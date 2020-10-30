Окремі наслідки рішення КС є незворотними, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що шкода, заподіяна рішенням Конституційного Суду щодо НАЗК, є незворотною.

Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, президентський закон передбачає відновлення дії Кримінального Кодексу та статті, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування, але є проблема, яка може з'явитися на стадії застосування цього закону - це пряме положення Конституції про заборону зворотної дії в часі.

"Я очікую, що щодо тих проваджень, які були до винесення рішення Конституційного Суду - ці кримінальні провадження до суду не потраплять і до вироків не дійдуть, і в цьому конкретному аспекті шкода, заподіяна рішенням КС, є незворотною. Виключно за мотивами правил положень Конституції повернути ситуацію повністю вже не вдасться, що стосується самого процесуального механізму та кримінальної відповідальності за подальше недостовірне декларування - то цей закон проблему вирішує, але шкода, що окремі наслідки рішення КС є незворотними", - зазначив Малюська.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.