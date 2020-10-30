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КС (2131) Малюська Денис (292)

Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська считает, что вред, причиненный решением Конституционного Суда относительно НАПК, является необратимым.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радио", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, президентский закон предусматривает восстановление действия Уголовного Кодекса и статьи, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование, но есть проблема, которая возникнет очевидно на стадии применения этого закона - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени.

"Я ожидаю, что по тем производствам, которые были до вынесения решения Конституционного Суда - эти уголовные производства в суд не попадут и до приговоров не дойдут, и в этом конкретном аспекте вред, причиненный решением КС является необратимым. Исключительно по мотивам правил положений Конституции вернуть ситуацию полностью уже не удастся, что касается самого процессуального механизма и уголовной ответственности за дальнейшее недостоверное декларирование - то этот закон проблему решает, но жаль, что отдельные последствия решения КС неотвратимы", - говорит Малюська.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+7
Треба оголосити список депутатів, які здійснили подання в КС. Народ повинен знати хероїв.
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30.10.2020 15:02
+6
саша паламарчук

Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
30.10.2020 14:54
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30.10.2020 15:04
+6
Вот и последняя часть пазла.
С помощью части продажных судей КС протащили отмену декларирования.Потом на волне хайпа уничтожили независимость суда, и наберут новый, лояльный порнову состав. А все предыдущие дела по незаконному обогащению в том числе и бубочкиному, слили в унитаз.
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30.10.2020 15:09
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Хдє ***********?
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30.10.2020 15:00 Ответить
Вот и последняя часть пазла.
С помощью части продажных судей КС протащили отмену декларирования.Потом на волне хайпа уничтожили независимость суда, и наберут новый, лояльный порнову состав. А все предыдущие дела по незаконному обогащению в том числе и бубочкиному, слили в унитаз.
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30.10.2020 15:09 Ответить
КС формується з представників різних інституцій.
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30.10.2020 16:51 Ответить
Зараз це не так, бо в зелених монобільшість в Раді. Представники президента і представники від Ради - це знову від президента. Українці зробили таку подлянку своїй країні, яка знищить країну.
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30.10.2020 17:46 Ответить
Та кого там это НАПК - сборище импотентов волнует. Балалайка вместо земли Украины - вот что зелуперам как паяльник в ж..пу
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30.10.2020 15:00 Ответить
Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська - Цензор.НЕТ 9312 Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська - Цензор.НЕТ 3300
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30.10.2020 15:00 Ответить
Манюська, вам срака, можеш придивлятись собі камеру.
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30.10.2020 15:01 Ответить
Треба оголосити список депутатів, які здійснили подання в КС. Народ повинен знати хероїв.
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30.10.2020 15:02 Ответить
саша паламарчук

