НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників
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НАЗК досі не може перевіряти декларації чиновників, попри відновлення доступу до Реєстру декларацій, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень внаслідок рішення Конституційного Суду від 27 жовтня.
Про це повідомляється на сайті НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
"28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, виконуючи рішення Конституційного Суду України (КСУ). Після засідання Ради національної безпеки і оборони та відповідного Рішення Уряду доступ до Реєстру було відновлено. Однак НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців. Сотні недоброчесних чиновників уникнуть відповідальності", - йдеться в повідомленні.
У НАЗК зазначають, що е-декларування - не єдине, що зупинилося в результаті рішення КСУ.
"Уся антикорупційна система опинилася під загрозою. Рішення Суду поставило під питання перевірку звітів політичних партій, що особливо важливо після виборчого процесу. Крім цього, воно зупинило механізми викриття конфлікту інтересів у посадовців, виявлення корупції на державних підприємствах й роботу викривачів корупції. І це далеко не весь список", - зазначили в Агентстві.
Як зауважують у НАЗК, лише з весни 2020 р. Агентство виявило недостовірних відомостей у деклараціях чиновників на 497 млн грн.
"Цього б не сталося, якби НАЗК не мало повноважень передавати, перевіряти і оприлюднити декларації посадових осіб, а також доступу до всіх необхідних для перевірки реєстрів", - наголошують в антикорупційному відомстві.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Импичмент вору и коррупционеру!
он же обещяль...
Чому серед усіх варіантів коломойшата вибирають антиконституційний шлях ?
Так что пошёл он на... со своими хотелками.
В ЕС заявили о рекордном росте экономики, а прирост ВВП ЕС показал самые большие значения с момента публикации данных.
В третьем квартале 2020 года экономика стран еврозоны по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на рекордные 12,7%. Кроме тогго, в государствах-членах Европейского союза реальный ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 12,1%. Об этом сообщает Евростат.
Отмечается, что это был самый резкий рост, со времени начала публикации данных в 1995 году.
Экономика восстановилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда ВВП снизился на 11,8% в зоне евро и на 11,4% в ЕС, - говорится в отчете.
При чем самый высокий квартальный рост зафиксирован в тех странах, которые показали самое большое падение в прошлом квартале: во Франции - 18,2%, Испании - 16,7 и Италии - 16,1%.
В то же время, по сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП с поправкой на сезонные колебания снизился на 4,3% в зоне евро и на 3,9% в ЕС, что представляет собой частичное восстановление после -14,8% и -13,9% соответственно в предыдущем квартале.