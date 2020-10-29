Іноді відносини між Україною та Угорщиною нагадують американські гірки, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав американськими гірками відносини між Україною та Угорщиною. За його словами, Україна готова на конструктивний діалог з Угорщиною, незважаючи на недавній конфлікт через вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив під час брифінгу.

"Іноді відносини між двома державами нагадують американські гірки. То повільно вгору, то різко вниз. Але після різкого падіння вниз є можливість знову піднятися вгору й опинитися на фініші. Я думаю, що це порівняння правомірно може застосовуватися до україно-угорських відносин", - зазначив Кулеба.

"Україна налаштована на взаємодію з усіма країнами-членами ЄС і НАТО. Але це не означає, що ми будемо пропускати спроби зневажливо поставитися до наших національних інтересів", - додав міністр.

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Кулеба зазначив, що завдання дипломатів - виходити з будь-якого піку і продовжувати розвивати відносини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Сійярто в день виборів в Україні агітував за одну з партій Закарпаття.

МЗС України заявило, що "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України".

Пізніше стало відомо, що Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особамчерез незаконну агітацію на Закарпатті.

У відповідь глава МЗС Угорщини Сійярто пригрозив заблокувати євроатлантичну інтеграцію України.