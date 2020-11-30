56 країн закликають Росію розкрити обставини отруєння опозиціонера Навального

В Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Москву закликали розкрити обставини отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Документ підписали під час 25-ї сесії ОЗХЗ 56 із 193 країн-учасниць ОЗХЗ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

У їхній спільній заяві сказано, що будь-яке отруєння людини нервово-паралітичною речовиною вважається використанням хімічної зброї, і це викликає занепокоєння. Зазначено, що будь-яке застосування хімічної зброї є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам.

Країни-учасниці організації, які підписали документ, засудили використання проти російського опозиціонера отруйної речовини з групи "Новачок" і нагадали, що ним у 2018 році у Великій Британії були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Заяву, крім Великої Британії, підписали країни Євросоюзу, США, Канада, Австралія, Туреччина, Японія, Україна, Грузія та інші.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.