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Новости Политика Украины
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КС (1011) электронное декларирование (522) НАПК (624)

НАПК до сих пор не может проверять е-декларации чиновников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК до сих пор не может проверять е-декларации чиновников

НАПК до сих пор не может проверять декларации чиновников, несмотря на восстановление доступа к Реестру деклараций, поскольку Агентство лишено таких полномочий вследствие решения Конституционного Суда от 27 октября.

Об этом сообщается на сайте НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"28 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, выполняя решение Конституционного Суда Украины (КСУ). После заседания Совета национальной безопасности и обороны и соответствующего решения Правительства доступ к Реестру был восстановлено. Однако, НАПК до сих пор не может проверять декларации чиновников. Сотни нечестных чиновников уйдут от ответственности", - говорится в сообщении.

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В НАПК отмечают, что е-декларирование - не единственное, что остановилось в результате решения КСУ.

"Вся антикоррупционная система оказалась под угрозой. Решение суда поставило под вопрос проверку отчетов политических партий, что особенно важно после избирательного процесса. Кроме этого, оно остановило механизмы разоблачения конфликта интересов у должностных лиц, выявление коррупции в государственных предприятиях и работу обличителей коррупции. И это далеко не весь список", - отметили в Агентстве.

Как отмечают в НАПК, только с весны 2020 г. Агентство выявило недостоверных сведений в декларациях чиновников на 497 млн ​​грн.

"Этого бы не произошло, если бы НАПК не имело полномочий передавать, проверять и обнародовать декларации должностных лиц, а также доступа ко всем необходимым для проверки реестрам", - отмечают в антикоррупционном ведомстве.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+3
Зелю геть!
Импичмент вору и коррупционеру!
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02.11.2020 09:46
+2
Нешуточная драка за власть, однако.И почему Зеля не распустил КС когда тот поддержал антиконституционный роспуск ВР ?
НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників - Цензор.НЕТ 4735
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02.11.2020 10:13
+2
потому что это зеле выгодны решения КС
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02.11.2020 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Зелю геть!
Импичмент вору и коррупционеру!
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02.11.2020 09:46 Ответить
Зеленский судебную реформу проводил? НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників - Цензор.НЕТ 238 НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників - Цензор.НЕТ 9192
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02.11.2020 10:07 Ответить
а почему не проводил?
он же обещяль...
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02.11.2020 10:15 Ответить
Петя войну на Донбассе за две недели прекратить обещал. Порошенко пообещал, что АТО будет длиться не месяцы, а часы, в чем вскоре можно будет убедиться
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02.11.2020 10:40 Ответить
ПОТОМУ ЧТО РФ НАПРАВИЛА РЕГУЛЯРНЫЕ ВС И ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ ХОТЯ НИКТО НЕ ОЖИДАЛ
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02.11.2020 10:49 Ответить
Каста -" неприкасаемых"
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02.11.2020 10:00 Ответить
Які проблеми ?Зєлік збирає свою монобільшість,приймають новий закон,співають осанну з алілуйями.Тим часом і склад КСУ можна оновити.
Чому серед усіх варіантів коломойшата вибирають антиконституційний шлях ?
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02.11.2020 10:05 Ответить
Одни "диванные эксперты с офигетительным стажем"
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02.11.2020 10:08 Ответить
комментарий отмечен как спам
Судебная реформа в действии. НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників - Цензор.НЕТ 4995 НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників - Цензор.НЕТ 285
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02.11.2020 10:10 Ответить
Нешуточная драка за власть, однако.И почему Зеля не распустил КС когда тот поддержал антиконституционный роспуск ВР ?
НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників - Цензор.НЕТ 4735
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02.11.2020 10:13 Ответить
потому что это зеле выгодны решения КС
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02.11.2020 10:17 Ответить
Верно. То было выгодно, а новое - невыгодно.
Так что пошёл он на... со своими хотелками.
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02.11.2020 11:07 Ответить
Поки пани деруться, у холопiв чуби летять. Чуби, не чуби, а доходы, здоровье, нервы наконец.
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02.11.2020 10:29 Ответить
все зеленожопым которые провал в экономике от клоунской власти оправдывают "а во всем мире кризис". читаем

В ЕС заявили о рекордном росте экономики, а прирост ВВП ЕС показал самые большие значения с момента публикации данных.
В третьем квартале 2020 года экономика стран еврозоны по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на рекордные 12,7%. Кроме тогго, в государствах-членах Европейского союза реальный ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 12,1%. Об этом сообщает Евростат.
Отмечается, что это был самый резкий рост, со времени начала публикации данных в 1995 году.
Экономика восстановилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда ВВП снизился на 11,8% в зоне евро и на 11,4% в ЕС, - говорится в отчете.
При чем самый высокий квартальный рост зафиксирован в тех странах, которые показали самое большое падение в прошлом квартале: во Франции - 18,2%, Испании - 16,7 и Италии - 16,1%.
В то же время, по сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП с поправкой на сезонные колебания снизился на 4,3% в зоне евро и на 3,9% в ЕС, что представляет собой частичное восстановление после -14,8% и -13,9% соответственно в предыдущем квартале.
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02.11.2020 10:50 Ответить
 
 