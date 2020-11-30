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56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального

56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального

В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Москву закликали розкрити обставини отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Документ підписали під час 25-ї сесії ОЗХЗ 56 із 193 країн-учасниць ОЗХЗ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

У їхній спільній заяві сказано, що будь-яке отруєння людини нервово-паралітичною речовиною вважається використанням хімічної зброї, і це викликає занепокоєння. Зазначено, що будь-яке застосування хімічної зброї є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам.

Країни-учасниці організації, які підписали документ, засудили використання проти російського опозиціонера отруйної речовини з групи "Новачок" і нагадали, що ним у 2018 році у Великій Британії були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Заяву, крім Великої Британії, підписали країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Туреччина, Японія, Україна, Грузія та інші.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

Автор: 

отруєння (943) росія (64895) Навальний (612) ОЗХЗ (28)


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Топ коментарі
+6
56 стран бредят в параллельной реальности..
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30.11.2020 20:51
+3
Это же сколько раз парашниам надо будет покласть на эти призывы?
Аж 56 раз!
Не надорвались бы, ложа.
Их не призывать, а ДАВИТЬ НАДО. Как Рейган с Тэтчер давили. Но увы, нынче у нас времена макронов, саркози, шрёдеров, зеленских, трампов и прочих паяцев. Надежда на Байдена.
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30.11.2020 20:53
+3
таки бредят...бо призывать шакалов мокшанских бессмысленно...
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30.11.2020 21:26
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ми на пах... на пах... на пакгаузє отравілісь колбасой (с)
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30.11.2020 20:51 Відповісти
56 стран бредят в параллельной реальности..
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30.11.2020 20:51 Відповісти
Вони то якраз у категорії людської реальності.
На відміну від реальності шакалів з Раші.
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30.11.2020 21:21 Відповісти
таки бредят...бо призывать шакалов мокшанских бессмысленно...
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30.11.2020 21:26 Відповісти
А побіжить туди Раша.
Як завжди.
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30.11.2020 21:17 Відповісти
Это же сколько раз парашниам надо будет покласть на эти призывы?
Аж 56 раз!
Не надорвались бы, ложа.
Их не призывать, а ДАВИТЬ НАДО. Как Рейган с Тэтчер давили. Но увы, нынче у нас времена макронов, саркози, шрёдеров, зеленских, трампов и прочих паяцев. Надежда на Байдена.
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30.11.2020 20:53 Відповісти
Десь шось чув в інеті , шо ***** -путін вже посилав своїх банкирів до Байдена на перемовини , але їх не захотіли приймати . ... .
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30.11.2020 21:08 Відповісти
Бро, а по великому рахунку, яке б то їм діло до русского Навального?
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30.11.2020 21:18 Відповісти
А озабоченность выразить?
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30.11.2020 21:26 Відповісти
56 стран призывают Россию раскрыть обстоятельства отравления оппозиционера Навального - Цензор.НЕТ 4416
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30.11.2020 20:56 Відповісти
там пишуть нє «взрив», а «хлопок».
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30.11.2020 21:20 Відповісти
Все просоветские и постсоветские режимы поддерживаемые сегодняшней росией , как обычно , как и 30 лет назад - всё время - против .
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30.11.2020 20:58 Відповісти
Нормальный ход. Этим при "раскрытии", в любом случае придётся сбрехать. Потом их, естественно, ловят на этом. И потом тыкают мордой, но увы "котёнок всё равно будет гадить где ни попадя". Но хоть морально опять путьку опустят...
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30.11.2020 21:00 Відповісти
И там россияне чуть аварию не устроили! ну что за лапти то, пригожинские!
На околоземной орбите сегодня чуть было не произошла катастрофа. Индийский спутник Cartosat 2F и российский Канопус-В оказались на одной орбите и могли столкнуться, но благополучно разминулись. Оба спутника зондируют земную поверхность. Масса индийского спутника - более 700 килограмм, а российского - около 350 килограмм. На скорости 14,6 километров в секунду они прошли друг от друга в 224 метрах, что для космоса представляет рекордно малую дистанцию. В случае столкновения спутники вышли бы из строя и на орбите появилось бы больше тонны космических обломков, которые могли бы стать потенциальным источником новых аварий.
Причина инцидента, который произошёл в небе над Антарктидой, выясняется.
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30.11.2020 21:05 Відповісти
Дивно, що не влаштували взагалі, шкода, що не влаштували десь над расєєю.
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01.12.2020 01:53 Відповісти
56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 198356 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 13256 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 2372
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30.11.2020 21:07 Відповісти
Ну і що кацапи скажуть: пив чай і пічєнькой отруївся. А потім, звісно, глибока озабоченість.
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30.11.2020 21:11 Відповісти
Навальний вимагай санкції для персон з близького оточення путіна.Список Навального.----------------56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального - Цензор.НЕТ 8719https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 3 дня назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17416 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17416
🇪🇺🖕🏻🇷🇺Навальный в ходе https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-foreign-affairs_20201127-1100-COMMITTEE-AFET_vd онлайн-дебатов в Комитете Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз вводить санкции против близких к Путину российских миллиардеров, потому что только в этом случае эти ограничения в Кремле будут воспринимать всерьез.
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30.11.2020 22:30 Відповісти
речь уже не идёт о том, что США будут защищать демократию в таких странах как Молдова, Беларусь или Украина. США прямо запрещают стрелять ХЛУ по русским. Из-за чего возникнет русский беспощадный бессмысленный бунт - пока непонятно, имхо из-за того, что кавказцы начнут бить москвичей, протестующих против фальсификации выборов.
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30.11.2020 23:56 Відповісти
Коники з гівна ліплять, як зазвичай у таких організацій заведено. Ну, притруїли одні москалі іншого. І що з того? Москалі всеруться з переляку і більше не займатимуться однією з улюблених національних розваг - гризнею за владу?
Хлопці, зав'язуйте з наркотою. Не можна москалям заважати у їхньому самознищенні!
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01.12.2020 01:37 Відповісти
и шо?
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01.12.2020 13:02 Відповісти
 
 