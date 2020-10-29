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Новини Політика України
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Угорщина (1326) Кулеба Дмитро (3171)

Іноді відносини між Україною та Угорщиною нагадують американські гірки, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Іноді відносини між Україною та Угорщиною нагадують американські гірки, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав американськими гірками відносини між Україною та Угорщиною. За його словами, Україна готова на конструктивний діалог з Угорщиною, незважаючи на недавній конфлікт через вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив під час брифінгу.

"Іноді відносини між двома державами нагадують американські гірки. То повільно вгору, то різко вниз. Але після різкого падіння вниз є можливість знову піднятися вгору й опинитися на фініші. Я думаю, що це порівняння правомірно може застосовуватися до україно-угорських відносин", - зазначив Кулеба.

"Україна налаштована на взаємодію з усіма країнами-членами ЄС і НАТО. Але це не означає, що ми будемо пропускати спроби зневажливо поставитися до наших національних інтересів", - додав міністр.

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Кулеба зазначив, що завдання дипломатів - виходити з будь-якого піку і продовжувати розвивати відносини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особамчерез незаконну агітацію на Закарпатті.

У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.

Автор: Анастасія Потіха
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какие нахрен горки? в чем они нам помогла хоть раз за последнее время (лет двадцать)... чмошники тупо, как гиены, чувствуя слабость страны, пытаются урвать свой кусок...
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29.10.2020 11:24 Відповісти
Потому что в Венгрии правит Орба БАн известная полит простит..тка Пукина плюс с желанием авторитарной власти ( из породы Пукина, Луки, Трампопона и т.д.) А у венгров короткая память. Забыли как русские топили в крови два венгерских восстания, забыли оккупацию, на конец забыли две мировые войны.
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29.10.2020 11:24 Відповісти
Менше слів. Працюйте із румунами та словаками над спільною позицією, щоби прижучити мадярів по лінії НАТО і ЄС. Ці мадяраси усіх сусідів задовбали своєю хитрозробленістю
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29.10.2020 11:36 Відповісти
До тех пор, пока Украина не выполнит требования Венгрии о внесении изменений в Закон об образовании, путь Украины в НАТО и ЕС будет заблокирован.
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29.10.2020 12:20 Відповісти
 
 