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Новости Политика Украины
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Венгрия (1540) Кулеба Дмитрий (2634)

Иногда отношения между Украиной и Венгрией напоминают американские горки, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Иногда отношения между Украиной и Венгрией напоминают американские горки, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал американскими горками отношения между Украиной и Венгрией. По его словам, Украина готова на конструктивный диалог с Венгрией, несмотря на недавний конфликт из-за выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил во время брифинга.

"Иногда отношения между двумя государствами напоминают американские горки. То медленно вверх, то резко вниз. Но после резкого падения вниз есть возможность снова подняться вверх и оказаться на финише. Я думаю, что это сравнение правомерно может применяться к украино-венгерским отношениям", - отметил Кулеба.

"Украина настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО. Но это не значит, что мы будем пропускать попытки пренебрежительно отнестись к нашим национальным интересам", - добавил министр.

Кулеба отметил, что задача дипломатов - выходить из любого пике и продолжать развивать отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто в день выборов в Украине агитировал за одну из партий Закарпатья.

МИД Украины заявил, что "Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины".

Позже стало известно, что Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за незаконной агитации на Закарпатье.

В ответ глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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какие нахрен горки? в чем они нам помогла хоть раз за последнее время (лет двадцать)... чмошники тупо, как гиены, чувствуя слабость страны, пытаются урвать свой кусок...
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29.10.2020 11:24 Ответить
Потому что в Венгрии правит Орба БАн известная полит простит..тка Пукина плюс с желанием авторитарной власти ( из породы Пукина, Луки, Трампопона и т.д.) А у венгров короткая память. Забыли как русские топили в крови два венгерских восстания, забыли оккупацию, на конец забыли две мировые войны.
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29.10.2020 11:24 Ответить
Менше слів. Працюйте із румунами та словаками над спільною позицією, щоби прижучити мадярів по лінії НАТО і ЄС. Ці мадяраси усіх сусідів задовбали своєю хитрозробленістю
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29.10.2020 11:36 Ответить
До тех пор, пока Украина не выполнит требования Венгрии о внесении изменений в Закон об образовании, путь Украины в НАТО и ЕС будет заблокирован.
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29.10.2020 12:20 Ответить
 
 