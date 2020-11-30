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56 стран призывают Россию раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Навального

56 стран призывают Россию раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Навального

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Москву призвали раскрыть обстоятельства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Документ подписали во время 25-й сессии ОЗХО 56 из 193 стран-участниц ОЗХО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

В их совместном заявлении говорится, что любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается использованием химического оружия, и это вызывает озабоченность. Указано, что любое применение химического оружия является неприемлемым и противоречит международным нормам.

Подписавшие документ страны-участники организации осудили использование против российского оппозиционера отравляющего вещества из группы "Новичок" и напомнили, что им в 2018 году в Великобритании были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Также на Цензор.НЕТ: Если бы Навального хотели отравить, его не выпустили бы в Германию, - Путин

Заявление, кроме Великобритании, подписали страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Турция, Япония, Украина, Грузия и другие.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп должен был выступить против использования химического оружия после моего отравления, - Навальный

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

отравление (1582) россия (95339) Навальный (855) ОЗХО (28)


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Топ комментарии
+6
56 стран бредят в параллельной реальности..
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30.11.2020 20:51
+3
Это же сколько раз парашниам надо будет покласть на эти призывы?
Аж 56 раз!
Не надорвались бы, ложа.
Их не призывать, а ДАВИТЬ НАДО. Как Рейган с Тэтчер давили. Но увы, нынче у нас времена макронов, саркози, шрёдеров, зеленских, трампов и прочих паяцев. Надежда на Байдена.
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30.11.2020 20:53
+3
таки бредят...бо призывать шакалов мокшанских бессмысленно...
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30.11.2020 21:26
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Правила форума Совет форумчан
ми на пах... на пах... на пакгаузє отравілісь колбасой (с)
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30.11.2020 20:51 Ответить
56 стран бредят в параллельной реальности..
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30.11.2020 20:51 Ответить
Вони то якраз у категорії людської реальності.
На відміну від реальності шакалів з Раші.
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30.11.2020 21:21 Ответить
таки бредят...бо призывать шакалов мокшанских бессмысленно...
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30.11.2020 21:26 Ответить
А побіжить туди Раша.
Як завжди.
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30.11.2020 21:17 Ответить
Это же сколько раз парашниам надо будет покласть на эти призывы?
Аж 56 раз!
Не надорвались бы, ложа.
Их не призывать, а ДАВИТЬ НАДО. Как Рейган с Тэтчер давили. Но увы, нынче у нас времена макронов, саркози, шрёдеров, зеленских, трампов и прочих паяцев. Надежда на Байдена.
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30.11.2020 20:53 Ответить
Десь шось чув в інеті , шо ***** -путін вже посилав своїх банкирів до Байдена на перемовини , але їх не захотіли приймати . ... .
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30.11.2020 21:08 Ответить
Бро, а по великому рахунку, яке б то їм діло до русского Навального?
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30.11.2020 21:18 Ответить
А озабоченность выразить?
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30.11.2020 21:26 Ответить
56 стран призывают Россию раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Навального - Цензор.НЕТ 4416
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30.11.2020 20:56 Ответить
там пишуть нє «взрив», а «хлопок».
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30.11.2020 21:20 Ответить
Все просоветские и постсоветские режимы поддерживаемые сегодняшней росией , как обычно , как и 30 лет назад - всё время - против .
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30.11.2020 20:58 Ответить
Нормальный ход. Этим при "раскрытии", в любом случае придётся сбрехать. Потом их, естественно, ловят на этом. И потом тыкают мордой, но увы "котёнок всё равно будет гадить где ни попадя". Но хоть морально опять путьку опустят...
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30.11.2020 21:00 Ответить
И там россияне чуть аварию не устроили! ну что за лапти то, пригожинские!
На околоземной орбите сегодня чуть было не произошла катастрофа. Индийский спутник Cartosat 2F и российский Канопус-В оказались на одной орбите и могли столкнуться, но благополучно разминулись. Оба спутника зондируют земную поверхность. Масса индийского спутника - более 700 килограмм, а российского - около 350 килограмм. На скорости 14,6 километров в секунду они прошли друг от друга в 224 метрах, что для космоса представляет рекордно малую дистанцию. В случае столкновения спутники вышли бы из строя и на орбите появилось бы больше тонны космических обломков, которые могли бы стать потенциальным источником новых аварий.
Причина инцидента, который произошёл в небе над Антарктидой, выясняется.
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30.11.2020 21:05 Ответить
Дивно, що не влаштували взагалі, шкода, що не влаштували десь над расєєю.
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01.12.2020 01:53 Ответить
56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 198356 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 13256 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 2372
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30.11.2020 21:07 Ответить
Ну і що кацапи скажуть: пив чай і пічєнькой отруївся. А потім, звісно, глибока озабоченість.
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30.11.2020 21:11 Ответить
Навальний вимагай санкції для персон з близького оточення путіна.Список Навального.----------------56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 8719https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 3 дня назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17416 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17416
🇪🇺🖕🏻🇷🇺Навальный в ходе https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-foreign-affairs_20201127-1100-COMMITTEE-AFET_vd онлайн-дебатов в Комитете Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз вводить санкции против близких к Путину российских миллиардеров, потому что только в этом случае эти ограничения в Кремле будут воспринимать всерьез.
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30.11.2020 22:30 Ответить
речь уже не идёт о том, что США будут защищать демократию в таких странах как Молдова, Беларусь или Украина. США прямо запрещают стрелять ХЛУ по русским. Из-за чего возникнет русский беспощадный бессмысленный бунт - пока непонятно, имхо из-за того, что кавказцы начнут бить москвичей, протестующих против фальсификации выборов.
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30.11.2020 23:56 Ответить
Коники з гівна ліплять, як зазвичай у таких організацій заведено. Ну, притруїли одні москалі іншого. І що з того? Москалі всеруться з переляку і більше не займатимуться однією з улюблених національних розваг - гризнею за владу?
Хлопці, зав'язуйте з наркотою. Не можна москалям заважати у їхньому самознищенні!
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01.12.2020 01:37 Ответить
и шо?
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01.12.2020 13:02 Ответить
 
 