Ось 47 обранців "русскава міра" подали позов в КС на антикорупційне законодавство України!
Важливо зазначити, скандал стався після місцевих виборів, а не до, щоб не зашкодити рейтингам ОПЗЖ та «За майбутнє».
В цьому простежується явна змова борцунів за корупцію з КС!
01. Абрамович Ігор Олександрович - ОПЗЖ
02. Бойко Юрій Анатолійович - ОПЗЖ
03. Борт Віталій Петрович - ОПЗЖ
04. Бурміч Анатолій Петрович - ОПЗЖ
05. Волошин Олег Анатолійович - ОПЗЖ
06. Гнатенко Валерій Сергійович - ОПЗЖ
07. Дунаєв Сергій Володимирович - ОПЗЖ
08. Загородній Юрій Іванович - ОПЗЖ
09. Іоффе Юлій Якович - ОПЗЖ
10. Ісаєнко Дмитро Валерійович - ОПЗЖ
11. Кальцев Володимир Федорович - ОПЗЖ
12. Качний Олександр СТАЛІНОЛЕНОВИЧ! - ОПЗЖ
13. Кива Ілля Володимирович - ОПЗЖ
14. Кісільов Ігор Петрович - ОПЗЖ
15. Козак Тарас Романович - ОПЗЖ
16. Колтунович Олександр Сергійович - ОПЗЖ
17. Королевська Наталія Юріївна - ОПЗЖ
18. Кузьмін Ренат Равелійович -ОПЗЖ
19. Ларін Сергій Миколайович - ОПЗЖ
20. Лукашев Олександр Анатолійович - ОПЗЖ
21. Льовочкін Сергій Володимирович - ОПЗЖ
22. Льовочкіна Юлія Володимирівна - ОПЗЖ
23. Макаренко Михайло Васильович - ОПЗЖ
24. Мамка Григорій Миколайович -ОПЗЖ.
25. Мамоян Суто Чолоєвич - ОПЗЖ
26. Медведчук Віктор Володимирович - ОПЗЖ
27. Мороз Володимир Вікторович - ОПЗЖ
28. Німченко Василь Іванович - ОПЗЖ
29. Павленко Юрій Олексійович - ОПЗЖ
30. Папієв Михайло Миколайович - ОПЗЖ
31. Плачкова Тетяна Михайлівна - ОПЗЖ
32. Пономарьов Олександр Сергійович - ОПЗЖ
33. Приходько Наталія Ігорівна - ОПЗЖ
34. Пузанов Олександр Геннадійович - ОПЗЖ
35. Рабінович Вадим Зіновійович - ОПЗЖ
36. Скорик Микола Леонідович - ОПЗЖ
37. Славицька Антоніна Керимівна - ОПЗЖ
38. Солод Юрій Васильович - ОПЗЖ
39. Столар Вадим Михайлович - ОПЗЖ
40. Суркіс Григорій Михайлович - ОПЗЖ
41. Фельдман Олександр Борисович - ОПЗЖ
42. Христенко Федір Володимирович - ОПЗЖ
43. Чорний Віктор Іванович - ОПЗЖ
44. Шуфрич Нестор Іванович - ОПЗЖ
45. Требушкін Руслан Валерійович - позафракційний
46. Батенко Тарас Іванович - "За майбутнє"
47. Бондар Віктор Васильович - "За майбутнє"
30.10.2020 14:54
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30.10.2020 15:04 Ответить
это 1% предателей Украины, которые подлежат уничтожению. А сколько их по всей стране?
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30.10.2020 17:06 Ответить
знають...- за них і непогано голосують , що підтвердження на останніх місцевих....- так що проблема в іншому...
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30.10.2020 15:08 Ответить
Відтепер ми не лише не можемо покарати чиновників за незадекларовані будинки в Італії і автопарки на мільйони. Ми навіть не будемо знати, що вони задекларували. Ми не зможемо прийняти новий закон, бо Конституційний Суд виступив проти самої ідеї контролю суспільства за чиновниками.Ми навіть не зможемо покарати суддів, які ухвалили це рішення. Ми в принципі суддів не зможемо ні за що карати, бо Конституційний Суд заборонив будь-кому крім самих суддів їх контролювати.
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30.10.2020 15:03 Ответить
а до цього могли Окремі наслідки рішення КС є незворотними, - Малюська - Цензор.НЕТ 173
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30.10.2020 15:06 Ответить
Це не вред -це ЗЛОЧИН. Свідомий і проплачений.
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30.10.2020 15:03 Ответить



неочн удвлн прсхдщ

@azubinski


ето все к тому, что смены судей кс очень мало какой-то результат на неделю (пока Люди разберутся и договорятся, как и сколько им заносить) ето даст - но система не изменится вообще никак, тут нужно фундаментальное изменение закона о конст.суде, он хитрованно горбатый от рождения
например, штурм конст.суда поданнями http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-podannya-stanom-na-28-zhovtnya-2020-roku - там красотища, полный передел законодательного поля, а подписанты какие, ммм, канфетка - 13, про высший антикорсуд: медведчук кива бойко ренат кузьмин левочкин шуфрич суркис рабинович королевская новинский...

