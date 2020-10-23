"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов

Мэр Харькова Геннадий Кернес вскоре вернется в Украину и в случае победы на местных выборах успеет принести присягу в установленный законом срок.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На думку лікарів клініки "Шаріте", де зараз перебуває Геннадій Адольфович Кернес, процес триває нормально. Ані життєдіяльності Геннадія Адольфовича Кернеса, ані його працездатності ніщо не загрожує. Дуже скоро очікуємо на Геннадія Адольфовича в Харкові", - запевнив Терехов.

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Відповідаючи на запитання, чи зможе Кернес у разі перемоги на місцевих виборах 25 жовтня скласти присягу у встановлений законом термін, Терехов відповів: "У встановлений законом термін Геннадій Адольфович складе присягу, Геннадій Адольфович приїде до Харкова, ми дуже скоро чекаємо на Геннадія Адольфовича в Харкові, тому з цим проблем ми ніяких абсолютно не бачимо".

На уточнення, чи не планується "виїзна сесія в Німеччині", Терехов сказав: "Ні я, ні закон України не планує таких сесій".

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

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15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.