Иногда отношения между Украиной и Венгрией напоминают американские горки, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал американскими горками отношения между Украиной и Венгрией. По его словам, Украина готова на конструктивный диалог с Венгрией, несмотря на недавний конфликт из-за выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил во время брифинга.

"Иногда отношения между двумя государствами напоминают американские горки. То медленно вверх, то резко вниз. Но после резкого падения вниз есть возможность снова подняться вверх и оказаться на финише. Я думаю, что это сравнение правомерно может применяться к украино-венгерским отношениям", - отметил Кулеба.

"Украина настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО. Но это не значит, что мы будем пропускать попытки пренебрежительно отнестись к нашим национальным интересам", - добавил министр.

Кулеба отметил, что задача дипломатов - выходить из любого пике и продолжать развивать отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.

МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.

В ответ глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

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