смотри, Вова™, как при прикрытии твоим телевизионным турборежимом монобольшинства, моноброви и моноколеса работает реальный турборежим реставрации законодательного поля, и кем он реализуется - настоящим монобольшинством птмшто твоя "партия" ето сделала, никто больше
и тут, конечьно, фокус с "непорошенко" уже не работает, птмшто бывают договорняки, ето политика, а бывает тупой слив - в том числе и потому, што хто будет договариваться с клоунами, которые еще и на счетчике у арсена борисыча, кто? крокодилы типа суркиса и медведчука? от щяс прямо

тебя, дурачка уездного, за ручку вытащили на табуретку, штобы ты с нее в приспущенных колготах развлекал нетой нарід стишками на кшталт: ми збудували монобільшість! ми у майбутнє йдем нестримно! у путіна в очах ми бачим бажання миру та надію!
кек, Вова™
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30.10.2020 15:03 Ответить
Зебилы б*я (с)
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30.10.2020 15:04 Ответить
Ну відмінили вони ту частину в ст....- які проблеми, е працююча ВерхЗрада - розробіть , та прийміть чи окремий ЗУ, чи зміни (нові) до тіеї ст- і пропишіть так, щоб ні одна контра не змогла присіпатись до одніеї букви, чи ічогось іншого- у чому проблема
Для чого всі ці "волни"...
Невже в оточені зЄлені немае ні одного толкового Правника Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська - Цензор.НЕТ 9531 Отдельные последствия решения КС являются необратимыми, - Малюська - Цензор.НЕТ 9739
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30.10.2020 15:04 Ответить
клоуна не уважает не кто - а иначе не было бы не чего - зебилы хотели такую власть - получите
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30.10.2020 15:20 Ответить
возложить финснсовую ответственность за причиненный вред на судей КС
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30.10.2020 15:22 Ответить
Як що Україна беззуба,то чому б кацапам не поставити її раком?
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30.10.2020 15:22 Ответить
Что одно, что другое, хотели войти в историю!
А вышло: что бандюковощь что язЕлох влипли в историю...
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30.10.2020 15:42 Ответить
Ну шо за брехня. Решение КС было принято вне зоны украинского закона и здравого смысла, а самое главное- противоречит присяге судей и действует во вред интересам государства и общества. Любые рассуждяканья о частичной законности таких решений бред, так как невозможно такое отменить действуя в правовом поле Украины там нет для этого правовых решений- ни для принятия ни для отмены. Это просто никчемные решения государственных преступников.
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30.10.2020 15:47 Ответить
Завтра 12:00 Майдан Независимости, "Володя досвiдос"
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30.10.2020 15:54 Ответить
"У президента же говорят, что КСУ действует в интересах Петра Порошенко с целью ухудшить отношения Запада и Украины и спровоцировать в стране политический кризис."

Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
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30.10.2020 16:22 Ответить
Малюська рассекретил заговор:
- есть проблема, которая возникнет очевидно на стадии применения этого закона - это прямое положение Конституции о запрете обратного действия во времени.

Значит, теперь 95 квартал (и все связанные с ним) - свеженькие и чистенькие, как молодой огурчик, и Беня не сможет свободно щемить хвост "народного" президента.
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30.10.2020 16:53 Ответить
И, кстати, и Беня, и Ахметов и другие буратинки - ВСЕ(!) освобождены от незадекларированных хвостов. И не нужен никакой нулевой вариант.
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30.10.2020 16:57 Ответить
Новый закон об ответственности за сокрытие доходов, конечно, будет принят, "восстановление" добросовестности КС - очень мутная фраза, а вот судьи не будут уволены, бо это обещано Тупицкому, клянусь Юпитером.
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30.10.2020 17:02 Ответить
Внезапная активность КС - спецоперация Бениного мозгового штаба. Или совместная всех украинских буратин. Как в "Слуге народа" Окремі наслідки рішення КС є незворотними, - Малюська - Цензор.НЕТ 4915. Бо стоит ооочень дорого.
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30.10.2020 17:09 Ответить
 
 