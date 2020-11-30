56 стран призывают Россию раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Навального
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Москву призвали раскрыть обстоятельства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Документ подписали во время 25-й сессии ОЗХО 56 из 193 стран-участниц ОЗХО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
В их совместном заявлении говорится, что любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается использованием химического оружия, и это вызывает озабоченность. Указано, что любое применение химического оружия является неприемлемым и противоречит международным нормам.
Подписавшие документ страны-участники организации осудили использование против российского оппозиционера отравляющего вещества из группы "Новичок" и напомнили, что им в 2018 году в Великобритании были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Также на Цензор.НЕТ: Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин
Заявление, кроме Великобритании, подписали страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Турция, Япония, Украина, Грузия и другие.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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На відміну від реальності шакалів з Раші.
Як завжди.
Аж 56 раз!
Не надорвались бы, ложа.
Их не призывать, а ДАВИТЬ НАДО. Как Рейган с Тэтчер давили. Но увы, нынче у нас времена макронов, саркози, шрёдеров, зеленских, трампов и прочих паяцев. Надежда на Байдена.
На околоземной орбите сегодня чуть было не произошла катастрофа. Индийский спутник Cartosat 2F и российский Канопус-В оказались на одной орбите и могли столкнуться, но благополучно разминулись. Оба спутника зондируют земную поверхность. Масса индийского спутника - более 700 килограмм, а российского - около 350 килограмм. На скорости 14,6 километров в секунду они прошли друг от друга в 224 метрах, что для космоса представляет рекордно малую дистанцию. В случае столкновения спутники вышли бы из строя и на орбите появилось бы больше тонны космических обломков, которые могли бы стать потенциальным источником новых аварий.
Причина инцидента, который произошёл в небе над Антарктидой, выясняется.
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17416 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17416
🇪🇺🖕🏻🇷🇺Навальный в ходе https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-foreign-affairs_20201127-1100-COMMITTEE-AFET_vd онлайн-дебатов в Комитете Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз вводить санкции против близких к Путину российских миллиардеров, потому что только в этом случае эти ограничения в Кремле будут воспринимать всерьез.
Хлопці, зав'язуйте з наркотою. Не можна москалям заважати у їхньому самознищенні!