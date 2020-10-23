"Життєдіяльності та працездатності" Кернеса ніщо не загрожує, - заступник мера Харкова Терехов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мэр Харькова Геннадий Кернес вскоре вернется в Украину и в случае победы на местных выборах успеет принести присягу в установленный законом срок.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"На думку лікарів клініки "Шаріте", де зараз перебуває Геннадій Адольфович Кернес, процес триває нормально. Ані життєдіяльності Геннадія Адольфовича Кернеса, ані його працездатності ніщо не загрожує. Дуже скоро очікуємо на Геннадія Адольфовича в Харкові", - запевнив Терехов.
Відповідаючи на запитання, чи зможе Кернес у разі перемоги на місцевих виборах 25 жовтня скласти присягу у встановлений законом термін, Терехов відповів: "У встановлений законом термін Геннадій Адольфович складе присягу, Геннадій Адольфович приїде до Харкова, ми дуже скоро чекаємо на Геннадія Адольфовича в Харкові, тому з цим проблем ми ніяких абсолютно не бачимо".
На уточнення, чи не планується "виїзна сесія в Німеччині", Терехов сказав: "Ні я, ні закон України не планує таких сесій".
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.
Читайте також: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада
15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.
Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.
У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.
2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
этот «Царь скорпионов» еще покажет харьковчанам кузькину мать
винницкая жлобиха
В Виннице кандидатка от "слуг" матами призвала бороться с "ж*дизмом".
https://www.obozrevatel.com/politics/v-vinnitse-kandidatka-ot-slug-matami-prizvala-borotsya-s-zhdizmom-video-21.htm?utm_source=wpush&utm_medium=push&utm_campaign=webpush
Родзинский добавил, что жизни Кернеса ничего не угрожает. А так ничего...Усе нормально!
А Вы , блин, возитесь с Информацией про Кернеса.
Долой олигархов из Украины
Разве что двойника ему изготовите. Резинового.
правда в памперс и когда приходит в себя считает до 10 миллионов
Отравленного новичком показывали, а этого никак?
Небось ласты уже склеил.
"Он сейчас похож на Эйнштейна: заросший, с ужасной бородой... Вчера я пришел к нему, хотел сделать фото, а он отвернулся и протяжно, глубоко так сказал: "Отъ@бись". Но я сегодня попробую", - добавил Даниил Привалов.
Родион Гайсинскй рассказал, что гражданской жене Кернеса, Оксане Гайсинской, пришлось сделать мэру маникюр. "Я к нему захожу, пожимаю руку и вижу, что у него конкретно отросли ногти на руках, как у Дракулы. Я говорю: "Пап, ты видел свои ногти?" Он начал их долго рассматривать, потом повернулся ко мне и с улыбкой сказал "ах@еть".
как видно, из приведённого выше, у адольфыча всё чики-пуки! он свободно пользуется практически всем своим словарным запасом ("Отъ@бись" и "ах@еть") есть конечно удручающие моменты-"Он сейчас похож на Эйнштейна", ну не беда! побреют, причешут и опять будет похож на долбо*ба.
пока люди будут голосовать за труп, потом им будут морочить головы и тянуть время, потом будут суды и т.п. процессы по признанию выборов недействительными, потом новые выборы.
и все это время терехов и команда будут красть в турбо-режиме.
мэствует и участвует в выборах не приходя в сознание.
окружение кернеса хочет, чтоб проголосовали за его туловище, а потом многоходовочка.