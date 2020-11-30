56 стран призывают Россию раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Навального

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Москву призвали раскрыть обстоятельства отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Документ подписали во время 25-й сессии ОЗХО 56 из 193 стран-участниц ОЗХО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

В их совместном заявлении говорится, что любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается использованием химического оружия, и это вызывает озабоченность. Указано, что любое применение химического оружия является неприемлемым и противоречит международным нормам.

Подписавшие документ страны-участники организации осудили использование против российского оппозиционера отравляющего вещества из группы "Новичок" и напомнили, что им в 2018 году в Великобритании были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Заявление, кроме Великобритании, подписали страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Турция, Япония, Украина, Грузия и другие.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.