56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального
В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Москву закликали розкрити обставини отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.
Документ підписали під час 25-ї сесії ОЗХЗ 56 із 193 країн-учасниць ОЗХЗ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
У їхній спільній заяві сказано, що будь-яке отруєння людини нервово-паралітичною речовиною вважається використанням хімічної зброї, і це викликає занепокоєння. Зазначено, що будь-яке застосування хімічної зброї є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам.
Країни-учасниці організації, які підписали документ, засудили використання проти російського опозиціонера отруйної речовини з групи "Новачок" і нагадали, що ним у 2018 році у Великій Британії були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
Заяву, крім Великої Британії, підписали країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Туреччина, Японія, Україна, Грузія та інші.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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На відміну від реальності шакалів з Раші.
Як завжди.
Аж 56 раз!
Не надорвались бы, ложа.
Их не призывать, а ДАВИТЬ НАДО. Как Рейган с Тэтчер давили. Но увы, нынче у нас времена макронов, саркози, шрёдеров, зеленских, трампов и прочих паяцев. Надежда на Байдена.
На околоземной орбите сегодня чуть было не произошла катастрофа. Индийский спутник Cartosat 2F и российский Канопус-В оказались на одной орбите и могли столкнуться, но благополучно разминулись. Оба спутника зондируют земную поверхность. Масса индийского спутника - более 700 килограмм, а российского - около 350 килограмм. На скорости 14,6 километров в секунду они прошли друг от друга в 224 метрах, что для космоса представляет рекордно малую дистанцию. В случае столкновения спутники вышли бы из строя и на орбите появилось бы больше тонны космических обломков, которые могли бы стать потенциальным источником новых аварий.
Причина инцидента, который произошёл в небе над Антарктидой, выясняется.
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17416 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17416
🇪🇺🖕🏻🇷🇺Навальный в ходе https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-foreign-affairs_20201127-1100-COMMITTEE-AFET_vd онлайн-дебатов в Комитете Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз вводить санкции против близких к Путину российских миллиардеров, потому что только в этом случае эти ограничения в Кремле будут воспринимать всерьез.
Хлопці, зав'язуйте з наркотою. Не можна москалям заважати у їхньому самознищенні!