Харькова Терехов - Цензор.НЕТ 2904
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23.10.2020 20:48 Відповісти
Живучий, сАбАка...
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23.10.2020 20:48 Відповісти
Кернеса немає(здох) - є його приммарна тінь.
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23.10.2020 20:50 Відповісти
одна из слуг урода
винницкая жлобиха
В Виннице кандидатка от "слуг" матами призвала бороться с "ж*дизмом".

https://www.obozrevatel.com/politics/v-vinnitse-kandidatka-ot-slug-matami-prizvala-borotsya-s-zhdizmom-video-21.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
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23.10.2020 20:50 Відповісти
Яка прикрість(
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23.10.2020 20:52 Відповісти
Даже отсутствие нормального кровообращения? Может кернес без него вообще может существовать? Кто знает...
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23.10.2020 20:54 Відповісти
Ничего не угрожает, мёртвые не потеют.
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23.10.2020 20:55 Відповісти
Жаль, очень жаль.
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23.10.2020 20:56 Відповісти
"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 7092
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23.10.2020 20:58 Відповісти
Кто большая мразь: Кернес или его избиратели?
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23.10.2020 21:04 Відповісти
В зеркало глянь. Ответ там.
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23.10.2020 21:38 Відповісти
«Он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить», - пояснил представитель главы города. По его словам, теперь возникают сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить.
Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает. А так ничего...Усе нормально!
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23.10.2020 21:06 Відповісти
ничего не угрожает , просто овощ
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23.10.2020 21:16 Відповісти
Словакия начала всеобщее Бесплатное тестирование населения , купила 13 млн Экспресс- тестов на 5,5 млн населения . Тестирование проведут за две недели дважды
А Вы , блин, возитесь с Информацией про Кернеса.

Долой олигархов из Украины
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23.10.2020 21:08 Відповісти
Ага))
Разве что двойника ему изготовите. Резинового.
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23.10.2020 21:08 Відповісти
Чем больше они рассказывают это, тем бОльшая уверенность в том, что прям после выборов Гепе "станет резко хуже" и секретарь горсовета будет продолжительное время исполнять обязанности мэра Харькова. Ну а что, законодательство у нас прописано так, что досрочные выборы назначает ВР по запросу горсовета, а горсовет может очень долго тянуть с запросом. Снять несуществующего мэра Верховная Рада не сможет )) Терехову и компании сейчас нужно удержать власть, а переживут выборы - тогда уже будут дальше думать как народ дальше водить вокруг пальца... Было бы с Гепой всё ок - он бы сейчас пиарился в соцсетях
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23.10.2020 21:11 Відповісти
ниправда, организм уже сам какаить и писяить
правда в памперс и когда приходит в себя считает до 10 миллионов
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23.10.2020 21:15 Відповісти
"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 2
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23.10.2020 21:13 Відповісти
какаить уже сам, правда в памперс, так что организм функционирует
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23.10.2020 21:14 Відповісти
Та по слухам уже и белую смирную коняку подыскали. Въезжать сквозь триумфальную арку. Верхом то врядли конечно---но запрячь можно. Есть во что. Цезарь в гробу подкинеться вспоминая свои заезды в Рим с девкой египетской. Ждём-С.
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23.10.2020 21:38 Відповісти
схоже - Гєпа і через місяць після смерті зможе "виконувати обов'язки" мера Харкова ...))
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23.10.2020 21:47 Відповісти
Фу, ато я так переживал, шо Гепа потеряет кормушку, все в порялке верные хохлы холуи ждут, када гепа поделит общак, учитесь псы работать, ато жизнедеятельный и работоспособный гепа помножит вас на ноль, гниды позорные.
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23.10.2020 21:52 Відповісти
А видосик запилить из клиники уж никак невозможно?
Отравленного новичком показывали, а этого никак?
Небось ласты уже склеил.
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23.10.2020 21:54 Відповісти
Выздоравливай Альфредыч, а то Допа совсем без текстов дебильных пропадёт
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23.10.2020 21:55 Відповісти
Я так зрозумів, що їсть та справляє нужду добре. Ото і уся працездатність.
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23.10.2020 22:06 Відповісти
З такими грошима йому не далуть померти
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23.10.2020 22:08 Відповісти
сделают из гепы мумию, построят мавзолей в центре Харькова, заселят туда гепу на ПМЖ и будут харьковчане до скончания веков за него голосовать. им и такого гепы хватит...
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23.10.2020 22:24 Відповісти
ты с луны? кернос вор, это основная причина
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23.10.2020 23:58 Відповісти
A вот у нас поговоривают он уже представился
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23.10.2020 22:27 Відповісти
пусть сам скажет. чего за него какой-то терехов говорит?
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23.10.2020 23:57 Відповісти
вид мэра не подходящий для фото, потому Геннадий Кернес не позволяет себя снимать.
"Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой... Вчера я пришел к нему, хотел сделать фото, а он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ@бись". Но я сегодня попробую", - добавил Даниил Привалов.
Родион Гайсинскй рассказал, что гражданской жене Кернеса, Оксане Гайсинской, пришлось сделать мэру маникюр. "Я к нему захожу, пожимаю руку и вижу, что у него конкретно отросли ногти на руках, как у Дракулы. Я говорю: "Пап, ты видел свои ногти?" Он начал их долго рассматривать, потом повернулся ко мне и с улыбкой сказал "ах@еть".

как видно, из приведённого выше, у адольфыча всё чики-пуки! он свободно пользуется практически всем своим словарным запасом ("Отъ@бись" и "ах@еть") есть конечно удручающие моменты-"Он сейчас похож на Эйнштейна", ну не беда! побреют, причешут и опять будет похож на долбо*ба.
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24.10.2020 01:25 Відповісти
говорить и писать можно что угодно, особенно другим людям.
пока люди будут голосовать за труп, потом им будут морочить головы и тянуть время, потом будут суды и т.п. процессы по признанию выборов недействительными, потом новые выборы.
и все это время терехов и команда будут красть в турбо-режиме.
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24.10.2020 12:41 Відповісти
"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов - Цензор.НЕТ 2039
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24.10.2020 13:00 Відповісти
почему он сам молчит?
мэствует и участвует в выборах не приходя в сознание.
окружение кернеса хочет, чтоб проголосовали за его туловище, а потом многоходовочка.
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24.10.2020 04:05 Відповісти
дык -удостоверение мэра можно вручить и на погосте-плавали -знаем
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24.10.2020 09:59 Відповісти
Сумно.
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24.10.2020 10:01 Відповісти
Тєрєхов. У свій час був "головним кондиціонером" Харьківщини та і України. При ньому ..ніхєра не було зроблено на цій благодатній для народу...ниві. Таким як він треба "дякувати "за те,що не має ні вітчизняних достойних цивілізаціі кондеціонерів,ні ....Кого тільки не має при наших владах безтолковщини?
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24.10.2020 18:04 Відповісти
эх...Лучше бы угрожало..Меньше бы вреда принес Украине.
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24.10.2020 18:48 Відповісти
 
 